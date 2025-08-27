«Ο ΠΑΟΚ και άλλες ομάδες ενδιαφέρονται για τον Γκουστάβο Πουέρτα»
Όπως υποστηρίζει γερμανικό δημοσίευμα, το όνομα του 22χρονου Κολομβιανού μέσου Γκουστάβο Πουέρτα, επανέρχεται στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ.
- «Πλήρης υποστήριξη» του Μακρόν στον Μπαϊρού και στο βάθος… εκλογές
- Γιατί γερμανικός διαγωνισμός για αποκέντρωση σε πόλη της σοβιετικής εποχής αποδεικνύεται παγκόσμια επιτυχία;
- Διαδηλώσεις στην Ελβετία για τον θάνατο 17χρονου που προσπαθύσε να ξεφύγει από την αστυνομία
- 24χρονος παρακολουθούσε επιχειρηματία για να τον ληστέψει - Στην κατοχή του βρέθηκε στολή αστυνομικού
Ο Γερμανός δημοσιογράφος Ντόμινικ Σνάιντερ σε ανάρτησή του, συμπεριλαμβάνει τον ΠΑΟΚ στη λίστα με τις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Γκουστάβο Πουέρτα.
Ο ΠΑΟΚ συγκαταλέγεται στις ομάδες που εξετάζουν τον Γκουστάβο Πουέρτα για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα.
Ο 22χρονος Κολομβιανός μέσος που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη της Μπάγερ Λεβερκούζεν βρέθηκε στην Αγγλία προκειμένου για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Χαλ (είχε αγωνιστεί πέρσι ως δανεικός), ωστόσο η συμφωνία δεν προχώρησε λόγω απαγόρευσης μεταγραφών.
Έτσι μέχρι.. νεωτέρας ο ποδοσφαιριστής εξακολουθεί να ανήκει στη γερμανική ομάδα.
Επιπλέον όπως προσθέτει – μεταξύ άλλων το ρεπορτάζ- για τον τον Πουέρτα έντονο ενδιαφέρον έχει δείξει η Πόρτο, ενώ ο παίκτης απασχολεί και τους ΠΑΟΚ, Κοπεγχάγη και Ναντ.
Μένει να δούμε αν οι πληροφορίες του Γερμανού συναδέλφου επιβεβαιωθούν κι αν όντως ο δικέφαλος κινηθεί τις επόμενες ημέρες πιο «έντονα» για τον συγκεκριμένο παίκτη.
Ο Γκουστάβο Πουέρτα έχει ύψος 1,73 και αγωνίζεται κυρίως ως κεντρικό χαφ, ενώ μπορεί να παίξει και σαν «6άρι». Με τη χανέλα της Χαλ έχει μετρήσει 31 συμμετοχές με 1 γκολ, όσες ακριβώς και με τη Μπογκοτά εμτ ην οποία σκόραρε τρεις φορές και μοίρασε 2 ασίστ.
Οσο για τη Μπάγερν Λεβερκούζεν έχει αγωνιστεί 10 φορές χωρίς να πετύχει κάποιο γκολ ή να μοιράσει κάποια τελική πάσα.
Δείτε παρακάτω τη σχετική ανάρτηση
🚨 Excl. 🇩🇪🇨🇴
After his move to #HullCity fell through, #FCSchalke04 have inquired about #Bayer04 midfielder Gustavo #Puerta. #PAOK, #FCNantes & #FCKopenhagen are also interested. No decision on his future yet — he returned to Leverkusen training today.#Bundesliga #S04 pic.twitter.com/r68tfQbLdG
— Dominik Schneider (@FT_schneidi) August 27, 2025
- Diamond League Ζυρίχης: Στη 2η θέση ο Εμμανουήλ Καραλής – Ξεπέρασε τα 6μ. για 12η φορά στην καριέρα του
- LIVE: Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος
- Μέλι: «Η Ελλάδα δεν είναι μόνο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο»
- «Ο ΠΑΟΚ και άλλες ομάδες ενδιαφέρονται για τον Γκουστάβο Πουέρτα»
- Γάμος στο Καζακστάν διεκόπη προκειμένου να παρακολουθήσουν την ιστορική πρόκριση της Καϊράτ επί της Σέλτικ!
- Επίσημα παίκτης του Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις