Πρόεδρος Σλάβια Πράγας: «Ο ΠΑΟΚ παραβίασε τους κανονισμούς της UEFA»

Η επισημοποίηση της μεταγραφής του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ είναι προ των πυλών και στο περιθώριο αυτής, ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας δήλωσε πως ο «Δικέφαλος του Βορρά» προέβη σε παρατυπίες προκειμένου να ολοκληρώσει το σπουδαίο deal.

Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας της πρώην ομάδας του Έλληνα χαφ, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο νεαρός διεθνής κατέρρευσε ψυχολογικά και υπογράμμισε ότι ο ΠΑΟΚ ήρθε σε επαφή με την πλευρά του παίκτη χωρίς να υπάρχει συγκατάθεση από τη Σλάβια Πράγας.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας:

«Κατά τη γνώμη μου, ο ΠΑΟΚ χρησιμοποίησε μέσα που παραβιάζουν τους κανονισμούς της UEFA. Χωρίς τη συγκατάθεση του συλλόγου δεν έπρεπε να μιλήσει με τον παίκτη. Ενεπλάκη και η οικογένεια του Ζαφείρη, που είναι φτωχή και δέχτηκε μεγάλη πίεση. Δεν ήταν ότι ο Ζαφείρης απαίτησε τη μεταγραφή, απλώς κατέρρευσε ψυχολογικά. Είχε δάκρυα στα μάτια, δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί ούτε με την πρώτη ομάδα ούτε με τη δεύτερη. Αναγκαστήκαμε να δούμε την κατάσταση μέσα από τη δική του οπτική».

Παράλληλα, ο Τρβντικ ανέφερε για τα οικονομικό κέρδος από την μεταγραφή:

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η τιμή είναι εξαιρετική για εμάς, κερδίσαμε 10 εκατ. ευρώ, συνολικά φτάνουμε τα 13 εκατ. με τα μπόνους που παραιτήθηκε ο παίκτης. Επιλέξαμε την άμεση πώληση ώστε ο Ζαφείρης να περάσει ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο, γιατί σε περίπτωση τραυματισμού το ρίσκο θα ήταν δικό μας».