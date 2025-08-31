sports betsson
Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Βολιάκο ο ΠΑΟΚ (vid)
Ποδόσφαιρο 31 Αυγούστου 2025 | 12:57

Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Βολιάκο ο ΠΑΟΚ (vid)

Με ένα ακόμη ευφάνταστο βίντεο ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεσάντρο Βολιάκο με τη μορφή δανεισμού από τη Τζένοα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι κι επίσημα από το μεσημέρι της Κυριακής (31/8) ο Αλεσάντρο Βολιάκο, που αποκτήθηκε ως δανεικός από την Τζένοα.

Ο «Δικεφάλος του Βορρά» παρουσίασε μάλιστα τον 27χρονο κεντρικό αμυντικό με ένα βίντεο στο οποίο ο Ιταλός αναλαμβάνει τον ρόλο του… Νονού και υπό τη χαρακτηριστική μελωδία της διάσημης ταινίας του Φράνσις Φορντ Κόπολα, δείχνει στο κοινό της ομάδας πώς γίνονται κάποιες συνηθισμένες δραστηριότητες, αλλά με τον ιταλικό τρόπο.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Αλεσάντρο Βολιάκο από τη Τζένοα με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς. Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 4.

Ο Αλεσάντρο Βολιάκο γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1998 στο Ακουαβίβα ντέλε Φόντι της Ιταλίας. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της Μπάρι, πριν μετακομίσει στη Γιουβέντους, όπου εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής των Μπιανκονέρι. Τον Ιανουάριο του 2018 παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Πάντοβα, με την οποία έκανε το και το επαγγελματικό του ντεμπούτο.

Ακολούθησε η μεταγραφή του στην Πορντενόνε, όπου αγωνίστηκε για δύο γεμάτες σεζόν, καταγράφοντας 59 συμμετοχές και μία ασίστ στη Serie B.

Τον Αύγουστο του 2021 αποκτήθηκε από την Τζένοα και παραχωρήθηκε άμεσα δανεικός στη Μπενεβέντο, με την οποία πραγματοποίησε 30 συμμετοχές στη Serie B τη σεζόν 2021–22.

Μετά την επιστροφή του στην Τζένοα, ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός αγωνίστηκε για δύο χρόνια σε Serie A και Serie B, καταγράφοντας συνολικά 64 συμμετοχές, δύο γκολ και δύο ασίστ, ενώ το δεύτερο μισό της σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Πάρμα.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Βολιάκο έχει εκπροσωπήσει την Ιταλία από την U15 μέχρι και την U21, μετρώντας συνολικά 29 συμμετοχές».

googlenews

Ποδόσφαιρο 31.08.25

LIVE: Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι, για την 3η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Στην Εθνική ο Κυριακόπουλος (pic)
Ποδόσφαιρο 31.08.25

Στην Εθνική ο Κυριακόπουλος (pic)

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος κλήθηκε στην Εθνική από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να αντικαταστήσει τον τραυματία Δημήτρη Γιαννούλη.

Σύνταξη
Να συνεχίσουν με νίκες θέλουν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, στη «μάχη» μπαίνει και ο Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 31.08.25

Να συνεχίσουν με νίκες θέλουν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, στη «μάχη» μπαίνει και ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 το Σάββατο και την Κυριακή, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θέλουν να συνεχίσουν και αυτοί με το απόλυτο στη Super League, κόντρα σε Αστέρα και Ατρόμητο, αντίστοιχα. Το πρόγραμμα κλείνει η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα απέναντι στον Λεβαδειακό.

Σύνταξη
Στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Ταρέμι: «Όλοι ξέρουμε ότι είναι μεγάλη ομάδα» (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 31.08.25

Στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Ταρέμι: «Όλοι ξέρουμε ότι είναι μεγάλη ομάδα» (vids, pics)

Ο Μεχντί Ταρέμι έφτασε στην Ελλάδα το πρωί της Κυριακής, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την άφιξή του.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)

Μεγάλη νίκη για τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 2-0 επί του Άρη, χάρη στα γκολ των Αγκίρε (65′) και Άλεξιτς (87′) – Έντονες αποδοκιμασίες κατά ομάδας και Καρυπίδη από τον κόσμο.

in.gr Team
ΠΑΣΟΚ: Μεταξύ ΔΕΘ, εκλογικού νόμου και… κεντροαριστερών διεργασιών
Πολιτική Γραμματεία 31.08.25

ΠΑΣΟΚ: Μεταξύ ΔΕΘ, εκλογικού νόμου και… κεντροαριστερών διεργασιών

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην αυτόνομη στρατηγική, εκτιμώντας ότι μπορεί με αξιοπιστία και συγκεκριμένο πρόγραμμα να παρουσιάσει μία συνολική κυβερνητική πρόταση. Πώς αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο επιστροφής Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γαλλία: Η οικογένεια θύματος γυναικοκτονίας ζητά να μάθει γιατί δεν προστατεύθηκε – Τον είχε καταγγείλει 3 φορές
50 μαχαιριές 31.08.25

