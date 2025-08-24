Η 11άδα του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την ΑΕΛ – Έκπληξη από τον Λουτσέσκου (pic)

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΛ στην Τούμπα για την 1η αγωνιστική της Super League (21:00) και θέλει να ξεκινήσει με νίκη την περιπέτειά του στο νέο πρωτάθλημα.

Στην αναμέτρηση με τη θεσσαλική ομάδα ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρατάσσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης με τον Παβλένκα μπροστά από την εστία και τους Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδη και Τέιλορ στην τετράδα της άμυνας. Στα χαφ είναι οι Οζντόεφ και Μεϊτέ, με τους Χατσίδη, Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς πίσω από τον Τσάλοφ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Γκουσεσασβίλι, Κένι, Κετζιόρα, Μπάμπα, Θυμιάνης, Καμαρά, Ιβάνουσετς, Πέλκας, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Μύθου

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελισσάς, Δεληγιαννίδης, Παντελάκης, Τσάκλα, Koσονού, Στάικος, Πέρες, Ατανάσοφ, Μούργος, Τούπτα, Γιούσης.