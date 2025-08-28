sports betsson
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
«Αρχοντικός» ΠΑΟΚ, διέλυσε (5-0) τη Ριέκα και συνεχίζει στο Europa League
Europa League 28 Αυγούστου 2025 | 22:23

«Αρχοντικός» ΠΑΟΚ, διέλυσε (5-0) τη Ριέκα και συνεχίζει στο Europa League

Πέταγε φωτιές ο ΠΑΟΚ που προηγήθηκε 2-0 στο 25’ και διέλυσε τους Κροάτες, με τον Κωνσταντέλια να δίνει ρεσιτάλ και να πετυχαίνει γκολ-ποίημα. Τρελό γλέντι στην Τούμπα, αποθέωση για παίκτες και Σαββίδη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Spotlight

Λάμψη ΠΑΟΚ στην κατάμεστη Τούμπα. Ο «δικέφαλος του βορρά» θάμπωσε με την εμφάνισή του, διέλυσε με 5-0 τη Ριέκα (που έμεινε με δέκα παίκτες στο 71′) και συνεχίζει στη League Phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση και μια εμφάνιση πολλά υποσχόμενη για το μέλλον, καθώς φόρεσε ευρωπαϊκό κοστούμι και άφησε πολλές υποσχέσεις

Ο Κωνσταντέλιας ήταν από άλλον πλανήτη! Ο διεθνής επιθετικός παρέδωσε ρεσιτάλ, πέτυχε το 2-0 με γκολ-ποίημα και έδωσε τις πάσες για 3-0 και το 4-0.

Πρώτο γκολ για τον Μεϊτέ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ σκόραρε και ο Γιακουμάκης, με… σόου (σ.σ. ατομική προσπάθεια), επίσης «κέρδισε» και την αποβολή του Μαϊστόροβιτς. Τι άλλο να έκανε ο Γιακουμάκης που μπήκε αλλαγή!

Σαν αλλαγή μπήκε και ο Πέλκας, ο οποίος βρήκε στόχο στο 89’! Στον πίνακα των σκόρερ και ο Τσάλοφ.

Η Ριέκα είχε δοκάρι στο 23’ με τον Φρουκ, όμως ο ΠΑΟΚ την …έλιωσε, κάνοντας το 2-0 στο 25’. Οι Κροάτες στην  αρχή του δευτέρου ημιχρόνου έπαιξαν σκληρά, μπορεί ο Ισπανός ρέφερι να τους χάρισε κίτρινες κάρτες, παρόλα αυτά στο 71’ απέβαλε τον Μαϊστόροβιτς με δεύτερη κίτρινη επειδή τράβηξε και έριξε κάτω τον Γιακουμάκη.

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ αποθεώθηκαν από τους φιλάθλους τους. Μεγάλο γλέντι στην Τούμπα για το 5-0 επί της Ριέκα και για την πρόκριση. Μεγάλη αποθέωση και για τον Σαββίδη.

Η καλή μέρα από το ξεκίνημα!

Η Ριέκα επιχείρησε να κάνει την πρώτη επίθεση στα 30 δευτερόλεπτα αλλά πρόλαβαν οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ. Μετά άρχισε το ρεσιτάλ του ΠΑΟΚ.

Ο Τσάλοφ θα μπορούσε να σκοράρει στο 6’ αλλά δεν βρήκε τη μπάλα σε σέντρα του Ζίφκοβιτς, ενώ νωρίτερα ο Οζντόεφ είχε κεφαλιά που απέκρουσε ο Ζλόμισλιτς.

Γίνεται αντιληπτό ότι η πίεση ήταν μεγάλη απέναντι στους Κροάτες καθώς ο ΠΑΟΚ έκανε πολύ καλό ξεκίνημα και στο 12’ άνοιξε το σκορ από κεφαλιά του Μεϊτέ, μετά από κόρνερ του Ζίφκοβιτς. Η Ριέκα επιχείρησε να απαντήσει και είχε δοκάρι στο 23’ με σουτ του Φρουκ.

