«ΠΑΟΚ και Άρης ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Άβιλα από την Μπέτις»
Ρεπορτάζ από την Ισπανία κάνει λόγο για «μάχη» του ΠΑΟΚ με τον Άρη, για τον παίκτη της Μπέτις
Μπορεί το πρωτάθλημα της Super League να έχει ξεκινήσει, ωστόσο αρκετές ομάδες φαίνεται πως εξακολουθούν να σκανάρουν την αγορά για να πραγματοποιήσουν κάποια διορθωτική κίνηση της τελευταίας στιγμής.
Σύμφωνα με το ισπανικό «Ficherio.com» υπάρχει «μάχη» του ΠΑΟΚ με τον Άρη για την απόκτηση του Τσίμα Άβιλα της Ρεάλ Μπέτις. Ο Αργεντινός φορ φαίνεται πως δεν υπολογίζεται από του;ςς Ανδαλουσιάνους και έτσι ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Ο ΠΑΟΚ στην θέση του φορ έχει τον Φιόντορ Τσάλοφ και τον Γιακουμάκη, ωστόσο δεν θα έλεγε όχι στην απόκτηση ενός ακόμα, που ωστόσο θα υπολογίζεται μονάχα στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς έχει παρέλθει ο χρόνος της δήλωσης για να παίξει στο Europa League.
Διαβάστε αναλυτικά όσα αναφέρει το ισπανικό δημοσίευμα:
«Η ομάδα της Μπέτις είναι πολύ ισορροπημένη, εκτός από την επιθετική γραμμή, όπου οι αθλητικοί διευθυντές είχαν λίγο χώρο να προσθέσουν έναν ακόμη επιθετικό, καθώς ο Μανουέλ Πελεγκρίνι έδωσε προτεραιότητα στην άφιξη ενός μέσου.
Ο Τσίμι Άβιλα, αν είχε φύγει τελικά από τη Μπέτις, θα είχε κάνει μια δυνατή μεταγραφή, αλλά ο Αργεντινός αρνήθηκε κατηγορηματικά επειδή οι προσφορές που είχαν υποβληθεί δεν τον ενδιέφεραν.
Η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα και σε ορισμένα πρωταθλήματα κλείνει την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, επομένως οι ελληνικές ομάδες είναι ακόμα ανοιχτές σε κινήσεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ατζέντης του Αργεντινού έχει λάβει δύο αιτήματα της προτάσεις στιγμής, από τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, τους μεγαλύτερους αντιπάλους τους στην πόλη τους».
