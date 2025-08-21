sports betsson
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
21.08.2025 | 23:00
Φωτιά στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα
Ριέκα – ΠΑΟΚ 1-0: Ηττήθηκε στην Κροατία και τώρα… τρέχει (vid)
Europa League 21 Αυγούστου 2025 | 23:40

Ριέκα – ΠΑΟΚ 1-0: Ηττήθηκε στην Κροατία και τώρα… τρέχει (vid)

Η Ριέκα επικράτησε του κακού ΠΑΟΚ με 1-0 στην Κροατία και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ρίσκαρε, ο ΠΑΟΚ έπαιξε «συντηρητικά» στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης με τη Ριέκα στην Κροατία κι έτσι οι μαχητικοί Κροάτες επικράτησαν με 1-0 (39′ Μέναλο), παίρνοντας προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League.

Σε κάθε περίπτωση πάντως οι γηπεδούχοι – αν και κέρδισαν δικαίως- έδειξαν οτι δεν διαθέτουν δα και καμιά ομάδα… φόβητρο. Συνεπώς αν ο δικέφαλος παρουσιαστεί στοιχειωδώς καλύτερος στον επαναληπτικό, έχει αρκετή τύχη ανατρέψει το 1-0 και να πάρει εκείνος την πρόκριση.

Πώς παρατάχθηκε ο ΠΑΟΚ

Ο Λουτσέσκου κατέβασε 11άδα με τον Παβλένκα στο τέρμα, άμυνα με (από τα αριστερά προς τα δεξιά) Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Κεντζιόρα και Κένι, κέντρο με Μεϊτέ και Οζντόεφ, Ιβάνουσετς πίσω από τον μοναδικό φορ Τσάλοφ και πτέρυγες με Κωνσταντέλια και Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Ανοικτό ματς, πιο απειλητική η Ριέκα

Παιχνίδι με αρκετά καλό ρυθμό είδαμε στο πρώτο μέρος, με τη Ριέκα ωστόσο να αναζητά το γκολ πιο επιτακτικά. Οι Κροάτες είχαν περισσότερα καλά διαστήματα από τον δικέφαλο, έφταναν σχετικά εύκολα στην περιοχή, του, ωστόσο είχαν μια μεγάλη ευκαιρία, αυτή του 7′ με ένα διαγώνιο σουτ του Φρουκ που «έβγαλε» σωτήρια ο Παβλένκα.

Μια μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο 45λεπτο είχε και ο ΠΑΟΚ, με τον Ιβάνουσετς να «τραντάζει» με το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, το οριζόντιο δοκάρι, μετά από ωραίο στρώσιμο του Ζίβκοβιτς (20′).

Αδράνεια στην άμυνα του ΠΑΟΚ και 1-0 οι Κροάτες

Όσο ο χρόνος κυλούσε η ομάδα του Λουτσέσκου γινόταν ολοένα και πιο ευάλωτη στη μεσοαμυντική λειτουργία της. Όχι οτι επέτρεπε στους γηπεδούχους να κάνουν σπουδαίες φάσεις (εξαίρεση ίσως η σωτήρια επέμβαση του Κεντζιόρα προ του Φρουκ που έβγαινε μόνος του τετ α τετ) αλλά τους άφηνε να πλησιάζουν όλο και περισσότερο στην περιοχή του μετά το 25′-30′

Έτσι σε μια από αυτές τις φορές, η Ριέκα άνοιξε το σκορ (συγκεκριμένα στο 39′) εκμεταλλευόμενη την μεγάλη αδράνεια στο κέντρο της άμυνας των ασπρόμαυρων. Ο Γιάνκοβιτς εκτέλεσε ένα φάουλ λίγο έξω από την περιοχή και ο επικίνδυνος Μέναλο νίκησε την αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ (συμπεριλαμβανομένου του διακριθέντα ως τότε Παβλένκα) για το 1-0.

