Οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμαθαν τους οκτώ αντιπάλους τους στη League Phase του Europa League για τη σεζόν 2025/26, όπως αυτοί προέκυψαν στη μεσημεριανή κλήρωση της Παρασκευής στο Μόντε Κάρλο.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αγωνιστεί εντός έδρας με Μπέτις, Μακάμπι, Γιουνγκ Μπόις, Μπραν και εκτός έδρας με Λιλ, Λυών, Λουντογκόρετς και Θέλτα.

Το «Τριφύλλι» με τη σειρά του θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τις Ρόμα, Βικτόρια Πλζεν, Στουρμ Γκρατς, Γκόου Αχέντ Ινγκλς και εκτός έδρας τις Φέγενορντ, Φερεντσβάρος, Γιουνγκ Μπόις και Μάλμε.

Συνοπτικά οι αντίπαλοι:

ΠΑΟΚ: Εντός έδρας με: Μπέτις, Μακάμπι, Γιουνγκ Μπόις, Μπραν / Εκτός έδρας με: Λιλ, Λυών, Λουντογκόρετς, Θέλτα.

Παναθηναϊκός: Εντός έδρας με: Ρόμα, Βικτόρια Πλζεν, Στουρμ Γκρατς, Γκόου Αχέντ Ινγκλς / Εκτός έδρας με: Φέγενορντ, Φερεντσβάρος, Γιουνγκ Μπόις, Μάλμε.

Υπενθυμίζεται πως το ακριβές πρόγραμμα και η σειρά των αγώνων, με ημέρες και ώρες, θα γίνουν γνωστά το Σάββατο 30 Αυγούστου.

Η 1η αγωνιστική της League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης θα διεξαχθεί στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2025 και η 8η και τελευταία στις 29 Ιανουαρίου 2026.

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase του Europa League

1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025

2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026

8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026