Δοκιμασία στο Περιστέρι για τον Άρη, ντεμπούτο για τον Μανόλο Χιμένεθ

Ο Μανόλο Χιμένεθ θα κάνει το ντεμπούτο του στην τεχνική ηγεσία του Άρη και θέλει να το συνδυάσει με μια σημαντική νίκη της ομάδας του, στη σημερινή (13/9, 20.00) εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο.

Ο Ισπανός τεχνικός συμπεριέλαβε στην αποστολή για πρώτη φορά τους Διούδη και Γαλανόπουλο, ενώ έκπληξη αποτέλεσε και η απόφαση για επιστροφή του Σίστο. Αντίθετα, εκτός έμειναν οι τραυματίες Μάικιτς και Γένσεν.

Ο αντικαταστάτης του τελευταίου αποτελεί και το μεγάλο ερωτηματικό, σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα. Οι Μισεουί και Μορετσάν είναι οι δυο παίκτες που έχουν το προβάδισμα, εκτός και αν ο Χιμένεθ αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τον Γαλανόπουλο.

Ο προπονητής του Άρη δεν αναμένεται να αλλάξει το σύστημα 4-2-3-1, ενώ το πιθανότερο είναι ότι τη θέση του Μάικιτς κάτω από την εστία θα πάρει ο Αθανασιάδης. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φρίντεκ το αριστερό, ενώ οι Άλβαρο και Φαμπιάνο θα είναι το κεντρικό δίδυμο.

Οι Μόντσου και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Ντιαντί θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Γιαννιώτας στην αριστερή και ένας εκ των Μισεουί ή Μορετσάν πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Αθαναδιάδης, Διούδης, Τεχέρο, Μεντίλ, Φαντιγκά, Πέδρο Άλβαρο, Φρίντεκ, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Ροζ, Ράτσιτς, Μόντσου, Μορουτσάν, Νινγκ, Ντιαντί, Μιζεουεϊ, Ντούντου, Σίστο, Μορόν, Καντεβέρε, Γιαννιώτας, Γαλανόπουλος, Παναγίδης, Βοριαζίδης.

Διαιτητής: Φωτιάς, Βοηθοί: Μεϊντάνας και Παπαδάκης, Τέταρτος: Μπεκιάρης, VAR: Τσακαλίδης και Κουκούλας