Στη Θεσσαλονίκη ο Μπιάνκο για τον ΠΑΟΚ

Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο είναι από το πρωί της Κυριακής (31/8) στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να κλείσει και τυπικά η συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ, ως δανεικός από τη Φιορεντίνα.

Στο deal του Δικέφαλου του Βορρά με τους «Βιόλα»υπάρχει και οψιόν αγοράς, με τους Ιταλούς να αποκαλύπτουν πως αν η συμφωνία ικανοποιήσει και τις δύο πλευρές, μετά το πέρας του δανεισμού, ο ΠΑΟΚ θα προσφέρει τριετές συμβόλαιο στον 22χρονο μέσο προκειμένου να τον μονιμοποιήσει στην Τούμπα.

Ο 22χρονος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στη Μόντσα, έχοντας γεμάτη σεζόν.

Δείτε εικόνες από την άφιξή του: