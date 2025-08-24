Super League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τις νίκες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ

Με δύο παιχνίδια σε Νέα Φιλαδέλφεια και Τούμπα συνεχίστηκε η πρεμιέρα της Superleague, αφού το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ αναβλήθηκε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των Πράσινων.

Στο πρώτο χρονικά ματς, η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει τη νίκη στην «OPAP Arena» με 2-0 επί του Πανσερραϊκού. Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς «καθάρισε» την υπόθεση νίκη σε τέσσερα λεπτά, χάρη στα γκολ των Μάνταλου και Ζίνι στο 23′ και το 27′ αντίστοιχα.

Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του, μπόρεσε να φτάσει το θετικό αποτέλεσμα, επικρατώντας της ΑΕΛ στην Τούμπα με 1-0. Το τέρμα που χώρισε τις δύο ομάδες στο τελικό σφύριγμα του διαιτητή σημείωσε ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ στο 47ο λεπτό.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0

Άρης – Βόλος 2-0

Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 1-0

25/08 19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά

Παναθηναϊκός-ΟΦΗ (αναβλήθηκε)

Η βαθμολογία της Super League σε 1 αγωνιστική

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Σάββατο 30 Αυγούστου

19:00 Βόλος-Ολυμπιακός

19:30 Πανσερραϊκός-ΟΦΗ

21:00 Άρης- Παναιτωλικός

21:30 ΑΕΛ-Κηφισιά

Κυριακή 31 Αυγούστου

20:00 ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης

21:00 ΠΑΟΚ- Ατρόμητος

22:00 Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός