Οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League
Τους 8 αντιπάλους τους στη φετινή League Phase του Europa League έμαθαν το μεσημέρι της Παρασκευής, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός.
- Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ταϊλάνδης καθαίρεσε την πρωθυπουργό Παετονγκτάρν Σιναουάτρα
- Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ
- Σκουλήκι της αβύσσου παράγει το κίτρινο που αγάπησαν ο Ρέμπραντ και ο Σεζάν
- Συνελήφθη 38χρονος για ενδοοικογενειακή βία - Στο σπίτι του βρέθηκαν πυροβόλο όπλο, ναρκωτικά και κροτίδες
ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμαθαν τους οκτώ αντιπάλους τους στη League Phase του Europa League για τη σεζόν 2025/26, όπως αυτοί προέκυψαν στη μεσημεριανή κλήρωση της Παρασκευής στο Μόντε Κάρλο.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αγωνιστεί εντός έδρας με Μπέτις, Μακάμπι, Γιουνγκ Μπόις, Μπραν και εκτός έδρας με Λιλ, Λυών, Λουντογκόρετς και Θέλτα.
Το «Τριφύλλι» με τη σειρά του θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τις Ρόμα, Βικτόρια Πλζεν, Στουρμ Γκρατς, Γκόου Αχέντ Ινγκλς και εκτός έδρας τις Φέγενορντ, Φερεντσβάρος, Γιουνγκ Μπόις και Μάλμε.
Συνοπτικά οι αντίπαλοι:
ΠΑΟΚ: Εντός έδρας με: Μπέτις, Μακάμπι, Γιουνγκ Μπόις, Μπραν / Εκτός έδρας με: Λιλ, Λυών, Λουντογκόρετς, Θέλτα.
Παναθηναϊκός: Εντός έδρας με: Ρόμα, Βικτόρια Πλζεν, Στουρμ Γκρατς, Γκόου Αχέντ Ινγκλς / Εκτός έδρας με: Φέγενορντ, Φερεντσβάρος, Γιουνγκ Μπόις, Μάλμε.
Υπενθυμίζεται πως το ακριβές πρόγραμμα και η σειρά των αγώνων, με ημέρες και ώρες, θα γίνουν γνωστά το Σάββατο 30 Αυγούστου.
Η 1η αγωνιστική της League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης θα διεξαχθεί στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2025 και η 8η και τελευταία στις 29 Ιανουαρίου 2026.
Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase του Europa League
1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025
2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025
6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026
8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026
- Βιτόρια: «Δεν μας τρομάζουν οι αντίπαλοι, έχουμε πολλές πιθανότητες»
- Αυτά είναι τα παιχνίδια της League Phase του Conference League (pic)
- Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ
- Αυτά είναι όλα τα παιχνίδια της League Phase του Europa League (pics)
- Το ιδανικό «αντίο» του Φώτη και η ώρα για τον Panathinaikos
- Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις