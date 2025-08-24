sports betsson
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/8): ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Εθνικές σε μπάσκετ και βόλεϊ στο «μενού»
Σπορ 24 Αυγούστου 2025

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/8): ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Εθνικές σε μπάσκετ και βόλεϊ στο «μενού»

Γεμάτο το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων την Κυριακή (24/8). Πού θα δείτε τα ματς της Super League, το δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής βόλεϊ γυναικών στο Παγκόσμιο αλλά και το τελευταίο ματς της Εθνικής μπάσκετ.

Αρκετά παιχνίδια έχει το τηλεοπτικό πρόγραμμα σήμερα (24/8) με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να υποδέχονται τον Πανσερραϊκό και την Λάρισα, αντίστοιχα, στα πρώτα τους ματς στη σεζόν για την Super League.

Η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ παράλληλα υποδέχεται την Γαλλία στο τελευταίο φιλικό τεστ πριν από το Eurobasket και θέλει να τεστάρει τις δυνάμεις της, απέναντι σε μια ομάδα του κορυφαίου επιπέδου. Νωρίτερα η Εθνική βόλεϊ γυναικών αντιμετωπίζει το Πουέρτο Ρίκο στο δεύτερο παιχνίδι της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Warm Up)

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Αγώνας)

12:00 ΕΡΤ2 Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Αγώνας)

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σεντ Μίρεν – Ρέιντζερς Scottish Premiership

14:30 Novasports 3HD Ντάρμσταντ – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Αγώνας)

14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM Γερμανία, Ζάχσενρινγκ – 2ος Αγώνας

15:30 ΕΡΤ2 Βραζιλία – Γαλλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

16:00 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

16:00 Novasports Prime Έβερτον – Μπράιτον Premier League

16:30 Novasports 2HD Μάιντς – Κολωνία Bundesliga

17:45 Novasports 4HD Άγιαξ – Χεράκλες Eredivisie

18:00 Novasports 1HD Οσασούνα – Βαλένθια La Liga

18:30 Novasports Premier League Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

18:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Αμβούργο Bundesliga

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Κόμο – Λάτσιο Serie A

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κάλιαρι – Φιορεντίνα Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Πόρτο – Κάζα Πία Liga Portugal

20:00 ΕΡΤ News Ελλάδα – Γαλλία Μπάσκετ Φιλικό

20:15 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Πανσερραϊκός Super League

20:30 Novasports Start Βιγιαρεάλ – Τζιρόνα La Liga

20:30 Novasports 5HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Εσπανιόλ La Liga

21:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet Super League

21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Αταλάντα – Πίζα Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Γιουβέντους – Πάρμα Serie A

22:30 Novasports 1HD Οβιέδο – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 8 HD Μπράγκα – Άβες Liga Portugal

