ΠΑΟΚ: Ο Βιείρίνια παραδίδει τη φανέλα με το «Νο 20» στον Χρήστο Ζαφείρη (vid)

Η μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ είναι γεγονός, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να δημοσιεύει επικό βίντεο… για την ανακοίνωση του 23χρονου χαφ και στην συνέχεια να ακολουθεί καινούργιο βίντεο με την παράδοση της φανέλας με τον αριθμό «20» από τον Βιεϊρίνια στον νεαρό διεθνή.

Ο πρώην αρχηγός του ΠΑΟΚ συμμετείχε στην εν λόγω ανάρτηση και απεικονίζεται μέσα από τα στιγμιότυπα του βίντεο να τυπώνει την καινούργια φανέλα, την οποία στην συνέχεια παραδίδει στον Ζαφείρη.

Δείτε το βίντεο με τον Βιεϊρίνια και τον Ζαφείρη

Υπενθυμίζεται ότι ο Χρήστος Ζαφείρης υπέγραψε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην Τούμπα ως τις 31/12/2029.