Ρίχνονται στην «μάχη» της Super League ΑΕΚ και ΠΑΟΚ απέναντι σε Πανσερραϊκό και ΑΕΛ

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό (24/8, 20.15) στην OPAP Arena και φιλοδοξεί να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στην Super League, στην εποχή του Μάρκο Νίκολιτς.

Η Ένωση υποδέχεται την ομάδα των Σερρών που αποκλείστηκε μεσοβδόμαδα από το Κύπελλο, χάνοντας στη διαδικασία των πέναλτι στην Καβάλα. Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να κάνει αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα, για να δώσει ανάσες σε όλους έπαιξαν στις Βρυξέλλες, αλλά και να φρεσκάρει την ομάδα ενόψει της ρεβάνς με την Άντερλεχτ για τα playoffs του Conference League.

Η ΑΕΚ δεν θα έχει διαθέσιμο τον Περέιρα που είναι τραυματίας, με τον Σέρβο τεχνικό να έχει τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές του διαθέσιμους.

Ο Κριστιάνο Μπάτσι επέλεξε από την πλευρά του 23 ποδοσφαιριστές για την αποστολή του Πανσερραϊκού: Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Λύρατζης, Ουαγκέ, Καρασαλίδης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Καρασαλίδης, Βόλνει, Ντι Μάρκο, Γκελασβίλι, Ομεονγκά, Λιάσος, Γκιγιομιέ, Δοϊράνλης, Ρουμιάντσεβ, Σοφιανός, Γκριν, Μασκανάκης, Ίβαν, Φαλέ, Λεό, Ζιντάν.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Σαλβάνος, Σαββίδης, Παπαδημητρίου, οι τραυματίες Αρμουγκόμ και Γκαλβάν και οι Πουρλιοτόπουλος, Ζελέν, Μαρίνος.

Ξεκινά -και εντός συνόρων- η ιστορική σεζόν του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ από την άλλη μπαίνει σε μία ιστορική σεζόν, καθώς θα γιορτάσει τα 100 χρόνια από την ίδρυση του και ξεκινάει αυτή την ιδιαίτερη χρονιά φιλοξενώντας την Λάρισα στην Τούμπα.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε την Πέμπτη τον πρώτο αγώνα με την Ριέκα στο Γιουρόπα Λιγκ, όπου και έχασε με 1-0, και είναι πιθανό ο Λουτσέσκου να κάνει κάποιες αλλαγές. Από την αποστολή θα απουσιάσουν οι Πέλκας και Σορετίρε, που ακόμα αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού, ενώ επανεντάχθηκε ο Τάισον.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Πέλκας, Τάισον, Α.Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Χατσίδης, Τσάλοφ, Γιακουμάκης, Μύθου .

Η ΑΕΛ επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία και μπαίνει αμέσως στα δύσκολα, αντιμετωπίζοντας τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Αυτό της επιτρέπει να παίξει χωρίς πίεση και άγχος, δοκιμάζοντας και τις δυνάμεις της εν όψει της δύσκολης συνέχειας, καθώς έκανε αλλαγές στο ρόστερ και χρειάζεται χρόνο.

Η Λάρισα πέρασε δύσκολα στο Κύπελλο αποκλείοντας την Καλαμάτα με ανατροπή, καθώς βρέθηκε να χάνει στο πρώτο ημίχρονο. Ο Πετράκης πήρε μαζί του 23 παίκτες στην αποστολή.

Η αποστολή της ΑΕΛ: Μελίσσας, Βενετικίδης, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης, Παπαγεωργίου, Κοβάτσεβιτς, Κοσονού, Μπαγκαλιάννης, Παντελάκης, Τσάκλα, Βαρσάμης, Σουρλής, Στάικος, Ατανάσοφ, Αντράντα, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Γιούσης, Πασάς και Γκαράτε.