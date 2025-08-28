«Αρχοντικός» ΠΑΟΚ, διέλυσε (5-0) τη Ριέκα και συνεχίζει στο Europa League

Λάμψη ΠΑΟΚ στην κατάμεστη Τούμπα. Ο «δικέφαλος του βορρά» θάμπωσε με την εμφάνισή του, διέλυσε με 5-0 τη Ριέκα (που έμεινε με δέκα παίκτες στο 71′) και συνεχίζει στη League Phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση και μια εμφάνιση πολλά υποσχόμενη για το μέλλον, καθώς φόρεσε ευρωπαϊκό κοστούμι και άφησε πολλές υποσχέσεις

Ο Κωνσταντέλιας ήταν από άλλον πλανήτη! Ο διεθνής επιθετικός παρέδωσε ρεσιτάλ, πέτυχε το 2-0 με γκολ-ποίημα και έδωσε τις πάσες για 3-0 και το 4-0.

Πρώτο γκολ για τον Μεϊτέ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ σκόραρε και ο Γιακουμάκης, με… σόου (σ.σ. ατομική προσπάθεια), επίσης «κέρδισε» και την αποβολή του Μαϊστόροβιτς. Τι άλλο να έκανε ο Γιακουμάκης που μπήκε αλλαγή!

Σαν αλλαγή μπήκε και ο Πέλκας, ο οποίος βρήκε στόχο στο 89’! Στον πίνακα των σκόρερ και ο Τσάλοφ.

Η Ριέκα είχε δοκάρι στο 23’ με τον Φρουκ, όμως ο ΠΑΟΚ την …έλιωσε, κάνοντας το 2-0 στο 25’. Οι Κροάτες στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου έπαιξαν σκληρά, μπορεί ο Ισπανός ρέφερι να τους χάρισε κίτρινες κάρτες, παρόλα αυτά στο 71’ απέβαλε τον Μαϊστόροβιτς με δεύτερη κίτρινη επειδή τράβηξε και έριξε κάτω τον Γιακουμάκη.

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ αποθεώθηκαν από τους φιλάθλους τους. Μεγάλο γλέντι στην Τούμπα για το 5-0 επί της Ριέκα και για την πρόκριση. Μεγάλη αποθέωση και για τον Σαββίδη.

Η καλή μέρα από το ξεκίνημα!

Η Ριέκα επιχείρησε να κάνει την πρώτη επίθεση στα 30 δευτερόλεπτα αλλά πρόλαβαν οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ. Μετά άρχισε το ρεσιτάλ του ΠΑΟΚ.

Ο Τσάλοφ θα μπορούσε να σκοράρει στο 6’ αλλά δεν βρήκε τη μπάλα σε σέντρα του Ζίφκοβιτς, ενώ νωρίτερα ο Οζντόεφ είχε κεφαλιά που απέκρουσε ο Ζλόμισλιτς.

Γίνεται αντιληπτό ότι η πίεση ήταν μεγάλη απέναντι στους Κροάτες καθώς ο ΠΑΟΚ έκανε πολύ καλό ξεκίνημα και στο 12’ άνοιξε το σκορ από κεφαλιά του Μεϊτέ, μετά από κόρνερ του Ζίφκοβιτς. Η Ριέκα επιχείρησε να απαντήσει και είχε δοκάρι στο 23’ με σουτ του Φρουκ.

Όμως, ο ΠΑΟΚ δεν πτοήθηκε και μπήκε στη θέση του οδηγού! Το 2-0 έγινε στο 25’ με πλασέ του Κωνσταντέλια, ο οποίος, μετά από πάσα του Μεϊτέ, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του. Η Ριέκα ισορρόπησε το ματς, ο ΠΑΟΚ πρόσεξε και την άμυνα του και έπεσε ο ρυθμός. Πάντως, οι Κροάτες δεν δημιούργησαν άλλη ευκαιρία με το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Σάκος του μποξ οι Κροάτες

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου οι Κροάτες προσπάθησαν να πάρουν τον έλεγχο του ματς με κλωτσιές στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Μεγάλη η ευθύνη και του Ισπανού διαιτητή Μαρτίνες που ανέχθηκε το σκληρό παιχνίδι.

Ο ΠΑΟΚ δεν πτοήθηκε και… κοίταξε τη δουλειά του! Ετσι, στο 56’ ο Τσάλοφ πέτυχε το 3-0, μετά από πάσα του Κωνσταντέλια, ο οποίος πήρε τη μπάλα από λάθος πάσα του Πέτροβιτς. Μέχρι το τέλος του ματς ο ΠΑΟΚ είχε κι άλλες ευκαιρίες και έφτασε το σκορ σε… αστρονομικά επίπεδα. «Βοήθησε» και η αποβολή του Μαϊστόροβιτς στο 71’, καθώς οι Κροάτες έγιναν σάκος του μποξ.

Τα δυο επόμενα γκολ πέτυχαν οι αλλαγές. Στο 77’ ο Γιακουμάκης έκανε το 3-0, με μια φανταστική προσπάθησε αφού «χάζεψε» του αντίπαλους αμυντικούς. Στο 89’ «χτύπησε» και ο Πέλκας μετά από αδράνεια της άμυνας των Κροατών.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η πίεση που άσκησε ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του αγώνα. Βοήθησε και στην ψυχολογία του ότι κατάφερε να σκοράρει στο 12’, ισοφαρίζοντας το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Σε μεγάλη μέρα ο Κωνσταντέλιας καθώς χόρεψε τους Κροάτες. Ηταν ο καλύτερος του γηπέδου και μόνιμη απειλή για τους Κροάτες. Ντέλιας ο τρομερός!

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Μακράν ο Μαϊστόροβιτς της Ριέκα. Εκανε πολλά λάθη και σα να μην έφταναν αυτά, αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 71’.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ισπανός Μαρτίνες ανέχθηκε το σκληρό παιχνίδι των παικτών της Ριέκα. Δεν έβγαλε κάρτες που έπρεπε. Πάντως, στο 71’ απέβαλε με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Μαϊστόροβιτς που τράβηξε και έριξε κάτω τον Γιακουμάκη.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Θεατής του αγώνα ο Ντελ Θέρο Γκράντε. Δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ: 12’ Μεϊτέ, 25’ Κωνσταντέλιας, 56’ Τσάλοφ, 77’ Γιακουμάκης, 89’ Πέλκας.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (79’ Οζντόεφ), Κωνσταντέλιας (79’ Πέλκας), Ντεσπόντοφ (69’ Τάισον), Ζίφκοβιτς (79’ Ιβανούσετς), Τσάλοφ (69΄Γιακουμάκης).

ΡΙΕΚΑ: Ζλόμισλιτς, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντέβετακ, Λασίτσκας, Πέτροβιτς, Ντάντας (75’ Χούσιτς), Όρετς (60’ Μπούτιτς), Μέναλο (60’ Τσοπ), Γιάνκοβιτς, Φρουκ (84’ Μπογκόγεβιτς).