Super League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τις νίκες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Superleague μετά την ολοκλήρωσε πέντε εκ των επτά αγώνων της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Με δύο παιχνίδια σε Νέα Φιλαδέλφεια και Τούμπα συνεχίστηκε η πρεμιέρα της Superleague, αφού το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ αναβλήθηκε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των Πράσινων.
Στο πρώτο χρονικά ματς, η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει τη νίκη στην «OPAP Arena» με 2-0 επί του Πανσερραϊκού. Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς «καθάρισε» την υπόθεση νίκη σε τέσσερα λεπτά, χάρη στα γκολ των Μάνταλου και Ζίνι στο 23′ και το 27′ αντίστοιχα.
Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του, μπόρεσε να φτάσει το θετικό αποτέλεσμα, επικρατώντας της ΑΕΛ στην Τούμπα με 1-0. Το τέρμα που χώρισε τις δύο ομάδες στο τελικό σφύριγμα του διαιτητή σημείωσε ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ στο 47ο λεπτό.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής
Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0
Άρης – Βόλος 2-0
Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2
ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0
ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 1-0
25/08 19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά
Παναθηναϊκός-ΟΦΗ (αναβλήθηκε)
Η βαθμολογία της Super League σε 1 αγωνιστική
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:
Σάββατο 30 Αυγούστου
19:00 Βόλος-Ολυμπιακός
19:30 Πανσερραϊκός-ΟΦΗ
21:00 Άρης- Παναιτωλικός
21:30 ΑΕΛ-Κηφισιά
Κυριακή 31 Αυγούστου
20:00 ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης
21:00 ΠΑΟΚ- Ατρόμητος
22:00 Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός
