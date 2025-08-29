Σε πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του Μαχαμαντού Μπαλντέ προχώρησε ο ΠΑΟΚ, με τον νεαρό να παραμένει κάτοικος Θεσσαλονίκης μέχρι το 2028.

Ο νεαρός Σενεγαλέζος, με ισπανικό διαβατήριο μεσοεπιθετικός, άφησε πολύ ευχαριστημένους του ανθρώπους του «Δικεφάλου του βορρά» κατά την διάρκεια της προετοιμασίας της ομάδας στην Ολλανδία. Ο ατζέντης του 18χρονου, Λέο Κορνατσίνι σε ανάρτηση του στα social media γνωστοποίησε την είδηση.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Υπέροχη μέρα!

Είμαι τόσο χαρούμενος για ένα ακόμη βήμα στην καριέρα ενός από τα μεγαλύτερα ταλέντα με τα οποία είχα την ευχαρίστηση να συνεργαστώ, κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής μου καριέρας. Εκτός από το ταλέντο που σου έδωσε ο Θεός, νιώθω τόσο θετικός για την ταπεινότητα, το χάρισμα και την ευγένειά σου. Συνέχισε, αδερφέ μου. Είθε αυτό να είναι ένα ευλογημένο νέο στάδιο!

Απεριόριστη ευγνωμοσύνη στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, την οικογένεια Σαββίδη και όλο το διοικητικό συμβούλιο και το προσωπικό. Ένας γιγάντιος σύλλογος με ειλικρινείς και έντιμους ανθρώπους. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω τον Μπάλντε σε έναν από τους συλλόγους που κάνουν τόσο φανταστική δουλειά με νεαρούς παίκτες τις τελευταίες σεζόν. Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε αυτόν τον σύλλογο που πάντα με σεβόταν και με πίστευε».

Η σχετική ανάρτηση για τον Μπαλντέ: