Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Βολιάκο

‘Ετοιμος να ολοκληρώσει ακόμη μία μεταγραφή είναι ο ΠΑΟΚ που έφτασε σε συμφωνία με την Τζένοα για τον Αλεσάντρο Βολιάκο, ο οποίος αναμένεται να αποκτηθεί ως δανεικός για έναν χρόνο με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Έτσι, μαζί με τους Μιχαηλίδη, Κεντζιόρα, Λόβρεν και Μπαταούλα θα αποτελέσουν την αμυντική γραμμή του Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει της νέας σεζόν.

Ιατρικά και υπογραφές

Ο 26χρονος στόπερ έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» το μεσημέρι του Σαββάτου (30/8), μετέπειτα αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον «δικέφαλο του βορρά».

Συνολικά πέρσι είχε 18 συμμετοχές στη σεζόν, τις 9 με την Πάρμα όπου είχε πάει δανεικός στο δεύτερο μισό. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα παίξει εκτός Ιταλίας.