Δοκιμασία στο Περιστέρι για τον Άρη, ντεμπούτο για τον Μανόλο Χιμένεθ
Ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (20:00), με τον Χιμένεθ να κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης.
- Πυρά Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη - «Η ψηφιοποίηση ειδικών αδειών, το μεγαλύτερο έγκλημα που επιχειρεί»
- Μάστιγα το φακελάκι στο ΕΣΥ - «Να αφαιρείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος» ζητά ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ
- Διαμαρτυρία εργαζομένων στον πολιτισμό του Ισραήλ: «Η πολιτιστική γενοκτονία είναι πόλεμος ενάντια στη μνήμη»
- Ξεκινά σήμερα η 24ωρη λειτουργία σε Μετρό, Τραμ και Λεωφορεία – Αναλυτικά οι γραμμές και τα δρομολόγια
Ο Μανόλο Χιμένεθ θα κάνει το ντεμπούτο του στην τεχνική ηγεσία του Άρη και θέλει να το συνδυάσει με μια σημαντική νίκη της ομάδας του, στη σημερινή (13/9, 20.00) εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο.
Ο Ισπανός τεχνικός συμπεριέλαβε στην αποστολή για πρώτη φορά τους Διούδη και Γαλανόπουλο, ενώ έκπληξη αποτέλεσε και η απόφαση για επιστροφή του Σίστο. Αντίθετα, εκτός έμειναν οι τραυματίες Μάικιτς και Γένσεν.
Ο αντικαταστάτης του τελευταίου αποτελεί και το μεγάλο ερωτηματικό, σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα. Οι Μισεουί και Μορετσάν είναι οι δυο παίκτες που έχουν το προβάδισμα, εκτός και αν ο Χιμένεθ αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τον Γαλανόπουλο.
Ο προπονητής του Άρη δεν αναμένεται να αλλάξει το σύστημα 4-2-3-1, ενώ το πιθανότερο είναι ότι τη θέση του Μάικιτς κάτω από την εστία θα πάρει ο Αθανασιάδης. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φρίντεκ το αριστερό, ενώ οι Άλβαρο και Φαμπιάνο θα είναι το κεντρικό δίδυμο.
Οι Μόντσου και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Ντιαντί θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Γιαννιώτας στην αριστερή και ένας εκ των Μισεουί ή Μορετσάν πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.
Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Αθαναδιάδης, Διούδης, Τεχέρο, Μεντίλ, Φαντιγκά, Πέδρο Άλβαρο, Φρίντεκ, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Ροζ, Ράτσιτς, Μόντσου, Μορουτσάν, Νινγκ, Ντιαντί, Μιζεουεϊ, Ντούντου, Σίστο, Μορόν, Καντεβέρε, Γιαννιώτας, Γαλανόπουλος, Παναγίδης, Βοριαζίδης.
Διαιτητής: Φωτιάς, Βοηθοί: Μεϊντάνας και Παπαδάκης, Τέταρτος: Μπεκιάρης, VAR: Τσακαλίδης και Κουκούλας
- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Αποκλείστηκε από τα ημιτελικά η Εμμανουηλίδου
- LIVE: Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ
- Έπιασε δουλειά ο Ζοάο Μάριο – Ξεκίνησε προπονήσεις με την ΑΕΚ (vid)
- Τέλος ο Πέσιτς από την Εθνική Σερβίας: «Ήρθε η ώρα να βρούμε προπονητή»
- Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής και το 2025-26 – Τι δείχνει μεγάλη έρευνα, τα ποσοστά και οι εκπλήξεις
- Πού θα δείτε τα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής της Super League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις