Βολιάκο: «Εύκολη επιλογή ο ΠΑΟΚ – Να κάνω περήφανους τους φιλάθλους» (vid)

Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι τις τελευταίες ημέρες ο Αλεσάντρο Βολιάκο. Ο Ιταλός αμυντικός αποκτήθηκε από τους Θεσσαλονικείς με μορφή δανεισμού από τη Τζένοα.

Ο 26χρονος παραχώρησε στην κάμερα του «Δικεφάλου» τις πρώτες του δηλώσεις μετά τη μεταγραφή του, στις οποίες αναφέρθηκε στην απόφαση να μετακομίσει στην Ελλάδα αλλά και τους στόχους που έχει με τον ΠΑΟΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ υποσχέθηκε ότι θα κάνει χαρούμενους τους φίλους της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βολιάκο

«Έχω υπέροχα συναισθήματα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και που γνωρίζω μια νέα κοινωνία, έναν νέο πολιτισμό. Ανυπομονώ να ξεκινήσω».

Για το τι ήταν αυτό που τον οδήγησε να έρθει στον ΠΑΟΚ: «Σίγουρα γιατί είναι ένας σύλλογος με πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά είναι επίσης ένας σύλλογος που κοιτάζει προς το μέλλον, που θέλει να μεγαλώσει και, κυρίως, γιατί είδα ότι έχει απίστευτους φιλάθλους που ζουν το ποδόσφαιρο όπως το ζω κι εγώ. Οπότε ήταν εύκολο να διαλέξω τον ΠΑΟΚ».

Για τους στόχους του με την ομάδα: «Θέλω να βοηθήσω την ομάδα, να κάνω τους φιλάθλους περήφανους και θέλω να παίξω στην Ευρώπη και να φέρω τον σύλλογο σε όλο και υψηλότερο επίπεδο».