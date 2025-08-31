Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Βολιάκο ο ΠΑΟΚ (vid)
Με ένα ακόμη ευφάνταστο βίντεο ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεσάντρο Βολιάκο με τη μορφή δανεισμού από τη Τζένοα.
- Συναγερμός: Κρατούμενος έπεσε στη θάλασσα μεταξύ Χίου και Λέσβου - Έρευνες για τον εντοπισμό του
- Το εργαλείο επεξεργασίας εικόνας με την αναπάντεχη ονομασία «Nano Banana» που έγινε viral
- Η σιωπηλή «ύφεση του σεξ» - Μια κρίση που απειλεί εν γένει την κοινωνία και την ευημερία των πολιτών
- «Εξαφανίστηκε» η θάλασσα σε παραλία της Βραζιλίας - Το σπάνιο φαινόμενο [βίντεο]
Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι κι επίσημα από το μεσημέρι της Κυριακής (31/8) ο Αλεσάντρο Βολιάκο, που αποκτήθηκε ως δανεικός από την Τζένοα.
Ο «Δικεφάλος του Βορρά» παρουσίασε μάλιστα τον 27χρονο κεντρικό αμυντικό με ένα βίντεο στο οποίο ο Ιταλός αναλαμβάνει τον ρόλο του… Νονού και υπό τη χαρακτηριστική μελωδία της διάσημης ταινίας του Φράνσις Φορντ Κόπολα, δείχνει στο κοινό της ομάδας πώς γίνονται κάποιες συνηθισμένες δραστηριότητες, αλλά με τον ιταλικό τρόπο.
Δείτε το σχετικό βίντεο
The Italian Way… 🇮🇹
Welcome, Alessandro! #VogliaccoIsHere #PAOK #OurWay #transfers pic.twitter.com/esz7KIPbbz
— PAOK FC (@PAOK_FC) August 31, 2025
Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Αλεσάντρο Βολιάκο από τη Τζένοα με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς. Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 4.
Ο Αλεσάντρο Βολιάκο γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1998 στο Ακουαβίβα ντέλε Φόντι της Ιταλίας. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της Μπάρι, πριν μετακομίσει στη Γιουβέντους, όπου εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής των Μπιανκονέρι. Τον Ιανουάριο του 2018 παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Πάντοβα, με την οποία έκανε το και το επαγγελματικό του ντεμπούτο.
Ακολούθησε η μεταγραφή του στην Πορντενόνε, όπου αγωνίστηκε για δύο γεμάτες σεζόν, καταγράφοντας 59 συμμετοχές και μία ασίστ στη Serie B.
Τον Αύγουστο του 2021 αποκτήθηκε από την Τζένοα και παραχωρήθηκε άμεσα δανεικός στη Μπενεβέντο, με την οποία πραγματοποίησε 30 συμμετοχές στη Serie B τη σεζόν 2021–22.
Μετά την επιστροφή του στην Τζένοα, ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός αγωνίστηκε για δύο χρόνια σε Serie A και Serie B, καταγράφοντας συνολικά 64 συμμετοχές, δύο γκολ και δύο ασίστ, ενώ το δεύτερο μισό της σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Πάρμα.
Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Βολιάκο έχει εκπροσωπήσει την Ιταλία από την U15 μέχρι και την U21, μετρώντας συνολικά 29 συμμετοχές».
- Ο Μάρτιν προανήγγειλε τη μεταγραφή του Ντέσερς στον Παναθηναϊκό
- Ξέσπασε ο Φρανσίσκο μετά το Γαλλία-Σλοβενία : «Ο ρατσισμός δεν πρέπει να είναι ανεκτός» (pic)
- Νίκη με ανατροπή στην πρεμιέρα για την Κ19 του Ολυμπιακού, 3-2 τον Βόλο
- LIVE: Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι
- LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουέστ Χαμ
- Απίθανη φάση με Σλούκα και Αντετοκούνμπο για την Εθνική (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις