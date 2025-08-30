Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Βολιάκο
Ο Αλεσάντρο Βολιάκο «προσγειώθηκε» στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι του Σαββάτου (30/8), με τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ να μπαίνει στην τελική ευθεία.
‘Ετοιμος να ολοκληρώσει ακόμη μία μεταγραφή είναι ο ΠΑΟΚ που έφτασε σε συμφωνία με την Τζένοα για τον Αλεσάντρο Βολιάκο, ο οποίος αναμένεται να αποκτηθεί ως δανεικός για έναν χρόνο με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Έτσι, μαζί με τους Μιχαηλίδη, Κεντζιόρα, Λόβρεν και Μπαταούλα θα αποτελέσουν την αμυντική γραμμή του Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει της νέας σεζόν.
Ιατρικά και υπογραφές
Συνολικά πέρσι είχε 18 συμμετοχές στη σεζόν, τις 9 με την Πάρμα όπου είχε πάει δανεικός στο δεύτερο μισό. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα παίξει εκτός Ιταλίας.
