Ο Ντεσπόντοφ ήταν το… όπλο του ΠΑΟΚ (1-0 την ΑΕΛ)

Εψαχνε το γκολ για ένα ημίχρονο ο ΠΑΟΚ, έχασε ευκαιρίες αλλά το βρήκε αμέσως μόλις μπήκε ο Ντεσπόντοφ. Ο Βούλγαρος αποδείχθηκε χρυσή αλλαγή καθώς σκόραρε στο 47’ και έλυσε το πρόβλημα της επιθετικής «αφλογιστίας» του ΠΑΟΚ. Αυτό το γκολ έδωσε και τη νίκη στην ομάδα της Θεσσαλονίκης με 1-0 επί της ΑΕΛ για την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Super League. Εκανε το καθήκον του ο ΠΑΟΚ, σε ματς χωρίς θεατές, και τώρα μπορεί να ασχοληθεί με την Ριέκα.

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 1-0: Δείτε εδώ τα στιγμιότυπα

Ο ΠΑΟΚ είχε σε καλή μέρα τον Κωνσταντέλια και τον Ζίφκοβιτς, όμως ο γκολκίπερ της ΑΕΛ, Νίκος Μελίσσας ήταν σε μεγάλη μέρα. Ηταν τρομερός! Ο 32χρονος τερματοφύλακας έκανε αρκετές αποκρούσεις και είναι αυτός που κράτησε το σκορ στο 1-0. Αν ο ΠΑΟΚ ήταν πιο εύστοχος θα μπορούσε να βάλει κι άλλα γκολ, καθώς είχε την κατοχή της μπάλας που στο πρώτο ημίχρονο ξεπέρασε το 71 %. Σε αυτό το διάστημα ο Ζίφκοβιτς έχασε δυο μεγάλες ευκαιρίες.

Όμως, παρότι ο ΠΑΟΚ απειλούσε, η ΑΕΛ δεν φοβήθηκε το ματς. Το πλάνο της Θεσσαλικής ομάδας ήταν προσοχή στην άμυνα και παράλληλα απείλησε με αντεπιθέσεις.

Ο αγώνας έγινε χωρίς θεατές λόγω τιμωρίας των γηπεδούχων. Ο ΠΑΟΚ έψαχνε μια καλή εμφάνιση για να έχει και ηθικό ενόψει της ρεβάνς της Πέμπτης (28/8) με την Ριέκα για τα πλέι οφ του Europa League. Η δε ΑΕΛ του Γιώργου Πετράκη έδινε εξετάσεις καθώς είναι νέα ομάδα με πολλές μεταγραφές.

Ο άστοχος Ζίφκοβιτς

Ο Λουτσέσκου χρησιμοποίησε ενδεκάδα με επτά αλλαγές σε σχέση με το ματς με τη Ριέκα. Η έκπληξη ήταν ο Χατσίδης, ο οποίος ξεκίνησε βασικός ως δεξιός εξτρέμ, με τον Ζίφκοβιτς αριστερό, ενώ ο νεοαποκτηθείς Γιακουμάκης ήταν στον πάγκο. Από την πλευρά της, η ΑΕΛ παρατάχθηκε με σύστημα 4-4-2 Μούργος στο δεξί άκρο, Γιούσης στο αριστερό και Πέρεζ κοντά στον Τούπτα.

Ο ΠΑΟΚ ζήτησε από την αρχή το γκολ, όμως στο 6’ ο Μελίσσας είπε «όχι» στον Ζίφκοβιτς που βγήκε τετ α τετ μετά από πάσα του Τσάλοφ και οι γηπεδούχοι έχασαν την πρώτη τους καλή ευκαιρία. Όμως, η ΑΕΛ απάντησε (7’) σε αντεπίθεση με τον Μούργο που δεν κατάφερε να νικήσει τον Παβλένκα και επιχείρησε δεύτερη στο 10’, πάλι με τον Μούργο, ο οποίος δεν μπόρεσε να γυρίσει τη μπάλα στην περιοχή, αν και άφησε πίσω του τον Τέιλορ. Το σουτ του Οζντόεφ στο 17’ ήταν καλό, όμως δεν το λες και ευκαιρία.

Η δεύτερη μεγάλη ευκαιρία που έχασε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο ήταν στο 23’, όταν ο Μελίσσας απέκρουσε σουτ του Κωνσταντέλια, η μπάλα πήγε στον Ζίφκοβιτς που ήταν σε θέση βολής, όμως ο Σέρβος αστόχησε. Οι Θεσσαλονικείς είχαν ρυθμό, όμως τους δυσκόλευε το πρέσινγκ και η οργανωμένη άμυνα της ΑΕΛ.

Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να σκοράρει και στο 31’ με την επέλαση του Κωνσταντέλια, παρόλα αυτά ήταν αδύναμο το γύρισμα που έκανε μετά από την κούρσα των 30 μέτρων! Από κει και πέρα, ο ΠΑΟΚ και για το υπόλοιπο του α’ μέρους εξακολουθούσε να έχει κατοχή της μπάλας προσπάθησε να ηρεμήσει το παιχνίδι του και να οργανωθεί καλύτερα. Όμως, και πάλι δεν κατάφερε κάτι. Στις καθυστερήσεις (45+2’) ο Κωνσταντέλιας έκανε σόλο, αλλά η μπάλα δεν έφτασε ποτέ στον Τσάλοφ. Το ίδιο διάστημα η ΑΕΛ ανέβηκε ψηλά, χωρίς όμως να φανεί επιθετικά. Στις καθυστερήσεις (45+4’) κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι το πρώτο κόρνερ.

Σκόραρε μετά τη σέντρα του β’ μέρους

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Λουτσέσκου έκανε αλλαγή, μπήκε ο Ντεσπόντοφ αντί του Χατσίδη. Ο Βούλγαρος σκόραρε αμέσως μετά την είσοδό του στο γήπεδο (47’), μετά από κλέψιμο του Ζίφκοβιτς που έβγαλε τη σέντρα. Ο Ζίφκοβιτς έβγαλε σέντρα και στο 46’ αλλά απομάκρυνε ο Κοβάτσεβιτς. Πέρα από ένα σουτ του Κωνσταντέλια στο 51’, ο ΠΑΟΚ δεν έκανε άλλη ευκαιρία στην εστία του Μελίσσα, μετά το 1-0, αν και κάποιος θα περίμενε να ανεβάσει στροφές για να καθαρίσει το ματς.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε την κατοχή της μπάλας, όμως επέλεξε να «παγώσει» το παιχνίδι. Δεν είδαμε και κάτι διαφορετικό, έπαιζε ο δραστήριος Ζίφκοβιτς από αριστερά και με πολύ καλό τον Κωνσταντέλια από την άλλη πλευρά και από τον άξονα. Παράλληλα, η ΑΕΛ συνέχισε στο ίδιο μοτίβο, προσπαθούσε να βγάλει αντεπιθέσεις αλλά κόβονταν. Πολύ καλό το σουτ του Μεϊτέ στο 60’, με τη μπάλα να καταλήγει ελάχιστα άουτ.

Στο 69’ μπήκε στο παιχνίδι ο Γιακουμάκης. Ο νεοαποκτηθείς επιθετικός έκανε το ντεμπούτο του με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Η… απάντηση από τον Πετράκη ήταν η είσοδος του Πασά στο 72’. Ο Πασάς έπαιξε κοντά στον Τούπτα και ο Πέρες μετατοπίστηκε δίπλα στον Ατανάσοφ.

Μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τον Γιακουμάκη στο 74’ που δεν μπόρεσε να νικήσει τον Μελίσσα από κοντά και σε δεύτερο χρόνο δεν βρήκε τη μπάλα. Στο 75’ η ΑΕΛ είχε καλή στιγμή αλλά αστόχησε ο Μούργος.

Στο 78’ ο Μελίσσας είχε μια ακόμη μεγάλη απόκρουση, αυτή τη φορά είπε «όχι» στον Τάισον (που μπήκε στο παιχνίδι, μαζί με τον Καμαρά). Πολύ μεγάλη απόκρουση του Μελίσσα σε σουτ του Καμαρά στο 86’, βγάζοντας τη μπάλα κόρνερ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο ΠΑΟΚ είχε τον αέρα του γηπεδούχου και δεν έδειξε να επηρεάζεται από την απουσία των φιλάθλων του. Μπήκε στο γήπεδο για να δείξει ότι αυτός είναι το αφεντικό.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ, μπήκε αλλαγή στο 47’ έβαλε το γκολ και δεν επέτρεψε να αγχωθεί ο ΠΑΟΚ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο μόνος που απειλούσε από την ΑΕΛ ήταν ο Μούργος, καθώς ο Τούμτα είχε εγκλωβιστεί. Είχε μόνο μια άστοχη κεφαλιά στο 90+4’.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χωρίς προβλήματα ο Φωτιάς (Πέλλας), με άψογη διαχείριση. Ο ρέφερι είχε τον έλεγχο του αγώνα και σφύριζε ελάχιστα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Στο 52’ ο VAR Ζαμπαλάς εξέτασε αν ο Κοβάτσεβιτς βρήκε την μπάλα με το χέρι στη σέντρα του Οζντόεφ, πριν από το σουτ του Κωνσταντέλια. Δεν υπήρξε πέναλτι.

ΣΚΟΡΕΡ: 47’ Ντεσπόντοφ.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεβ (77’ Καμαρά), Χατσίδης (46’ Ντεσπόντοφ), Κωνσταντέλιας (85’ Ιβάνουσετς), Ζίβκοβιτς (78’ Τάισον), Τσάλοφ (69’ Γιακουμάκης).

ΑΕΛ: Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Παντελάκης, Τσάκλα, Koσονού (22’ λόγω τραυματισμού Κοβάτσεβιτς), Στάικος (72’ Πασάς), Πέρες, Ατανάσοφ (80’ Σουρλής), Μούργος (80’ Χατζηστραβός), Τούπτα, Γιούσης.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί (31/8, 21:00) τον Ατρόμητο και η ΑΕΛ, μια μέρα νωρίτερα (30/8, 21:30), υποδέχεται την Κηφισιά.