Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
Ο «χάρτης» της νέας Super League: Οι ημερομηνίες, τα ντέρμπι και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια
Ποδόσφαιρο 23 Αυγούστου 2025 | 11:07

Ο «χάρτης» της νέας Super League: Οι ημερομηνίες, τα ντέρμπι και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

Το πρόγραμμα, οι σημαντικές ημερομηνίες, τα ντέρμπι, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το νέο πρωτάθλημα της Super League που ξεκινά το Σάββατο (23/8).

Σύνταξη
Σέντρα στη νέα Super League το Σάββατο (23/8), με τη δράση να ξεκινά και πάλι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η πρώτη ημέρα της πρεμιέρας του νέου πρωταθλήματος περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις, με τον νταμπλούχο Ελλάδας Ολυμπιακό να ανοίγει την αυλαία -όπως και πέρυσι- υποδεχόμενος στο άδειο λόγω τιμωρίας «Γ.Καραϊσκάκης», τον Αστέρα Τρίπολης στις 20.00.

Την ίδια ώρα, ο Άρης φιλοξενεί τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ στις στις 22.00 ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο, στο ματς που κλείνει την πρώτη αγωνιστική ημέρα της νέας διοργάνωσης.

Την Κυριακή (24/8) υπάρχουν οι αναμετρήσεις ΑΕΚ – Πανσερραϊκός (20.00) και ΠΑΟΚ – ΑΕΛ (21.00) στην Τούμπα, ενώ σημειώνεται πως έχει αναβληθεί το ΟΦΗ – Παναθηναϊκός, μετά από αίτημα των «πρασίνων», ελέω Europa League. Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής κλείνει την Δευτέρα (25/8) με την αναμέτρηση Λεβαδειακός – Κηφισιά στις 19.30.

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το νέο πρωτάθλημα

Το κοινό «διψάει» για ντέρμπι και το πρώτο τέτοιο της σεζόν είναι και το μεγαλύτερο! Ντέρμπι «αιωνίων» έχει το πρόγραμμα μόλις την 4η αγωνιστική, στο ΟΑΚΑ, όπου ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό, ενώ το επόμενο είναι την 6η αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον πρωταθλητή Ελλάδας στην Τούμπα. Το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ θα γίνει την 7η αγωνιστική, ενώ το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Δικέφαλο του Βορρά και την Άρη θα γίνει την 13η αγωνιστική.

Αναλυτικά τα ντέρμπι της σεζόν 2025-26 στη Super League

4η αγωνιστική: 20-21 Σεπτεμβρίου 2025
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

6η αγωνιστική: 4-5 Οκτωβρίου 2025
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

7η αγωνιστική: 18-19 Οκτωβρίου 2025
Άρης – Παναθηναϊκός
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

8η αγωνιστική: 25-26 Οκτωβρίου 2025
Ολυμπιακός – ΑΕΚ

9η αγωνιστική: 1-2 Νοεμβρίου 2025
Ολυμπιακός – Άρης

10η αγωνιστική: 8-9 Νοεμβρίου 2025
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

11η αγωνιστική: 22-23 Νοεμβρίου 2025
ΑΕΚ – Άρης

12η αγωνιστική: 29-20 Νοεμβρίου 2025
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

13η αγωνιστική: 6-7 Δεκεμβρίου 2025
ΠΑΟΚ – Άρης

14η αγωνιστική: 13-14 Δεκεμβρίου 2025
Άρης – Ολυμπιακός

15η αγωνιστική: 20-21 Δεκεμβρίου 2025
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

16η αγωνιστική: 10-11 Ιανουαρίου 2026
Άρης – ΑΕΚ

17η αγωνιστική: 17-18 Ιανουαρίου 2026
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

19η αγωνιστική: 31 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου 2026
ΑΕΚ – Ολυμπιακός

20ή αγωνιστική: 7-8 Φεβρουαρίου 2026
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Άρης – ΠΑΟΚ

21η αγωνιστική: 14-15 Φεβρουαρίου 2026
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

23η αγωνιστική: 28 Φεβρουαρίου-1 Μαρτίου 2026
Παναθηναϊκός – Άρης

24η αγωνιστική: 7-8 Μαρτίου 2026
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Οι διακοπές, ο… ιδιαίτερος Β’ γύρος και τα play-offs

Από εκεί και έπειτα, το νέο πρωτάθλημα θα έχει συνολικά έξι διακοπές κατά τη διάρκειά του. Οι τέσσερις τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Μάρτιο θα αφορούν τα διεθνή «παράθυρα» των Εθνικών Ομάδων για τα προκριματικά και τα play off του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ θα υπάρξουν και αυτές στις περιόδους των γιορτών, για Χριστούγεννα και Πάσχα.

Σημειώνεται επίσης πως για πρώτη φορά, ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος θα είναι διαφορετικός από ότι συνήθως. Δηλαδή το πρόγραμμα των αγώνων δεν θα είναι «καθρέφτης» με τα ματς του πρώτου γύρου, αλλά αντιθέτως τα ματς έχουν ήδη οριστεί μέσω της κλήρωσης σε διαφορετική σειρά (από τη 14η έως και την 26η αγωνιστική).

Η κανονική περίοδος της Super League ολοκληρώνεται στις 22 Μαρτίου, ενώ τα play off και play out θα ξεκινήσουν στις 4-5 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν στις 21 Μαΐου 2026. Εξακολουθεί φυσικά να ισχύει το ίδιο φορμάτ για play off και play out, με βάση το σύστημα διεξαγωγής που ψηφίστηκε πέρσι, δηλαδή play-off τίτλου μεταξύ των θέσεων 1-4 και play-off 5-8 με έπαθλο ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στα δε play off 5-8, οι ομάδες θα συμμετέχουν μπαίνοντας στη διαδικασία με διαίρεση -δια δύο- των βαθμών που συγκέντρωσαν στην κανονική διάρκεια.

Τέλος, ως προς τα play out για της θέσεις 9 έως 14, θα διεξάγονται με διπλούς αγώνες, με τις δύο τελευταίες ομάδες να υποβιβάζονται στην Super League 2.

Τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια»

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 15η θέση στο Ranking της UEFA και για την αγωνιστική περίοδο 2026/27 θα δοθούν μέσω Πρωταθλήματος και Κυπέλλου πέντε ευρωπαϊκά «εισιτήρια» που θα διαμορφώνονται ως εξής:

-Πρωταθλητής: Β’ προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
-Κυπελλούχος: Γ’ προκριματικός Europa League
-Δεύτερος: Β’ προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
-Τρίτος: Β’ προκριματικός Conference League
-Τέταρτος: Β’ προκριματικός Conference League

Εάν ο Κυπελλούχος έχει εξασφαλίσει έξοδο στην Ευρώπη μέσω της πρώτης τετράδας, τότε ο πρώτος των play off 5-8 πηγαίνει στον Β’ προκριματικό του Conference League.

Ολόκληρο το πρόγραμμα της Super League

1η αγωνιστική: 23-24 Αυγούστου 2025

Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR (23/8, 20.00)
Άρης – Βόλος (23/8, 20.00)
Παναιτωλικός – Ατρόμητος (23/8, 22.00)
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (Αναβλήθηκε)
ΑΕΚ – Πανσερραϊκός (24/8, 20.15)
ΠΑΟΚ – ΑΕΛ (24/8, 21.00)
Λεβαδειακός – Κηφισιά (25/8, 19.30)

2η αγωνιστική: 30-31 Αυγούστου 2025

Βόλος – Ολυμπιακός (30/8, 19.00)
Πανσερραϊκός – ΟΦΗ (30/8, 19.30)
Αρης – Παναιτωλικός (30/8, 21.00)
ΑΕΛ – Κηφισιά (30/8, 21.30)
ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης AKTOR (31/8, 20.00)
ΠΑΟΚ – Ατρόμητος (31/8, 21.00)
Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός (31/8, 22.00)

3η αγωνιστική:

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΑΕΛ
Ατρόμητος – Αρης
Κηφισιά – Παναθηναϊκός
Λεβαδειακός – ΑΕΚ
Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός
ΟΦΗ – ΠΑΟΚ
Παναιτωλικός – Βόλος

4η αγωνιστική:

ΑΕΛ – ΑΕΚ
Βόλος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR
Κηφισιά – Αρης
Λεβαδειακός – ΟΦΗ
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Πανσερραϊκός – Ατρόμητος
ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

5η αγωνιστική:

ΑΕΚ – Βόλος
Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΠΑΟΚ
Αρης – Πανσερραϊκός
Ατρόμητος – ΑΕΛ
Ολυμπιακός – Λεβαδειακός
ΟΦΗ – Κηφισιά
Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός

6η αγωνιστική:

ΑΕΛ – Βόλος
Κηφισιά – ΑΕΚ
Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
ΟΦΗ – Αρης
Παναθηναϊκός – Ατρόμητος
Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

7η αγωνιστική:

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Κηφισιά
ΑΕΛ – Ολυμπιακός
Άρης- Παναθηναϊκός
Ατρόμητος – Λεβαδειακός
Βόλος – Πανσερραϊκός
Παναιτωλικός – ΟΦΗ

8η αγωνιστική:

Κηφισιά – Παναιτωλικός
Λεβαδειακός – Άρης
Ολυμπιακός – ΑΕΚ
ΟΦΗ – Ατρόμητος
Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR
Πανσερραϊκός – ΑΕΛ
ΠΑΟΚ – Βόλος

9η αγωνιστική:

ΑΕΚ – Παναιτωλικός
Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΟΦΗ
ΑΕΛ – Λεβαδειακός
Ατρόμητος – Κηφισιά
Βόλος – Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός – Άρης
Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ

10η αγωνιστική:

Άρης – Αστέρας Τρίπολης AKTOR
Ατρόμητος – Βόλος
Κηφισιά – Ολυμπιακός
Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός
ΟΦΗ – ΑΕΚ
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Παναιτωλικός – ΑΕΛ

11η αγωνιστική:

ΑΕΚ – Άρης
Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Παναιτωλικός
ΑΕΛ – ΟΦΗ
Βόλος – Λεβαδειακός
Ολυμπιακός – Ατρόμητος
Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ – Κηφισιά

12η αγωνιστική:

Άρης – ΑΕΛ
Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR
Κηφισιά – Πανσερραϊκός
Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

13η αγωνιστική:

ΑΕΚ – Ατρόμητος
Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Λεβαδειακός
ΑΕΛ – Παναθηναϊκός
Βόλος – Κηφισιά
Ολυμπιακός – ΟΦΗ
Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός
ΠΑΟΚ – Άρης

14η αγωνιστική:

Άρης – Ολυμπιακός
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤOR
Λεβαδειακός – ΑΕΛ
ΟΦΗ – Πανσερραϊκός
Παναθηναϊκός – Βόλος
Παναιτωλικός – ΑΕΚ

15η αγωνιστική:

ΑΕΚ – ΟΦΗ
Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Άρης
ΑΕΛ – Ατρόμητος
Βόλος – Παναιτωλικός
Ολυμπιακός – Κηφισιά
Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

16η αγωνιστική:

Άρης – ΑΕΚ
Ατρόμητος – Ολυμπιακός
Κηφισιά – ΑΕΛ
Λεβαδειακός – Βόλος
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης AKTOR
Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

17η αγωνιστική:

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ολυμπιακός
ΑΕΛ – Άρης
Βόλος – Ατρόμητος
Παναιτωλικός – Λεβαδειακός
Πανσερραϊκός – Κηφισιά
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

18η αγωνιστική:

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΑΕΚ
ΑΕΛ – Πανσερραϊκός
Άρης – Λεβαδειακός
Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
Κηφισιά – ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός – Βόλος
ΟΦΗ – Παναιτωλικός

19η αγωνιστική:

ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Ατρόμητος – ΟΦΗ
Βόλος – ΑΕΛ
Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR
Παναθηναϊκός – Κηφισιά
Παναιτωλικός – Άρης
ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

20η αγωνιστική:

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Βόλος
ΑΕΛ – Παναιτωλικός
Άρης – ΠΑΟΚ
Κηφισιά – Ατρόμητος
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
ΟΦΗ – Λεβαδειακός
Πανσερραϊκός – ΑΕΚ

21η αγωνιστική:

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός
Βόλος – Άρης
Κηφισιά – ΟΦΗ
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός – ΑΕΛ
Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

22η αγωνιστική:

ΑΕΚ – Λεβαδειακός
Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ατρόμητος
ΑΕΛ – ΠΑΟΚ
Άρης – Κηφισιά
Ολυμπιακός – Παναιτωλικός
ΟΦΗ – Παναθηναϊκός
Πανσερραϊκός – Βόλος

23η αγωνιστική:

Ατρόμητος – Παναιτωλικός
Βόλος – ΑΕΚ
Κηφισιά – Λεβαδειακός
ΟΦΗ – ΑΕΛ
Παναθηναϊκός – Άρης
Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

24η αγωνιστική:

ΑΕΚ – ΑΕΛ
Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Πανσερραϊκός
Άρης – Ατρόμητος
Βόλος – ΟΦΗ
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Παναιτωλικός – Κηφισιά

25η αγωνιστική:

ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης AKTOR
Ατρόμητος – ΑΕΚ
Κηφισιά – Βόλος
ΟΦΗ – Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
Πανσερραϊκός – Άρης
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

26η αγωνιστική:

ΑΕΚ – Κηφισιά
Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Παναθηναϊκός
Άρης – ΟΦΗ
Βόλος – ΠΑΟΚ
Λεβαδειακός – Ατρόμητος
Ολυμπιακός – ΑΕΛ
Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

Αναλυτικά το πρόγραμμα των playoffs 1-4

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου
3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Αναλυτικά το πρόγραμμα των playoffs 5-8

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου
3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Αναλυτικά το πρόγραμμα των playouts 9-14

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
2η αγωνιστική: 7-9 Απριλίου
3η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου
4η αγωνιστική: 22 Απριλίου
5η αγωνιστική: 26 Απριλίου
6η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
7η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
8η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
9η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου
10η αγωνιστική: 21 Μαΐου

Ηλεκτρισμός
Χρηματιστήριο Eνέργειας: Τα μελτέμια… έριξαν τις τιμές στη χονδρεμπορική ρεύματος

Χρηματιστήριο Eνέργειας: Τα μελτέμια… έριξαν τις τιμές στη χονδρεμπορική ρεύματος

Handelsblatt: Τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ «βλέπει» πίσω από την πώληση της ΕΛΒΟ

Handelsblatt: Τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ «βλέπει» πίσω από την πώληση της ΕΛΒΟ

«Κοκκινίζει» το Πανθεσσαλικό: Έφυγαν πάνω από 5.500 εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 23.08.25

«Κοκκινίζει» το Πανθεσσαλικό: Έφυγαν πάνω από 5.500 εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός

Με γοργούς ρυθμούς «εξαφανίζονται» τα εισιτήρια που θα πάρει ο κόσμος του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της Super League με αντίπαλο τον Βόλο.

Σύνταξη
Άλλα Αθλήματα 23.08.25

Μεγάλη κίνηση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Έδωσε 200 χιλιάδες πριμ στις «χρυσές» Εθνικές του πόλο

Πριμ 200 χιλιάδων ευρώ στις «χρυσές» εθνικές ομάδες πόλο γυναικών και αντρών που κατέκτησαν το χρυσό και το χάλκινο μετάλλιο, αντίστοιχα, στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου, έδωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Σύνταξη
«Κοκκινίζει» το Πανθεσσαλικό: Έφυγαν πάνω από 5.500 εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 23.08.25

«Κοκκινίζει» το Πανθεσσαλικό: Έφυγαν πάνω από 5.500 εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός

Με γοργούς ρυθμούς «εξαφανίζονται» τα εισιτήρια που θα πάρει ο κόσμος του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της Super League με αντίπαλο τον Βόλο.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός βλέπει μόνο την κούπα
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Ο Ολυμπιακός βλέπει μόνο την κούπα

Ο στόχος των Πειραιωτών, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος που ξεκινά σήμερα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Τότεναμ σε κόντρα με τους κατοίκους λόγω εγκαταστάσεων για τη γυναικεία ομάδα
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Η Τότεναμ σε κόντρα με τους κατοίκους λόγω εγκαταστάσεων για τη γυναικεία ομάδα

Η Τότεναμ βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τους κατοίκους επειδή σχεδιάζει να κατασκευάσει ποδοσφαιρικά γήπεδα για τις ακαδημίες γυναικείου ποδοσφαίρου σε αρχαίο δάσος

Βάιος Μπαλάφας
Άρης: Αποστολή με Δώνη και Καντεβέρε για την πρεμιέρα κόντρα στον Βόλο
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Άρης: Αποστολή με Δώνη και Καντεβέρε για την πρεμιέρα κόντρα στον Βόλο

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός και ο φορ από τη Ζιμπάμπουε που ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών και συμπεριλήφθηκαν στις επιλογές του Μαρίνου Ουζουνιδη για το ματς της πρεμιέρας (23/8) με τον Βόλο.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η πρόταση της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη – Τι ισχύει με τον Μοχάμεντ
Super League 22.08.25

