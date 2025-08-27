«Ο Αλεσάντρο Βολιάκο άναψε το «πράσινο φως» στον ΠΑΟΚ»

Ρεπορτάζ από την Ιταλία θέλει τον ΠΑΟΚ να κινείται για την απόκτηση του Αλεσάντρο Βολιάκο της Τζένοα και ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο έρχεται να επιβεβαιώσει τη φημολογία.

Μάλιστα ο δημοσιογράφος του ιταλικού «Sky Sports» το… πάει κι ένα βήμα πιο μακριά, καθώς με ανάρτησή του υποστηρίζει πως ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός έχει κάνει «άνοιγμα» προς την πλευρά του δικεφάλου.

Αρχικά ο Βολιάκο παρουσιαζόταν αρνητικός στο να φύγει από την Ιταλία, ωστόσο όπως φαίνεται μετά τις επαφές με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ οι αντιδράσεις του κάμφθηκαν και πλέον είναι θετικός να συνεχίσει την καριέρα του στη Super League.

Ο ύψους 1,86μ. Ιταλός που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Τζένοα ως το καλοκαίρι του 2027, αν τελικά έρθει στους ασπρόμαυρους, αυτό θα γίνει υπό τη μορφή δανεισμού, με οψιόν αγοράς.

«Βολιάκο-ΠΑΟΚ, ο παίκτης έχει δώσει το ΟΚ». τιτλοφορείται το εν λόγω ρεπορτάζ του Ντι Μάρτζιο και προσθέτει: «Η Τζένοα οριστικοποιεί τις λεπτομέρειες της μεταγραφής του Αλεσάντρο Βολιάκο: ο παίκτης έχει εκφράσει την επιθυμία του να μετακομίσει στον ΠΑΟΚ.

Οι πλευρές ολοκληρώνουν τις τελευταίες λεπτομέρειες, με τον αμυντικό να μετακομίζει δανεικός με οψιόν αγοράς. Η Πίζα και η Κάλιαρι ενδιαφέρθηκαν επίσης γι’ αυτόν, ωστόσο ο παίκτης έχει πάρει την απόφασή του. Αυτή θα είναι η πρώτη εμπειρία του Βολιάκο στο εξωτερικό». Στη Τζένοα ο Βολιάκο έχει αγωνιστεί 64 φορές και έχει σημειώσει δύο γκολ, ενώ ακόμη έχει αγωνιστεί 59 φορές στη Πορντενόνε, 30 στη Μπενεβέντο, 10 στην Πάρμα, και 1 στην Πάντοβα.

Να σημειώσουμε ότι ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Γιουβέντους , φτάνοντας μέχρι τη Γιουβέντους Πριμαβέρα, με την οποία κατέγραψε 57 συμμετοχές. Επιπλέον είναι διεθνής με όλες τις μικρές ομάδες της Ιταλίας, από την Κ15 έω και την K21.