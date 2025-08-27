«Ο ΠΑΟΚ και άλλες ομάδες ενδιαφέρονται για τον Γκουστάβο Πουέρτα»

Ο Γερμανός δημοσιογράφος Ντόμινικ Σνάιντερ σε ανάρτησή του, συμπεριλαμβάνει τον ΠΑΟΚ στη λίστα με τις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Γκουστάβο Πουέρτα.

Ο ΠΑΟΚ συγκαταλέγεται στις ομάδες που εξετάζουν τον Γκουστάβο Πουέρτα για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα.

Ο 22χρονος Κολομβιανός μέσος που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη της Μπάγερ Λεβερκούζεν βρέθηκε στην Αγγλία προκειμένου για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Χαλ (είχε αγωνιστεί πέρσι ως δανεικός), ωστόσο η συμφωνία δεν προχώρησε λόγω απαγόρευσης μεταγραφών.

Έτσι μέχρι.. νεωτέρας ο ποδοσφαιριστής εξακολουθεί να ανήκει στη γερμανική ομάδα.

Επιπλέον όπως προσθέτει – μεταξύ άλλων το ρεπορτάζ- για τον τον Πουέρτα έντονο ενδιαφέρον έχει δείξει η Πόρτο, ενώ ο παίκτης απασχολεί και τους ΠΑΟΚ, Κοπεγχάγη και Ναντ.

Μένει να δούμε αν οι πληροφορίες του Γερμανού συναδέλφου επιβεβαιωθούν κι αν όντως ο δικέφαλος κινηθεί τις επόμενες ημέρες πιο «έντονα» για τον συγκεκριμένο παίκτη.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα έχει ύψος 1,73 και αγωνίζεται κυρίως ως κεντρικό χαφ, ενώ μπορεί να παίξει και σαν «6άρι». Με τη χανέλα της Χαλ έχει μετρήσει 31 συμμετοχές με 1 γκολ, όσες ακριβώς και με τη Μπογκοτά εμτ ην οποία σκόραρε τρεις φορές και μοίρασε 2 ασίστ.

Οσο για τη Μπάγερν Λεβερκούζεν έχει αγωνιστεί 10 φορές χωρίς να πετύχει κάποιο γκολ ή να μοιράσει κάποια τελική πάσα.

Δείτε παρακάτω τη σχετική ανάρτηση