ΠΑΟΚ: Με Τσάλοφ και Ντεσπόντοφ η 11άδα για τη ρεβάνς με τη Ριέκα

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Ριέκα στην Τούμπα (28/8, 20:30) στη ρεβάνς του 1-0 υπέρ των Κροατών, για τα πλέι οφ του Europa League, ψάχνοντας την ανατροπή για να βρεθεί στη League Phase της διοργάνωσης.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποφάσισε να ξεκινήσει στην αρχική του ενδεκάδα τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, ενώ κατά τα άλλα θα πορευτεί με την γνωστή… ομάδα των πλέι οφ.

Ο Παβλένκα θα είναι στο τέρμα και η άμυνα αποτελείται από τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαϊλίδης και Μπάμπα, από δεξιά προς τα αριστερά. Στον άξονα θα είναι οι Οζντόεφ και Μεϊτέ, έχοντας μπροστά τους τον Κωνσταντέλια. Στα άκρα βρίσκονται οι Ντεσπόντοφ και Ζίβκοβιτς, με τον Τσάλοφ να είναι στην κορυφή της επίθεσης.

Η 11άδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαϊλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τσάλοφ.

Στον πάγκο θα είναι οι: Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Σάστρε, Λόβρεν, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Χατσίδης, Πέλκας, Ιβάνουσετς, Τάισον, Γιακουμάκης.

Η ενδεκάδα της Ριέκα: Ζλόμισλιτς, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντέβετακ, Λασίτσκας, Πέτροβιτς, Ντάντας, Όρετς, Μέναλο, Γιάνκοβιτς, Φρουκ.

Στον πάγκο: Κόβατς, Τοντόροβιτς, Κίτιν, Τσοπ, Ρουκάβινα, Γκόζακ, Ιλίνκοβιτς, Θάτσι, Μπογκόγεβιτς, Χούσιτς, Γιούριτς.