Γαλλία: Η οικογένεια θύματος γυναικοκτονίας ζητά να μάθει γιατί δεν προστατεύθηκε – Τον είχε καταγγείλει 3 φορές

Πολλές παραλείψεις φαίνεται ότι έγιναν από την αστυνομία και το δικαστικό σύστημα στη Γαλλία, αφήνοντας απροστάτευτη γυναίκα, την οποία δολοφόνησε ο πρώην σύντροφός της παρά τις καταγγελίες του θύματος

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Χαλκιδική: Οικογένεια καταγγέλλει ότι άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε το σκυλί της στην αυλή του σπιτιού της
Ζητεί πληροφορίες 31.08.25

Χαλκιδική: Οικογένεια καταγγέλλει ότι άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε το σκυλί της στην αυλή του σπιτιού της

«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τιμωρηθεί ο ένοχος. Και να μην θρηνήσει άλλη οικογένειά χάνοντας ένα μέλος της. Σπάζοντας την ομερτά», τονίζει ο Δημήτρης Λαζάρου, κηδεμόνας της Λόλας

Σύνταξη
Χρηστίδης: Ο Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός του 13ωρου
ΠΑΣΟΚ 31.08.25

Χρηστίδης: Ο Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός του 13ωρου

«Η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μείνουν στην ιστορία ως η κυβέρνηση που νομιμοποίησε το 13ωρο και επανέφερε τη χώρα σε εργασιακό Μεσαίωνα», τονίζει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης.

Σύνταξη
Η Μάιλι Σάιρους είναι το πρώτο πρόσωπο του οίκου Maison Margiela – «Γυμνή, με το σώμα της βαμμένο λευκό»
«Απογυμνωμένη» 31.08.25

Η Μάιλι Σάιρους είναι το πρώτο πρόσωπο του οίκου Maison Margiela – «Γυμνή, με το σώμα της βαμμένο λευκό»

«Το μόνο που είχα πάνω στο σώμα μου ήταν μπογιά και τα χαρακτηριστικά μποτάκια Tabi. Εκείνη τη στιγμή, ο Margiela και εγώ γίναμε ένα», ανέφερε η Μάιλι Σάιρους για τη νέα καμπάνια, σύμφωνα με δελτίο τύπου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φωτιά σε σκάφος στο Πασαλιμάνι
InShorts 31.08.25

Φωτιά σε σκάφος στο Πασαλιμάνι

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που κατάφεραν, μαζί με τους υπαλλήλους της Μαρίνας, να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί σε άλλα σκάφη

Σύνταξη
Ρωσία: Η Ευρώπη εμποδίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, λέει το Κρεμλίνο
Δηλώσεις Πεσκόφ 31.08.25

Η Ευρώπη εμποδίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, λέει το Κρεμλίνο

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ επανέλαβε τις κατηγορίες της Ρωσίας απέναντι στις ευρωπαϊκές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι παρεμποδίζουν τις προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Ο Κασσελάκης δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφίες του από τον γάμο με τον Τάιλερ – «Η ζωή είναι μικρή για να τη ζεις με φόβο»
«Με αγάπη, Στέφανος & Tyler» 31.08.25

Ο Κασσελάκης δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφίες του από τον γάμο με τον Τάιλερ – «Η ζωή είναι μικρή για να τη ζεις με φόβο»

Στην ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε για το ταξίδι τους, τις δυσκολίες που ξεπέρασαν και το μήνυμα της ισότητας στον γάμο για όλους

Σύνταξη
ΚΚΕ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Ρεσιτάλ προκλητικότητας και παραπλάνησης λίγο πριν τη ΔΕΘ
«Όλοι στους δρόμους» 31.08.25

ΚΚΕ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Ρεσιτάλ προκλητικότητας και παραπλάνησης λίγο πριν τη ΔΕΘ

Το ΚΚΕ, μιλά για αγωνιώδη προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη «να εξωραΐσει, με άθλια επιχειρήματα, το κυβερνητικό τερατούργημα για τον μεσαίωνα της 13ωρης εργασίας»

Σύνταξη
Βαρκελώνη: Ακτιβιστές έβαψαν τη Sagrada Familia διαμαρτυρόμενοι για τις καταστροφικές φωτιές στην Ισπανία
Στη Βαρκελώνη 31.08.25

Ακτιβιστές έριξαν μπογιές στη Sagrada Familia διαμαρτυρόμενοι για τις δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία (βίντεο)

«Τα δημόσια κονδύλια να μην πηγαίνουν στις οικοκτόνες βιομηχανίες αλλά σε πυροσβέστες και εργαζομένους στην υγεία» ζητά η ομάδα για το κλίμα Futuro Vegetal, διαμαρτυρόμενη για τις φωτιές στην Ισπανία

Σύνταξη
LIVE: Γεωργία – Ελλάδα
Μπάσκετ 31.08.25

LIVE: Γεωργία – Ελλάδα

LIVE: Γεωργία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γεωργία – Ελλάδα, για την τρίτη αγωνιστική του Eurobasket 2025. Τηλεοπτική κάλυψη από ERT News.

Σύνταξη
