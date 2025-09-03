ΠΑΟΚ: Δανεικός στην Τσβόλε ο Σόλα Σορετίρε (pic)

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον δανεισμό του Σόλα Σορετίρε, στην ολλανδική Τσβόλε, μιας και δεν θα είχε πολύ χρόνο τη φετινή σεζόν στον Δικέφαλο του βορρά.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός δεν κατάφερε να βρει χώρο στο ρόστερ του Ραζβάν Λουτσέσκου, μένοντας εκτός λίστας και με ελάχιστο χρόνο συμμετοχής, αφού αγωνίστηκε μόνο για λίγα λεπτά κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ και δεν ήταν στην αποστολή στα ματς με Ριέκα όπως και στις πρώτες αγωνιστικές της Super League.

Η συμφωνία αφορά ολόκληρη τη σεζόν 2025-26, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να ελπίζει ότι ο νεαρός άσος θα επιστρέψει πιο έτοιμος και με περισσότερες παραστάσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για τον Σόλα Σορετίρε:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τον δανεισμό του Σόλα Σορετίρε στην ολλανδική Τσβόλε, μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26».

Ο τεχνικός διευθυντής της ολλανδικής ομάδας τόνισε πως το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας είναι ένας άριστος τεχνικά επιθετικός, ο οποίος θα βοηθήσει σημαντικά.

«Ο Σόλα είναι ένας δημιουργικός και τεχνικά άριστος επιθετικός, ο οποίος έχει περάσει από όλη την εκπαιδευτική διαδικασία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Τις τελευταίες εβδομάδες της μεταγραφικής περιόδου αναζητούσαμε επιθετικό με δημιουργικότητα, ο οποίος θα μπορούσε να παίξει σε περισσότερες από μία θέσεις στην επίθεση. Ο Σόλα μπήκε αργά στην αγορά και είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να τον υπογράψουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χάμστρα.