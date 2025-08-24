sports betsson
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Ο Ντεσπόντοφ ήταν το… όπλο του ΠΑΟΚ (1-0 την ΑΕΛ)
Ποδόσφαιρο 24 Αυγούστου 2025 | 23:02

Ο Ντεσπόντοφ ήταν το… όπλο του ΠΑΟΚ (1-0 την ΑΕΛ)

Ο Ντεσπόντοφ μπήκε αλλαγή, σκόραρε στο 47’ και έλυσε το πρόβλημα της αφλογιστίας του ΠΑΟΚ που έπεσε πάνω στον τρομερό Νίκο Μελίσσα

Σύνταξη
Εψαχνε το γκολ για ένα ημίχρονο ο ΠΑΟΚ, έχασε ευκαιρίες αλλά το βρήκε αμέσως μόλις μπήκε ο Ντεσπόντοφ. Ο Βούλγαρος αποδείχθηκε χρυσή αλλαγή καθώς σκόραρε στο 47’ και έλυσε το πρόβλημα της επιθετικής «αφλογιστίας» του ΠΑΟΚ. Αυτό το γκολ έδωσε και τη νίκη στην ομάδα της Θεσσαλονίκης με 1-0 επί της ΑΕΛ για την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Super League. Εκανε το καθήκον του ο ΠΑΟΚ, σε ματς χωρίς θεατές, και τώρα μπορεί να ασχοληθεί με την Ριέκα.

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 1-0: Δείτε εδώ τα στιγμιότυπα

Ο ΠΑΟΚ είχε σε καλή μέρα τον Κωνσταντέλια και τον Ζίφκοβιτς, όμως ο γκολκίπερ της ΑΕΛ, Νίκος Μελίσσας ήταν σε μεγάλη μέρα. Ηταν τρομερός! Ο 32χρονος τερματοφύλακας έκανε αρκετές αποκρούσεις και είναι αυτός που κράτησε το σκορ στο 1-0. Αν ο ΠΑΟΚ ήταν πιο εύστοχος θα μπορούσε να βάλει κι άλλα γκολ, καθώς είχε την κατοχή της μπάλας που στο πρώτο ημίχρονο ξεπέρασε το 71 %. Σε αυτό το διάστημα ο Ζίφκοβιτς έχασε δυο μεγάλες ευκαιρίες.

Όμως, παρότι ο ΠΑΟΚ απειλούσε, η ΑΕΛ δεν φοβήθηκε το ματς. Το πλάνο της Θεσσαλικής ομάδας ήταν προσοχή στην άμυνα και παράλληλα απείλησε με αντεπιθέσεις.

Ο αγώνας έγινε χωρίς θεατές λόγω τιμωρίας των γηπεδούχων. Ο ΠΑΟΚ έψαχνε μια καλή εμφάνιση για να έχει και ηθικό ενόψει της ρεβάνς της Πέμπτης (28/8) με την Ριέκα για τα πλέι οφ του Europa League. Η δε ΑΕΛ του Γιώργου Πετράκη έδινε εξετάσεις καθώς είναι νέα ομάδα με πολλές μεταγραφές.

Ο άστοχος Ζίφκοβιτς

Ο Λουτσέσκου χρησιμοποίησε ενδεκάδα με επτά αλλαγές σε σχέση με το ματς με τη Ριέκα. Η έκπληξη ήταν ο Χατσίδης, ο οποίος ξεκίνησε βασικός ως δεξιός εξτρέμ, με τον Ζίφκοβιτς αριστερό, ενώ ο νεοαποκτηθείς Γιακουμάκης ήταν στον πάγκο. Από την πλευρά της, η ΑΕΛ παρατάχθηκε με σύστημα 4-4-2 Μούργος στο δεξί άκρο, Γιούσης στο αριστερό και Πέρεζ κοντά στον Τούπτα.

Ο ΠΑΟΚ ζήτησε από την αρχή το γκολ, όμως στο 6’ ο Μελίσσας είπε «όχι» στον Ζίφκοβιτς που βγήκε τετ α τετ μετά από πάσα του Τσάλοφ και οι γηπεδούχοι έχασαν την πρώτη τους καλή ευκαιρία. Όμως, η ΑΕΛ απάντησε (7’) σε αντεπίθεση με τον Μούργο που δεν κατάφερε να νικήσει τον Παβλένκα και επιχείρησε δεύτερη στο 10’, πάλι με τον Μούργο, ο οποίος δεν μπόρεσε να γυρίσει τη μπάλα στην περιοχή, αν και άφησε πίσω του τον Τέιλορ. Το σουτ του Οζντόεφ στο 17’ ήταν καλό, όμως δεν το λες και ευκαιρία.

Η δεύτερη μεγάλη ευκαιρία που έχασε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο ήταν στο 23’, όταν ο Μελίσσας απέκρουσε σουτ του Κωνσταντέλια, η μπάλα πήγε στον Ζίφκοβιτς που ήταν σε θέση βολής, όμως ο Σέρβος αστόχησε. Οι Θεσσαλονικείς είχαν ρυθμό, όμως τους δυσκόλευε το πρέσινγκ και η οργανωμένη άμυνα της ΑΕΛ.

Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να σκοράρει και στο 31’ με την επέλαση του Κωνσταντέλια, παρόλα αυτά ήταν αδύναμο το γύρισμα που έκανε μετά από την κούρσα των 30 μέτρων!  Από κει και πέρα, ο ΠΑΟΚ και για το υπόλοιπο του α’ μέρους εξακολουθούσε να έχει κατοχή της μπάλας προσπάθησε να ηρεμήσει το παιχνίδι του και να οργανωθεί καλύτερα. Όμως, και πάλι δεν κατάφερε κάτι. Στις καθυστερήσεις (45+2’) ο Κωνσταντέλιας έκανε σόλο, αλλά η μπάλα δεν έφτασε ποτέ στον Τσάλοφ. Το ίδιο διάστημα η ΑΕΛ ανέβηκε ψηλά, χωρίς όμως να φανεί επιθετικά. Στις καθυστερήσεις (45+4’) κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι το πρώτο κόρνερ.

Σκόραρε μετά τη σέντρα του β’ μέρους

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Λουτσέσκου έκανε αλλαγή, μπήκε ο Ντεσπόντοφ αντί του Χατσίδη. Ο Βούλγαρος σκόραρε αμέσως μετά την είσοδό του στο γήπεδο (47’), μετά από κλέψιμο του Ζίφκοβιτς που έβγαλε τη σέντρα. Ο Ζίφκοβιτς έβγαλε σέντρα και στο 46’ αλλά απομάκρυνε ο Κοβάτσεβιτς. Πέρα από ένα σουτ του Κωνσταντέλια στο 51’, ο ΠΑΟΚ δεν έκανε άλλη ευκαιρία στην εστία του Μελίσσα, μετά το 1-0, αν και κάποιος θα περίμενε να ανεβάσει στροφές για να καθαρίσει το ματς.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε την κατοχή της μπάλας, όμως επέλεξε να «παγώσει» το παιχνίδι. Δεν είδαμε και κάτι διαφορετικό, έπαιζε ο δραστήριος Ζίφκοβιτς από αριστερά και με πολύ καλό τον Κωνσταντέλια από την άλλη πλευρά και από τον άξονα. Παράλληλα, η ΑΕΛ συνέχισε στο ίδιο μοτίβο, προσπαθούσε να βγάλει αντεπιθέσεις αλλά κόβονταν. Πολύ καλό το σουτ του Μεϊτέ στο 60’, με τη μπάλα να καταλήγει ελάχιστα άουτ.

Στο 69’ μπήκε στο παιχνίδι ο Γιακουμάκης. Ο νεοαποκτηθείς επιθετικός έκανε το ντεμπούτο του με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Η… απάντηση από τον Πετράκη ήταν η είσοδος του Πασά στο 72’. Ο Πασάς έπαιξε κοντά στον Τούπτα και ο Πέρες μετατοπίστηκε δίπλα στον Ατανάσοφ.

Μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τον Γιακουμάκη στο 74’ που δεν μπόρεσε να νικήσει τον Μελίσσα από κοντά και σε δεύτερο χρόνο δεν βρήκε τη μπάλα. Στο 75’ η ΑΕΛ είχε καλή στιγμή αλλά αστόχησε ο Μούργος.

Στο 78’ ο Μελίσσας είχε μια ακόμη μεγάλη απόκρουση, αυτή τη φορά είπε «όχι» στον Τάισον (που μπήκε στο παιχνίδι, μαζί με τον Καμαρά). Πολύ μεγάλη απόκρουση του Μελίσσα σε σουτ του Καμαρά στο 86’, βγάζοντας τη μπάλα κόρνερ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο ΠΑΟΚ είχε τον αέρα του γηπεδούχου και δεν έδειξε να επηρεάζεται από την απουσία των φιλάθλων του. Μπήκε στο γήπεδο για να δείξει ότι αυτός είναι το αφεντικό.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ, μπήκε αλλαγή στο 47’ έβαλε το γκολ και δεν επέτρεψε να αγχωθεί ο ΠΑΟΚ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο μόνος που απειλούσε από την ΑΕΛ ήταν ο Μούργος, καθώς ο Τούμτα είχε εγκλωβιστεί. Είχε μόνο μια άστοχη κεφαλιά στο 90+4’.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χωρίς προβλήματα ο Φωτιάς (Πέλλας), με άψογη διαχείριση. Ο ρέφερι είχε τον έλεγχο του αγώνα και σφύριζε ελάχιστα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Στο 52’ ο VAR Ζαμπαλάς εξέτασε αν ο Κοβάτσεβιτς βρήκε την μπάλα με το χέρι στη σέντρα του Οζντόεφ, πριν από το σουτ του Κωνσταντέλια. Δεν υπήρξε πέναλτι.

ΣΚΟΡΕΡ: 47’ Ντεσπόντοφ.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεβ (77’ Καμαρά), Χατσίδης (46’ Ντεσπόντοφ), Κωνσταντέλιας (85’ Ιβάνουσετς), Ζίβκοβιτς (78’ Τάισον), Τσάλοφ (69’ Γιακουμάκης).

ΑΕΛ: Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Παντελάκης, Τσάκλα, Koσονού (22’ λόγω τραυματισμού Κοβάτσεβιτς), Στάικος (72’ Πασάς), Πέρες, Ατανάσοφ (80’ Σουρλής), Μούργος (80’ Χατζηστραβός), Τούπτα, Γιούσης.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί (31/8, 21:00) τον Ατρόμητο και η ΑΕΛ, μια μέρα νωρίτερα (30/8, 21:30), υποδέχεται την Κηφισιά.

Wall Street
Wall Street: Με το βλέμμα στα αποτελέσματα της Nvidia – «Σκαμπανεβάσματα» στις μετοχές τεχνολογίας

Wall Street: Με το βλέμμα στα αποτελέσματα της Nvidia – «Σκαμπανεβάσματα» στις μετοχές τεχνολογίας

World
Fed: Το Jackson Hole αποκαλύπτει τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες

Fed: Το Jackson Hole αποκαλύπτει τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες

inWellness
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Ο Αρτέτα αποθέωσε τον 15χρονο Μαξ Ντόουμαν αλλά και την οικογένεια του νεαρού άσου
On Field 24.08.25

Ο Αρτέτα αποθέωσε τον 15χρονο Μαξ Ντόουμαν αλλά και την οικογένεια του νεαρού άσου

Ο 15χρονος Μαξ ζει ένα μοναδικό όνειρο και ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων», είχε να πει μόνο καλά λόγια για τον νεαρό, αλλά και την οικογένεια του παίκτη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Εφιάλτης» του Βενγκέρ ήταν ο Μέσι
Ποδόσφαιρο 24.08.25

«Εφιάλτης» του Βενγκέρ ήταν ο Μέσι

Ο Λίο Γκουόλκοτ δήλωσε ότι ο Αρσέν Βενγκέρ τού ζήτησε να «σπρώξει» τον Λιονέλ Μέσι κάτω από τις σκάλες της σήραγγας του Καμπ Νου

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – ΑΕΛ για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Χαμός στη Ντόρτμουντ με την οικογένεια Μπέλινγκχαμ – Άγριος καυγάς με τον αθλητικό διευθυντή της Μπορούσια
On Field 24.08.25

Χαμός στη Ντόρτμουντ με την οικογένεια Μπέλινγκχαμ – Άγριος καυγάς με τον αθλητικό διευθυντή της Μπορούσια

