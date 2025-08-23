Ο «χάρτης» της νέας Super League: Οι ημερομηνίες, τα ντέρμπι και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

Σέντρα στη νέα Super League το Σάββατο (23/8), με τη δράση να ξεκινά και πάλι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η πρώτη ημέρα της πρεμιέρας του νέου πρωταθλήματος περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις, με τον νταμπλούχο Ελλάδας Ολυμπιακό να ανοίγει την αυλαία -όπως και πέρυσι- υποδεχόμενος στο άδειο λόγω τιμωρίας «Γ.Καραϊσκάκης», τον Αστέρα Τρίπολης στις 20.00.

Την ίδια ώρα, ο Άρης φιλοξενεί τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ στις στις 22.00 ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο, στο ματς που κλείνει την πρώτη αγωνιστική ημέρα της νέας διοργάνωσης.

Την Κυριακή (24/8) υπάρχουν οι αναμετρήσεις ΑΕΚ – Πανσερραϊκός (20.00) και ΠΑΟΚ – ΑΕΛ (21.00) στην Τούμπα, ενώ σημειώνεται πως έχει αναβληθεί το ΟΦΗ – Παναθηναϊκός, μετά από αίτημα των «πρασίνων», ελέω Europa League. Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής κλείνει την Δευτέρα (25/8) με την αναμέτρηση Λεβαδειακός – Κηφισιά στις 19.30.

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το νέο πρωτάθλημα

Το κοινό «διψάει» για ντέρμπι και το πρώτο τέτοιο της σεζόν είναι και το μεγαλύτερο! Ντέρμπι «αιωνίων» έχει το πρόγραμμα μόλις την 4η αγωνιστική, στο ΟΑΚΑ, όπου ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό, ενώ το επόμενο είναι την 6η αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον πρωταθλητή Ελλάδας στην Τούμπα. Το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ θα γίνει την 7η αγωνιστική, ενώ το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Δικέφαλο του Βορρά και την Άρη θα γίνει την 13η αγωνιστική.

Αναλυτικά τα ντέρμπι της σεζόν 2025-26 στη Super League

4η αγωνιστική: 20-21 Σεπτεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

6η αγωνιστική: 4-5 Οκτωβρίου 2025

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

7η αγωνιστική: 18-19 Οκτωβρίου 2025

Άρης – Παναθηναϊκός

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

8η αγωνιστική: 25-26 Οκτωβρίου 2025

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

9η αγωνιστική: 1-2 Νοεμβρίου 2025

Ολυμπιακός – Άρης

10η αγωνιστική: 8-9 Νοεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

11η αγωνιστική: 22-23 Νοεμβρίου 2025

ΑΕΚ – Άρης

12η αγωνιστική: 29-20 Νοεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

13η αγωνιστική: 6-7 Δεκεμβρίου 2025

ΠΑΟΚ – Άρης

14η αγωνιστική: 13-14 Δεκεμβρίου 2025

Άρης – Ολυμπιακός

15η αγωνιστική: 20-21 Δεκεμβρίου 2025

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

16η αγωνιστική: 10-11 Ιανουαρίου 2026

Άρης – ΑΕΚ

17η αγωνιστική: 17-18 Ιανουαρίου 2026

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

19η αγωνιστική: 31 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου 2026

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

20ή αγωνιστική: 7-8 Φεβρουαρίου 2026

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Άρης – ΠΑΟΚ

21η αγωνιστική: 14-15 Φεβρουαρίου 2026

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

23η αγωνιστική: 28 Φεβρουαρίου-1 Μαρτίου 2026

Παναθηναϊκός – Άρης

24η αγωνιστική: 7-8 Μαρτίου 2026

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Οι διακοπές, ο… ιδιαίτερος Β’ γύρος και τα play-offs

Από εκεί και έπειτα, το νέο πρωτάθλημα θα έχει συνολικά έξι διακοπές κατά τη διάρκειά του. Οι τέσσερις τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Μάρτιο θα αφορούν τα διεθνή «παράθυρα» των Εθνικών Ομάδων για τα προκριματικά και τα play off του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ θα υπάρξουν και αυτές στις περιόδους των γιορτών, για Χριστούγεννα και Πάσχα.

Σημειώνεται επίσης πως για πρώτη φορά, ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος θα είναι διαφορετικός από ότι συνήθως. Δηλαδή το πρόγραμμα των αγώνων δεν θα είναι «καθρέφτης» με τα ματς του πρώτου γύρου, αλλά αντιθέτως τα ματς έχουν ήδη οριστεί μέσω της κλήρωσης σε διαφορετική σειρά (από τη 14η έως και την 26η αγωνιστική).

Η κανονική περίοδος της Super League ολοκληρώνεται στις 22 Μαρτίου, ενώ τα play off και play out θα ξεκινήσουν στις 4-5 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν στις 21 Μαΐου 2026. Εξακολουθεί φυσικά να ισχύει το ίδιο φορμάτ για play off και play out, με βάση το σύστημα διεξαγωγής που ψηφίστηκε πέρσι, δηλαδή play-off τίτλου μεταξύ των θέσεων 1-4 και play-off 5-8 με έπαθλο ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στα δε play off 5-8, οι ομάδες θα συμμετέχουν μπαίνοντας στη διαδικασία με διαίρεση -δια δύο- των βαθμών που συγκέντρωσαν στην κανονική διάρκεια.

Τέλος, ως προς τα play out για της θέσεις 9 έως 14, θα διεξάγονται με διπλούς αγώνες, με τις δύο τελευταίες ομάδες να υποβιβάζονται στην Super League 2.

Τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια»

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 15η θέση στο Ranking της UEFA και για την αγωνιστική περίοδο 2026/27 θα δοθούν μέσω Πρωταθλήματος και Κυπέλλου πέντε ευρωπαϊκά «εισιτήρια» που θα διαμορφώνονται ως εξής:

-Πρωταθλητής: Β’ προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

-Κυπελλούχος: Γ’ προκριματικός Europa League

-Δεύτερος: Β’ προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

-Τρίτος: Β’ προκριματικός Conference League

-Τέταρτος: Β’ προκριματικός Conference League

Εάν ο Κυπελλούχος έχει εξασφαλίσει έξοδο στην Ευρώπη μέσω της πρώτης τετράδας, τότε ο πρώτος των play off 5-8 πηγαίνει στον Β’ προκριματικό του Conference League.

Ολόκληρο το πρόγραμμα της Super League

1η αγωνιστική: 23-24 Αυγούστου 2025

Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR (23/8, 20.00)

Άρης – Βόλος (23/8, 20.00)

Παναιτωλικός – Ατρόμητος (23/8, 22.00)

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (Αναβλήθηκε)

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός (24/8, 20.15)

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ (24/8, 21.00)

Λεβαδειακός – Κηφισιά (25/8, 19.30)

2η αγωνιστική: 30-31 Αυγούστου 2025

Βόλος – Ολυμπιακός (30/8, 19.00)

Πανσερραϊκός – ΟΦΗ (30/8, 19.30)

Αρης – Παναιτωλικός (30/8, 21.00)

ΑΕΛ – Κηφισιά (30/8, 21.30)

ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης AKTOR (31/8, 20.00)

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος (31/8, 21.00)

Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός (31/8, 22.00)

3η αγωνιστική:

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΑΕΛ

Ατρόμητος – Αρης

Κηφισιά – Παναθηναϊκός

Λεβαδειακός – ΑΕΚ

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

Παναιτωλικός – Βόλος

4η αγωνιστική:

ΑΕΛ – ΑΕΚ

Βόλος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Κηφισιά – Αρης

Λεβαδειακός – ΟΦΗ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

5η αγωνιστική:

ΑΕΚ – Βόλος

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΠΑΟΚ

Αρης – Πανσερραϊκός

Ατρόμητος – ΑΕΛ

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός

ΟΦΗ – Κηφισιά

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός

6η αγωνιστική:

ΑΕΛ – Βόλος

Κηφισιά – ΑΕΚ

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

ΟΦΗ – Αρης

Παναθηναϊκός – Ατρόμητος

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

7η αγωνιστική:

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Κηφισιά

ΑΕΛ – Ολυμπιακός

Άρης- Παναθηναϊκός

Ατρόμητος – Λεβαδειακός

Βόλος – Πανσερραϊκός

Παναιτωλικός – ΟΦΗ

8η αγωνιστική:

Κηφισιά – Παναιτωλικός

Λεβαδειακός – Άρης

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

ΟΦΗ – Ατρόμητος

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ

ΠΑΟΚ – Βόλος

9η αγωνιστική:

ΑΕΚ – Παναιτωλικός

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΟΦΗ

ΑΕΛ – Λεβαδειακός

Ατρόμητος – Κηφισιά

Βόλος – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – Άρης

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ

10η αγωνιστική:

Άρης – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Ατρόμητος – Βόλος

Κηφισιά – Ολυμπιακός

Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός

ΟΦΗ – ΑΕΚ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Παναιτωλικός – ΑΕΛ

11η αγωνιστική:

ΑΕΚ – Άρης

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Παναιτωλικός

ΑΕΛ – ΟΦΗ

Βόλος – Λεβαδειακός

Ολυμπιακός – Ατρόμητος

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – Κηφισιά

12η αγωνιστική:

Άρης – ΑΕΛ

Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Κηφισιά – Πανσερραϊκός

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

13η αγωνιστική:

ΑΕΚ – Ατρόμητος

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Λεβαδειακός

ΑΕΛ – Παναθηναϊκός

Βόλος – Κηφισιά

Ολυμπιακός – ΟΦΗ

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

ΠΑΟΚ – Άρης

14η αγωνιστική:

Άρης – Ολυμπιακός

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤOR

Λεβαδειακός – ΑΕΛ

ΟΦΗ – Πανσερραϊκός

Παναθηναϊκός – Βόλος

Παναιτωλικός – ΑΕΚ

15η αγωνιστική:

ΑΕΚ – ΟΦΗ

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Άρης

ΑΕΛ – Ατρόμητος

Βόλος – Παναιτωλικός

Ολυμπιακός – Κηφισιά

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

16η αγωνιστική:

Άρης – ΑΕΚ

Ατρόμητος – Ολυμπιακός

Κηφισιά – ΑΕΛ

Λεβαδειακός – Βόλος

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

17η αγωνιστική:

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ολυμπιακός

ΑΕΛ – Άρης

Βόλος – Ατρόμητος

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός

Πανσερραϊκός – Κηφισιά

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

18η αγωνιστική:

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΑΕΚ

ΑΕΛ – Πανσερραϊκός

Άρης – Λεβαδειακός

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

Κηφισιά – ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός – Βόλος

ΟΦΗ – Παναιτωλικός

19η αγωνιστική:

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Ατρόμητος – ΟΦΗ

Βόλος – ΑΕΛ

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Παναθηναϊκός – Κηφισιά

Παναιτωλικός – Άρης

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

20η αγωνιστική:

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Βόλος

ΑΕΛ – Παναιτωλικός

Άρης – ΠΑΟΚ

Κηφισιά – Ατρόμητος

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΟΦΗ – Λεβαδειακός

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ

21η αγωνιστική:

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

Βόλος – Άρης

Κηφισιά – ΟΦΗ

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

22η αγωνιστική:

ΑΕΚ – Λεβαδειακός

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ατρόμητος

ΑΕΛ – ΠΑΟΚ

Άρης – Κηφισιά

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

Πανσερραϊκός – Βόλος

23η αγωνιστική:

Ατρόμητος – Παναιτωλικός

Βόλος – ΑΕΚ

Κηφισιά – Λεβαδειακός

ΟΦΗ – ΑΕΛ

Παναθηναϊκός – Άρης

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

24η αγωνιστική:

ΑΕΚ – ΑΕΛ

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Πανσερραϊκός

Άρης – Ατρόμητος

Βόλος – ΟΦΗ

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Παναιτωλικός – Κηφισιά

25η αγωνιστική:

ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Ατρόμητος – ΑΕΚ

Κηφισιά – Βόλος

ΟΦΗ – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

Πανσερραϊκός – Άρης

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

26η αγωνιστική:

ΑΕΚ – Κηφισιά

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Παναθηναϊκός

Άρης – ΟΦΗ

Βόλος – ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός – Ατρόμητος

Ολυμπιακός – ΑΕΛ

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

Αναλυτικά το πρόγραμμα των playoffs 1-4

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Αναλυτικά το πρόγραμμα των playoffs 5-8

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Αναλυτικά το πρόγραμμα των playouts 9-14

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 7-9 Απριλίου

3η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

4η αγωνιστική: 22 Απριλίου

5η αγωνιστική: 26 Απριλίου

6η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

7η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

8η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

9η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

10η αγωνιστική: 21 Μαΐου