ΠΑΟΚ: Ο Βιείρίνια παραδίδει τη φανέλα με το «Νο 20» στον Χρήστο Ζαφείρη (vid)
Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο οποίο ο αρχηγός Αντρέ Βιεϊρίνια παραδίδει στον νεαρό Έλληνα χαφ, Χρήστο Ζαφείρη το «Νο 20».
Η μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ είναι γεγονός, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να δημοσιεύει επικό βίντεο… για την ανακοίνωση του 23χρονου χαφ και στην συνέχεια να ακολουθεί καινούργιο βίντεο με την παράδοση της φανέλας με τον αριθμό «20» από τον Βιεϊρίνια στον νεαρό διεθνή.
Ο πρώην αρχηγός του ΠΑΟΚ συμμετείχε στην εν λόγω ανάρτηση και απεικονίζεται μέσα από τα στιγμιότυπα του βίντεο να τυπώνει την καινούργια φανέλα, την οποία στην συνέχεια παραδίδει στον Ζαφείρη.
Δείτε το βίντεο με τον Βιεϊρίνια και τον Ζαφείρη
The legacy continues… 🦅⚫⚪2⃣0⃣#Zafeiris20 #PAOK #OurWay #transfers #Vieirinha pic.twitter.com/dgy7kvANpC
— PAOK FC (@PAOK_FC) August 26, 2025
Υπενθυμίζεται ότι ο Χρήστος Ζαφείρης υπέγραψε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην Τούμπα ως τις 31/12/2029.