Η απόφαση του Νίκο Κόβατς να κάνει αλλαγή τον νεαρό άσο, οδήγησε σε αδιανόητη επίθεση του πατέρα του παίκτη εναντίον του Σεμπαστιάν Κελ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

LIVE: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Πανσερραϊκός για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Παρίσι: Στη γραμμή Νετανιάχου ο Αμερικανός πρεσβευτής – Λέει ότι ο Μακρόν αδρανεί έναντι του αντισημιτισμού
Καλεί σε «δράση» 25.08.25

Παρίσι: Στη γραμμή Νετανιάχου ο Αμερικανός πρεσβευτής – Λέει ότι ο Μακρόν αδρανεί έναντι του αντισημιτισμού

Ο Τσαρλς Κούσνερ, πρεσβευτής στο Παρίσι, κατήγγειλε «έκρηξη αντισημιτισμού» στη Γαλλία και την αδράνεια της κυβέρνησης Μακρόν να την αντιμετωπίσει. Κλήθηκε για εξηγήσεις από το υπουργείο Εξωτερικών.

Σύνταξη
Παξοί: Γιατροί και αστυνομικοί προσπαθούσαν 45 λεπτά να επαναφέρουν την 4χρονη που πνίγηκε στην πισίνα
Τραγωδία 24.08.25

«Ήταν ήδη πνιγμένο» - Συγκλονίζει ο γιατρός που προσπάθησε να επαναφέρει την 4χρονη στους Παξούς

«Προσπαθούσαμε επί 45 λεπτά να τη σώσουμε», δήλωσε στο MEGA ο γιατρός του Κέντρου Υγείας. Η 4χρονη είχε απομακρυνθεί από το σπίτι της και βρέθηκε νεκρή στην πισίνα γειτονικού συγκροτήματος.

Σύνταξη
Η Τζούλια Φοξ δηλώνει pansexual – «Δεν χρειάζεται πια να διασκεδάζω τους άνδρες»
Σωματική έλξη; 24.08.25

Η Τζούλια Φοξ δηλώνει pansexual – «Δεν χρειάζεται πια να διασκεδάζω τους άνδρες»

Η Τζούλια Φοξ ανέφερε μεταξύ άλλων πως είναι «απολύτως αφοσιωμένη στο να είναι καλή μητέρα, να προσφέρει τα πάντα στην οικογένειά της και να πραγματοποιεί τα όνειρά της».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόλεμος: Οι όροι για ειρήνη στην Ουκρανία που βάζει η Ρωσία και οι «σημαντικές παραχωρήσεις» της Μόσχας
Όλα ανοιχτά 24.08.25

Οι όροι για ειρήνη στην Ουκρανία που βάζει η Ρωσία και οι «σημαντικές παραχωρήσεις» της Μόσχας

Σκληρή παρτίδα σκάκι για την ειρήνη στην Ουκρανία. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να υπάρξει άμεσα συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι. Οι όροι για μια συμφωνία ειρήνης από τη Ρωσία και ο ομιλητικός αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χάλκινο μετάλλιο με τρία ρεκόρ για τον φοβερό Βασίλη Κακουλάκη στο Παγκόσμιο κολύμβησης εφήβων
Παγκόσμιο μετάλλιο 24.08.25

Χάλκινο μετάλλιο με τρία ρεκόρ για τον φοβερό Βασίλη Κακουλάκη στο Παγκόσμιο κολύμβησης εφήβων

Το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα ήλθε με τον Βασίλη Κακουλάκη την τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Εφήβων-Νεανίδων στην πόλη Οτοπένι της Ρουμανίας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Μύκονος: Σύνεργα ναρκωτικών και λευκή σκόνη βρέθηκε στο δωμάτιο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 25χρονος
Μύκονος 24.08.25

Σύνεργα ναρκωτικών και λευκή σκόνη βρέθηκε στο δωμάτιο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 25χρονος Βραζιλιάνος

Ο νεαρός Βραζιλιάνος βρέθηκε νεκρός στην πισίνα ενώ χωρίς τις αισθήσεις του ήταν ένας 23χρονος ομοεθνής του - Από την ΕΛ.ΑΣ. έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