Όμως, ο ΠΑΟΚ δεν πτοήθηκε και μπήκε στη θέση του οδηγού! Το 2-0  έγινε στο 25’ με πλασέ του Κωνσταντέλια, ο οποίος, μετά από πάσα του Μεϊτέ, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του. Η Ριέκα ισορρόπησε το ματς, ο ΠΑΟΚ πρόσεξε και την άμυνα του και έπεσε ο ρυθμός. Πάντως, οι Κροάτες δεν δημιούργησαν άλλη ευκαιρία με το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Σάκος του μποξ οι Κροάτες

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου οι Κροάτες προσπάθησαν να πάρουν τον έλεγχο του ματς με κλωτσιές στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Μεγάλη η ευθύνη και του Ισπανού διαιτητή Μαρτίνες που ανέχθηκε το σκληρό παιχνίδι.

Ο ΠΑΟΚ δεν πτοήθηκε και… κοίταξε τη δουλειά του! Ετσι, στο 56’ ο Τσάλοφ πέτυχε το 3-0, μετά από πάσα του Κωνσταντέλια, ο οποίος πήρε τη μπάλα από λάθος πάσα του Πέτροβιτς. Μέχρι το τέλος του ματς ο ΠΑΟΚ είχε κι άλλες ευκαιρίες και έφτασε το σκορ σε… αστρονομικά επίπεδα. «Βοήθησε» και η αποβολή του  Μαϊστόροβιτς στο 71’, καθώς οι Κροάτες έγιναν σάκος του μποξ.

Τα δυο επόμενα γκολ πέτυχαν οι αλλαγές. Στο 77’ ο Γιακουμάκης έκανε το 3-0, με μια φανταστική προσπάθησε αφού «χάζεψε» του αντίπαλους αμυντικούς. Στο 89’ «χτύπησε» και ο Πέλκας μετά από αδράνεια της άμυνας των Κροατών.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η πίεση που άσκησε ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του αγώνα. Βοήθησε και στην ψυχολογία του ότι κατάφερε να σκοράρει στο 12’, ισοφαρίζοντας το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Σε μεγάλη μέρα ο Κωνσταντέλιας καθώς χόρεψε τους Κροάτες. Ηταν ο καλύτερος του γηπέδου και μόνιμη απειλή για τους Κροάτες. Ντέλιας ο τρομερός!

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Μακράν ο Μαϊστόροβιτς της Ριέκα. Εκανε πολλά λάθη και σα να μην έφταναν αυτά, αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 71’.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ισπανός Μαρτίνες ανέχθηκε το σκληρό παιχνίδι των παικτών της Ριέκα. Δεν έβγαλε κάρτες που έπρεπε. Πάντως, στο 71’ απέβαλε με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Μαϊστόροβιτς που τράβηξε και έριξε κάτω τον Γιακουμάκη.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Θεατής του αγώνα ο Ντελ Θέρο Γκράντε. Δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ: 12’ Μεϊτέ, 25’ Κωνσταντέλιας, 56’ Τσάλοφ, 77’ Γιακουμάκης, 89’ Πέλκας.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (79’ Οζντόεφ), Κωνσταντέλιας (79’ Πέλκας), Ντεσπόντοφ (69’ Τάισον), Ζίφκοβιτς (79’ Ιβανούσετς), Τσάλοφ (69΄Γιακουμάκης).

ΡΙΕΚΑ: Ζλόμισλιτς, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντέβετακ, Λασίτσκας, Πέτροβιτς, Ντάντας (75’ Χούσιτς), Όρετς (60’ Μπούτιτς), Μέναλο (60’ Τσοπ), Γιάνκοβιτς, Φρουκ (84’ Μπογκόγεβιτς).

Headlines:
Τράπεζες
UniCredit: Στα 2,1 δισ. η αξία του 26% στην Alpha Bank

UniCredit: Στα 2,1 δισ. η αξία του 26% στην Alpha Bank

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Business
ION Group: Μπαίνει με 2% στη Lamda Development – Επένδυση 1,5 δισ. στο Ελληνικό

ION Group: Μπαίνει με 2% στη Lamda Development – Επένδυση 1,5 δισ. στο Ελληνικό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
On Field 29.08.25

Απέραντο γαλάζιο…

Μια βραδιά ελληνική και ονειρεμένη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
betson_textlink
Stream sports
Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)

Η Λουντογκόρετς επικράτησε με 4-1 της Σκέντιγια (2-1 κ.δ) στην παράταση και προκρίθηκε στη League Phase του Europa League, όπου μεταξύ άλλων θα βρεθούν οι Γιουνγκ Μπόις και Μακάμπι Τελ Αβίβ – Όλα τα αποτελέσματα.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ριέκα
Europa League 28.08.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ριέκα

LIVE: ΠΑΟΚ - Ριέκα. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Ριέκα, για τα play offs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από OPEN TV.

Σύνταξη
LIVE: Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός
Europa League 28.08.25

LIVE: Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός

LIVE: Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός, για τα play offs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
Βιτόρια: «Θέλουμε να παίζουμε στο κορυφαίο επίπεδο – Το ποδόσφαιρο να παιχτεί μέσα στις τέσσερις γραμμές»
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Βιτόρια: «Θέλουμε να παίζουμε στο κορυφαίο επίπεδο – Το ποδόσφαιρο να παιχτεί μέσα στις τέσσερις γραμμές»

Ρούι Βιτόρια και Τάσος Μπακασέτας στάθηκαν στη σημασία που έχει για τον Παναθηναϊκό να προκριθεί επί της Σάμψουνσπορ, αλλά και στην ατμόσφαιρα που θα συναντήσου οι «πράσινοι» στην έδρα της Σαμσουνσπόρ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Προσεχώς, ένταση
Media 29.08.25

Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Προσεχώς, ένταση

Μπρα ντε φερ νότια της Καρπάθου • Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος στέλνουν πολεμικά για άσκηση δεσμεύοντας την περιοχή από όπου θα περάσει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης

Σύνταξη
Η περιορισμένη αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα δεν επαρκεί για να αποτραπεί ο θανατηφόρος λιμός
WFP 29.08.25

Η περιορισμένη αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα δεν επαρκεί για να αποτραπεί ο θανατηφόρος λιμός

«Λαμβάνουμε λίγο περισσότερη τροφή... αλλά δεν είναι αρκετή για να κάνουμε ό,τι πρέπει για να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι δεν υποσιτίζονται και δεν λιμοκτονούν στη Γάζα»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απέραντο γαλάζιο…
On Field 29.08.25

Απέραντο γαλάζιο…

Μια βραδιά ελληνική και ονειρεμένη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική σε θανάσιμο κίνδυνο από τον υποσιτισμό μετά τις περικοπές διεθνούς βοήθειας
Κόσμος 29.08.25

Εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική σε θανάσιμο κίνδυνο από τον υποσιτισμό μετά τις περικοπές διεθνούς βοήθειας

Οι προμήθειες τροφίμων έκτακτης ανάγκης εξαντλούνται σε όλη την Αφρική, με μεγαλύτερο κίνδυνο στη Νιγηρία, την Κένυα, τη Σομαλία και το Νότιο Σουδάν, προειδοποιεί η ΜΚΟ Save the Children

Σύνταξη
Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)

Η Λουντογκόρετς επικράτησε με 4-1 της Σκέντιγια (2-1 κ.δ) στην παράταση και προκρίθηκε στη League Phase του Europa League, όπου μεταξύ άλλων θα βρεθούν οι Γιουνγκ Μπόις και Μακάμπι Τελ Αβίβ – Όλα τα αποτελέσματα.

