«Ψευδής η φημολογία για Μαρσιάλ στη Λανς»

Μετά το ενδιαφέρον της Λίλ για τον Αντονί Μαρσιάλ πριν από λίγο καιρό, δημοσίευμα τοποθετείται για το φερόμενο ενδιαφέρον μιας ακόμη γαλλικής ομάδας για τον επιθετικό της ΑΕΚ και συγκεκριμένα της Λανς. Και το διαψεύδει!

Σύμφωνα με τη «La Voix Du Nord», που επικαλείται πηγές μέσα από τον σύλλογο, υποστηρίζει πως η φημολογία που αναπτύχθηκε δεν ισχύει.

«Στην αρχή της μεταγραφικής περιόδου, το όνομα του Νιλ Μοπέ (Μαρσέιγ) είχε εμφανιστεί, εκπλήσσοντας τη διοίκηση της Λανς, η οποία δεν εξέτασε ποτέ το θέμα.

Τις τελευταίες ώρες, τα ονόματα των Μοσταφά Μοχάμεντ (Ναντ) και Aντονί Μαρσιάλ κυκλοφορούν στο περιβάλλον της Λανς. Ψευδείς φήμες, μας διαβεβαιώνουν χωρίς δισταγμό στο περιβάλλον του συλλόγου.

Είναι επίσης η κατάλληλη στιγμή να υπενθυμίσουμε ότι, από την πλευρά της Λανς, η μεγάλη μεταγραφή του καλοκαιριού -μέχρι στιγμής- είναι ο Φλοριάν Τοβέν. Και ότι οι φήμες για την πιθανή άφιξή του εμφανίστηκαν μετά από αρκετές εβδομάδες επαφών, λίγες μόνο ώρες πριν από την οριστική συμφωνία», αναφέρει μεταξύ άλλων το εν λόγω δημοσίευμα.