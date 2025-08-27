ΠΑΟΚ: Τα δεδομένα για Βολιάκο και οι δυσκολίες

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει μπροστά του τη ρεβάνς με τη Ριέκα για την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League, όμως συνεχίζει να δουλεύει τις μεταγραφικές του υποθέσεις. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η «La Repubblica», οι Θεσσαλονικείς έχουν προσεγγίσει την Τζένοα για τον Αλεσάντρο Βολιάκο, ένα παίκτη που για τον οποίο οι Γενοβέζοι είναι ανοιχτοί σε προτάσεις.

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, οι συζητήσεις με την Κάλιαρι και την Πίζα δεν προχώρησαν, αλλά ξεκαθαρίζεται ότι ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός έχει θέσει ως προτεραιότητα την παραμονή του στη γειτονική χώρα.

Αναλυτικά το δημοσίευμα από την Ιταλία:

«Συνεχίζονται οι κινήσεις στο μεταγραφικό μέτωπο της Τζένοα, με ιδιαίτερη έμφαση στις αποχωρήσεις. Ανάμεσα στα ονόματα που βρίσκονται υπό συζήτηση είναι και εκείνο του Αλεσάντρο Βολιάκο, αμυντικού που παρακολουθεί με ενδιαφέρον ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Ο ελληνικός σύλλογος έχει ήδη κάνει συγκεκριμένα βήματα για την απόκτησή του, ωστόσο, ο παίκτης δεν κρύβει την προτίμησή του να παραμείνει στη Serie A ή γενικότερα στην Ιταλία.

Τα σενάρια που αφορούσαν Κάλιαρι και Πίζα, τα οποία εξετάστηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες, φαίνεται πως έχουν παγώσει, αφήνοντας αυτή τη στιγμή την ελληνική προοπτική ως την πιο πιθανή. Οι επόμενες ώρες αναμένεται να είναι καθοριστικές για να φανεί αν ο Βολιάκο θα συνεχίσει την καριέρα του στους «ροσομπλού» ή αν θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στο εξωτερικό».