Αυτή είναι η πρόταση της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη - Τι ισχύει με τον Μοχάμεντ

Το «In» παρουσιάζει την πρόταση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Φώτη Ιωαννίδη και καταγράφει πόσο έχει προχωρήσει ο Παναθηναϊκός την υπόθεση του Μοσταφά Μοχάμεντ της Ναντ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Έρευνα: Τα κεράσια προλαμβάνουν το Αλτσχάιμερ και τη… σπατάλη τροφίμων
Έρευνα 23.08.25

Το καλοκαιρινό φρούτο που προλαμβάνει το Αλτσχάιμερ και τη... σπατάλη τροφίμων

Πώς μπορούμε να επωφεληθούμε από τις ανθοκυανίνες τρώγοντας κεράσια και να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων - Τι έδειξε η έρευνα του Πανεπιστημίου του Κεντ

Σύνταξη
«Κοκκινίζει» το Πανθεσσαλικό: Έφυγαν πάνω από 5.500 εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 23.08.25

«Κοκκινίζει» το Πανθεσσαλικό: Έφυγαν πάνω από 5.500 εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός

Με γοργούς ρυθμούς «εξαφανίζονται» τα εισιτήρια που θα πάρει ο κόσμος του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της Super League με αντίπαλο τον Βόλο.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Μαμάκα μου…» – Σπαρακτική ανάρτηση από την κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε
Στον Βόλο 23.08.25

«Μαμάκα μου...» - Σπαρακτική ανάρτηση από την κόρη της 36χρονης που δολοφόνησε ο σύζυγός της

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην πολυκατοικία όπου σημειώθηκε η γυναικοκτονία, βρήκαν και τα τέσσερα παιδιά να περιμένουν πάνω από το άψυχο σώμα της μητέρας τους

Σύνταξη
Στον εισαγγελέα μητέρα, πατέρας και παππούς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς
Τραγωδία 23.08.25

Στον εισαγγελέα μητέρα, πατέρας και παππούς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς

Όλα συνέβησαν όταν το κοριτσάκι που διέμενε με την οικογένειά του σε σπίτι στους Παξούς και ενώ έπαιζε στον κήπο, κάποια στιγμή διέφυγε από την προσοχή της μητέρα τους

Σύνταξη
Coffee Prices in Greece Surge Ahead of a Costly Winter
English edition 23.08.25

Coffee Prices in Greece Surge Ahead of a Costly Winter

Once seen as an affordable daily treat, coffee has become a rising expense for Greek households, with forecasts warning of further price hikes in cafés, supermarkets, and even at home

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για επιστολή ΜΚΟ σε Μητσοτάκη: Να απομακρυνθεί η κυβέρνηση από την ακροδεξιά μεταναστευτική πολιτική
Δήλωση Θεοδωράκη 23.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για επιστολή ΜΚΟ σε Μητσοτάκη: Να απομακρυνθεί η κυβέρνηση από την ακροδεξιά μεταναστευτική πολιτική

«Ο πρωθυπουργός οφείλει να ξεκαθαρίσει τη θέση της κυβέρνησής του απέναντι στις ΜΚΟ», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Μεγάλη κίνηση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Έδωσε 200 χιλιάδες πριμ στις «χρυσές» Εθνικές του πόλο
Άλλα Αθλήματα 23.08.25

Μεγάλη κίνηση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Έδωσε 200 χιλιάδες πριμ στις «χρυσές» Εθνικές του πόλο

Πριμ 200 χιλιάδων ευρώ στις «χρυσές» εθνικές ομάδες πόλο γυναικών και αντρών που κατέκτησαν το χρυσό και το χάλκινο μετάλλιο, αντίστοιχα, στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου, έδωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Σύνταξη
Γάζα: Πεθαίνοντας από την πείνα σε live μετάδοση – Το Ισραήλ προχωρά παρά τα εμπόδια
Όλες οι εξελίξεις 23.08.25

Πεθαίνοντας από την πείνα σε live μετάδοση - Το Ισραήλ προχωρά παρά τα εμπόδια - Σε ρόλο παρατηρητή η διεθνής κοινότητα