Σύνταξη
Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα
On Field 29.08.25

Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα

Η εμφάνιση του Γιάννη και η πιεστική άμυνα έκαναν την διαφορά κι έδωσαν σπουδαία νίκη στην Εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ιταλία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Eurobasket 2025: Με το δεξί η Εθνική, έκπληξη η Γεωργία με Ισπανία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Β’ ημέρας
Μπάσκετ 28.08.25

Eurobasket 2025: Με το δεξί η Εθνική, έκπληξη η Γεωργία με Ισπανία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Β’ ημέρας

Το πανόραμα της δεύτερης ημέρας (Πέμπτη 28/8) του Eurobasket 2025 με την Εθνική να ξεκινά νικηφόρα στη διοργάνωση μετά τη νίκη επί της Ιταλίας - Δείτε αποτελέσματα - βαθμολογίες και highlights.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 28.08.25

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Μέχρι και λογισμικό με το οποίο εντόπιζαν ποιες εκτάσεις δεν είχαν δηλωθεί από αγρότες και κτηνοτρόφους εκμεταλλεύονταν οι επιτήδειοι. Νέος προσωρινός πρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Έμα Στόουν: «Ναι, πιστεύω στους εξωγήινους»
Αστροσυζητήσεις 28.08.25

Έμα Στόουν: «Ναι, πιστεύω στους εξωγήινους»

Η Έμα Στόουν, πρωταγωνίστρια της ταινίας Bugonia, συνεχίζει τη συνεργασία της με τον Έλληνα Γιώργο Λάνθιμο που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ελλάδα – Ιταλία 75-66: «Οδοστρωτήρας» Γιάννης παρέσυρε την σκουάντρα ατζούρα (vid)
Μπάσκετ 28.08.25

Ελλάδα – Ιταλία 75-66: «Οδοστρωτήρας» Γιάννης παρέσυρε την σκουάντρα ατζούρα (vid)

Με εξαιρετική και εμφάνιση και ηγετικό Γιάννη Αντετοκούνμπο (31π.), η Ελλάδα κατέβαλε την αντίσταση της Ιταλίας επικρατώντας με 75-66 και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket 2025.

Σύνταξη
Σε φιάσκο εξελίσσεται η σύλληψη των δύο νεαρών για εμπρησμό στην Πάτρα – Το πόρισμα της Πυροσβεστικής
Ελλάδα 28.08.25

Σε φιάσκο εξελίσσεται η σύλληψη των δύο νεαρών για εμπρησμό στην Πάτρα – Το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από το φαινόμενο της κηλίδωσης, δηλαδή από αιωρούμενα φλεγόμενα σωματίδια που μεταφέρθηκαν με τον αέρα από το πύρινο μέτωπο που ήταν σε εξέλιξη στην Πάτρα

Σύνταξη
Ποια ήταν η φεμινίστρια που «γέννησε» τις μάγισσες του Οζ;
Woman 28.08.25

Ποια ήταν η φεμινίστρια που «γέννησε» τις μάγισσες του Οζ;

Πίσω από τον Μάγο του Οζ κρύβεται μια γυναίκα που αψήφησε την Εκκλησία, το κράτος και τις προκαταλήψεις του 19ου αιώνα: η Ματίλντα Τζόσλιν Γκέιτζ, η σουφραζέτα που ενέπνευσε τις μάγισσες του λογοτεχνικού κλασικού

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Microsoft: Απέλυσε δύο υπαλλήλους επειδή εισέβαλαν στο γραφείο του προέδρου της
Κόσμος 28.08.25

Microsoft: Απέλυσε δύο υπαλλήλους επειδή εισέβαλαν στο γραφείο του προέδρου της

Νυν και πρώην υπάλληλοι της Microsoft πραγματοποίησαν διαμαρτυρία μέσα σε κτίριο της εταιρείας την Τρίτη, διαμαρτυρόμενοι για τη φερόμενη χρήση του λογισμικού της από τον ισραηλινό στρατό

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Απόρρητο