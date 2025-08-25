ΠΑΟΚ: «Θερμή» υποδοχή σε Ζαφείρη κατά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη (pics)
Ο Χρήστος Ζαφείρης έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ το μεσημέρι της Δευτέρας (25/8) και αρκετοί οπαδοί του δικεφάλου τον υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».
Ο Χρήστος Ζαφείρης έφτασε στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Δευτέρας (15:45), προκειμένου να ολοκληρωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση του deal της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ. Θερμή υποδοχή από τους οπαδούς των «ασπρόμαυρων».
Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός χαφ θα βάλει την υπογραφή του σε πολυετές συμβόλαιο που πρόκειται να είναι το πιο ακριβό στην ιστορία του «Δικέφαλου του Βορρά», καθώς ο ίδιος θα λαμβάνει απολαβές της τάξεως των 1.6 εκατομμυρίων ευρώ ανά σεζόν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το αρχικό deal του ΠΑΟΚ με τη Σλάβια Πράγας, προβλέπει την αξιοποίηση του 22χρονου διεθνή στο ρόστερ των «ασπρόμαυρων» από την 1η Ιανουαρίου, ωστόσο αυτό δεν αποκλείεται να αλλάξει με την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.
Από εκεί και πέρα κατά την άφιξή του Ζαφείρη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» βρέθηκε πλήθος κόσμου προκειμένου να τον υποδεχθεί και πλέον, αυτό που απομένει για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ είναι να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να υπάρξει και η επίσημη ανακοίνωση.
Δείτε παρακάτω φωτογραφίες από την άφιξη του Ζαφείρη