Το Ισραήλ προχωρά στο σχέδιο κατάληψης παρά τις εσωτερικές και διεθνείς αντιδράσεις αλλά και τη δυσαρέσκεια στους στρατιώτες - Η διεθνής κοινότητα αρκείται σε ρόλο παρατηρητή της κόλασης στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο Ολυμπιακός βλέπει μόνο την κούπα
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Ο Ολυμπιακός βλέπει μόνο την κούπα

Ο στόχος των Πειραιωτών, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος που ξεκινά σήμερα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Καβάλα: Εννιάχρονος έπεσε από θαλάσσια τσουλήθρα και τραυματίστηκε
Στην Καβάλα 23.08.25

Εννιάχρονος έπεσε από θαλάσσια τσουλήθρα και τραυματίστηκε - Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης

Η ιδιοκτήτρια του φουσκωτού θαλάσσιου πάρκου αντιμετωπίζει κατηγορία για σωματικές βλάβες από αμέλεια - Το παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην Καβάλα για τις πρώτες βοήθειες

Σύνταξη
Απόστολος Βεσυρόπουλος: Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο – Με την ελληνική σημαία το φέρετρο
Στην Αλεξάνδρεια 23.08.25 Upd: 13:13

Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στον Απόστολο Βεσυρόπουλο - Με την ελληνική σημαία το φέρετρο

Ο πολιτικός κόσμος, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον Απόστολο Βεσυρόπουλο. Παρών ο πρωθυπουργος, πολλοί υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ

Σύνταξη
Το μυστήριο του Ρόσγουελ: Η αλήθεια για την «αυτοψία εξωγήινου» – Φάρσα, παράνοια, συνωμοσία και ο θρύλος
Ντοκιμαντέρ 23.08.25

Το μυστήριο του Ρόσγουελ: Η αλήθεια για την «αυτοψία εξωγήινου» – Φάρσα, παράνοια, συνωμοσία και ο θρύλος

Σε έναν κόσμο όπου οι κυβερνήσεις πλέον συζητούν δημόσια για τα Άγνωστα Ιπτάμενα Αντικείμενα, το αιώνιο μυστήριο της εξωγήινης ζωής εξακολουθεί να μαγνητίζει. Το Sky Documentaries φροντίζει για αυτό φέρνοντας ξανά το Συμβάν του Ρόσγουελ στην επικαιρότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
August in Athens
English edition 23.08.25

August in Athens

The August lull in Athens offers a rare pause from the city’s usual bustle. Behind the quiet streets and slow pace, residents discover moments of introspection, gentle melancholy, and the unexpected serenity of staying behind while the city hums at a slower rhythm

Σύνταξη
Η φωνή της Βέρα Λιν ζωντανεύει ξανά: Βρέθηκαν οι πρώτες της ηχογραφήσεις μετά από 90 χρόνια
Η «φωνή» των Άγγλων 23.08.25

Η φωνή της Βέρα Λιν ζωντανεύει ξανά: Βρέθηκαν οι πρώτες της ηχογραφήσεις μετά από 90 χρόνια

Σε μια συνηθισμένη μετακόμιση βρέθηκαν τα αρχεία των πρώτων ηχογραφήσεων από το 1935 της Βέρα Λιν - της γυναίκας που εμψύχωνε τους άγγλους στρατιώτες στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φωτιά σε ανενεργό γήπεδο στην Κρήτη: Διασωληνωμένα τα δύο άτομα που εγκλωβίστηκαν και τραυματίστηκαν
Στην Αμμουδάρα 23.08.25

Φωτιά σε ανενεργό γήπεδο στην Κρήτη: Διασωληνωμένα τα δύο άτομα που εγκλωβίστηκαν και τραυματίστηκαν

Η φωτιά ξέσπασε αιφνιδιαστικά στα αποδυτήρια του γηπέδου, στην Αμμουδάρα, στην Κρήτη την ώρα που δύο άτομα βρίσκονταν στο εσωτερικό, εγκλωβίζοντάς τα

Σύνταξη
Ισπανία: Ο πόλεμος των δέντρων στη Μαδρίτη
Πολιτικό ζήτημα 23.08.25

Ο πόλεμος των δέντρων στη Μαδρίτη

Μελέτη διαπίστωσε χαμηλότερη θερμοκρασία κατά τρεις βαθμούς σε δρόμους με δεντροστοιχίες, ωστόσο στην Ισπανία η πρωτεύουσα αποψιλώνεται στο όνομα της αστικής ανάπτυξης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

