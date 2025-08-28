ΠΑΟΚ: Με Τσάλοφ και Ντεσπόντοφ η 11άδα για τη ρεβάνς με τη Ριέκα
Η 11άδα που ανακοίνωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου, με την οποία ο δικέφαλος θα υποδεχθεί τη Ριέκα στον επαναληπτικό της Τούμπας για τα πλέι οφ του Europa League.
- Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί
- Ισραήλ: Ο ακροδεξιός Σμότριτς ζητά την προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας εάν η Χαμάς δεν καταθέσει τα όπλα
- Καμίνια: Τι λέει η μητέρα του 5χρονου που βρέθηκε μόνος του στο μπαλκόνι – Οι αντιφάσεις με την κόρη της
- Παλλήνη: 43χρονος είχε βάλει κρυφή κάμερα στις γυναικείες τουαλέτες στην εταιρεία που δούλευε – Πώς αποκαλύφθηκε
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Ριέκα στην Τούμπα (28/8, 20:30) στη ρεβάνς του 1-0 υπέρ των Κροατών, για τα πλέι οφ του Europa League, ψάχνοντας την ανατροπή για να βρεθεί στη League Phase της διοργάνωσης.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποφάσισε να ξεκινήσει στην αρχική του ενδεκάδα τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, ενώ κατά τα άλλα θα πορευτεί με την γνωστή… ομάδα των πλέι οφ.
Ο Παβλένκα θα είναι στο τέρμα και η άμυνα αποτελείται από τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαϊλίδης και Μπάμπα, από δεξιά προς τα αριστερά. Στον άξονα θα είναι οι Οζντόεφ και Μεϊτέ, έχοντας μπροστά τους τον Κωνσταντέλια. Στα άκρα βρίσκονται οι Ντεσπόντοφ και Ζίβκοβιτς, με τον Τσάλοφ να είναι στην κορυφή της επίθεσης.
#Starting11 Our starting 11 against HNK Rijeka at Toumba Stadium. #PreGame #PamePAOKARA #PAOKHNKR #UEL #OurWay #VaragonsConstructions @europaleague pic.twitter.com/jxSfKBu62L
— PAOK FC (@PAOK_FC) August 28, 2025
Η 11άδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαϊλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τσάλοφ.
Στον πάγκο θα είναι οι: Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Σάστρε, Λόβρεν, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Χατσίδης, Πέλκας, Ιβάνουσετς, Τάισον, Γιακουμάκης.
Η ενδεκάδα της Ριέκα: Ζλόμισλιτς, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντέβετακ, Λασίτσκας, Πέτροβιτς, Ντάντας, Όρετς, Μέναλο, Γιάνκοβιτς, Φρουκ.
Στον πάγκο: Κόβατς, Τοντόροβιτς, Κίτιν, Τσοπ, Ρουκάβινα, Γκόζακ, Ιλίνκοβιτς, Θάτσι, Μπογκόγεβιτς, Χούσιτς, Γιούριτς.
- Μεντιλίμπαρ: «Είμαστε ικανοί για μεγάλα πράγματα»
- Βοσνία – Κύπρος 91-64: Οι Κύπριοι δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό… (vid)
- Πάει για την ανατροπή ο ΠΑΟΚ: 2-0 με Μεϊτέ και Κωνσταντέλια (vids)
- Champions League: Αυτά είναι όλα τα παιχνίδια της League Phase (pics)
- LIVE: Ελλάδα – Ιταλία
- Οι αντίπαλοι της Πάφου στη League Phase του Champions League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις