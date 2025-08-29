Η κυριαρχία του ΠΑΟΚ κόντρα σε Κροάτες, το 14/15 των ελληνικών ομάδων και η εξαίρεση του Άρη (vids)
Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τη Ριέκα στα playoffs του Europa League και συνέχισε το εξαιρετικό σερί των ελληνικών ομάδων κόντρα σε κροατικές – Το απόλυτο του «big-4» και ο αστερίσκος του 2008 για τον Άρη.
Μαγική βραδιά για τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, που επικράτησε 5-0 της Ριέκα, ανέτρεψε την ήττα με 1-0 του πρώτου ματς, προκρίθηκε στη League Phase του Europa League και το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8, 14:00), θα μάθει τους οκτώ αντιπάλους του.
Οι Θεσσαλονικείς, με την πρόκρισή τους, συνέχισαν το απόλυτο σερί τους κόντρα σε κροατικές ομάδες τα τελευταία 30 χρόνια, αφού δεν έχουν αποκλειστεί ποτέ, σε οποιαδήποτε φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, κόντρα σε Ντιναμό Ζάγκρεμπ (2 φορές), Χάιντουκ, Λοκομοτίβα και Ριέκα.
Μάλιστα, είναι η ελληνική ομάδα με τις περισσότερες προκρίσεις κόντρα σε Κροάτες, με έξι, από το 2010 και μετά. Στη σχετική λίστα ακολουθεί η ΑΕΚ με τέσσερις προκρίσεις κόντρα σε Όσιγεκ (2001), Χάιντουκ (2015, δύο νίκες σε φάση ομίλων), Ριέκα (2017, μία νίκη και μία ισοπαλία σε φάση ομίλων) και Ντιναμό (2023).
Από’ κει και πέρα ο Ολυμπιακός έχει και αυτός τρεις προκρίσεις απέναντι σε Ντιναμό (1998, μία νίκη και μία ισοπαλία σε φάση ομίλων), Ντιναμό (2015, δύο νίκες σε φάση ομίλων) και Ριέκα (2017), ενώ π Παναθηναϊκός μόλις μία, το 1995, όταν και απέκλεισε τη Χάιντουκ.
Το σερί του ΠΑΟΚ και η παράδοση των Ελληνικών ομάδων κόντρα σε Κροάτες
🇬🇷 Greek tragedy of 🇭🇷 Croatian clubs in last 30 years:
🇬🇷 PAOK knocked out:
2025: ✅ 🇭🇷 Rijeka
2024: ✅ 🇭🇷 Dinamo
2023: ✅ 🇭🇷 Hajduk
2021: ✅ 🇭🇷 Rijeka
2015: ✅ 🇭🇷 Lokomotiva
2010: ✅ 🇭🇷 Dinamo (beat them 2x in GS)
🇬🇷 AEK knocked out:
2023: ✅ 🇭🇷 Dinamo
2017: ✅ 🇭🇷 Rijeka (1… pic.twitter.com/tpekBeJYYl
— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 28, 2025
Μοναδική εξαίρεση, που ίσως και να επιβεβαιώνει τον κανόνα, είναι ο αποκλεισμός του Άρη, το 2008, από την Σλάβεν Κοπρίβνιτσα, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, με συνολικό σκορ 2-1.