Ίδια εικόνα και τριπλή αλλαγή από Λουτσέσκου

Στο πρώτο 15λεπτο του Β’ μέρους η εικόνα του ματς παρέμενε ίδια με τη Ριέκα να έχει περισσότερη ενέργεια και «νεύρο» και τον ΠΑΟΚ να παίζει πίσω από τη μπάλα. Στο 60′ ο Λουτσέσκου έκανε τριπλή αλλαγή με τους Σάστρε, Καμαρά και Χατσίδη να περνάνε στο ματς και τον σχηματισμό της ομάδας του να αλλάζει: Ο Ζίβκοβιτς «μετακινήθηκε» αριστερά, ο Χατσίδης να παίζει δεξιά και ο Κωνσταντέλιας στον άξονα.

Βελτίωση, αλλά.. φλυαρία κι έλλειψη δημιουργίας

Μετά τις αλλαγές (στο 75′ μπήκε ο ο Μύθου αντί του Τσάλοφ) ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε πιο «ζωηρός», ανέκτησε την κατοχή της μπάλας κι έφτασε αρκετές φορές στην αντίπαλη περιοχή, όμως αδυνατούσε χαρακτηριστικά να δημιουργήσει κλασικές ευκαιρίες.

Στο 86′ λίγο έλειψε να γίνει το 2-0 όμως ο Παβλένκα έκανε μία ακόμη σωτήρια επέμβαση σε δύσκολο σουτ του Τσοπ! Τίποτα δεν άλλαξε ως το τέλος με το 1-0 να παραμένει για έναν ΠΑΟΚ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Φρουκ και Μέναλο ήταν οι μεγαλύτερες απειλές της Ριέκα, με τον δεύτερο να μετουσιώνει σε γκολ μία από τις λίγες μεγάλες φάσεις που έφτιαξαν οι γηπεδούχοι.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Αυτός που έπρεπε να αλλαξει το ματς ήταν ο Λουτσέσκου και δεν το έκανε έχοντας «κρατημένη» την ομάδα του στο μεγαλύτερο μέρος του ματς.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Το κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ αδράνησε χαρακτηριστικά στο 1-0.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Οι αποφάσεις του Σλοβάκου Ιβάν Κρούζλιακ δεν επηρέασαν την εξέλιξη του αγώνα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:Στο 59′ ο ΠΑΟΚ ζήτησε πέναλτι σε χέρι μετά από σέντρα του Κένι, ωστόσο σωστά δεν καταλογιστηκε η εσχάτη των ποινών μετά τον έλεγχο του VAR.

ΣΚΟΡΕΡ: 39′ Μέναλο

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΡΙΕΚΑ: Ζλόμισλιτς, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντέβετακ, Πέτροβιτς, Ντάντας (75′ Ιλίνκοβιτς), Γιάνκοβιτς, Εντοκίτ (75′ Μπούτιτς), Μέναλο (62′ Τσοπ), Φρουκ (85′ Μπογκόεβιτς).

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι (59′ Σάστρε), Μεϊτέ, Οζντόεφ (59′ Καμαρά), Ιβανούσετς (59′ Χατσίδης), Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τσάλοβ (75′ Μύθου).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Την ερχόμενη Πέμπτη (28/8) και ώρα 20:30, στο γήπεδο της Τούμπας, θα πραγματοποιηθεί ο επαναληπτικός

Wall Street
Wall Street: 5η ημέρα απωλειών για S&P 500 – Περιμένει το σήμα του Πάουελ

Wall Street: 5η ημέρα απωλειών για S&P 500 – Περιμένει το σήμα του Πάουελ

World
Federal Reserve: Τι «βλέπουν» 5 οίκοι για τα επιτόκια στις ΗΠΑ

Federal Reserve: Τι «βλέπουν» 5 οίκοι για τα επιτόκια στις ΗΠΑ

Αθλητική Ροή
Conference League 22.08.25

Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ

Η Ομόνοια δεν τα κατάφερε με τη Βόλφσμπεργκερ (2-1) παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε – «Διπλά» πρόκρισης για Φιορεντίνα (0-3), Άλκμααρ (0-2), τριάρα για τη Γιαγκελόνια (3-0), εφτάρα η Χάκεν (7-2)!

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-Σαμσουνσπόρ 2-1: Της άμυνης τα παιδιά έφεραν την ανατροπή (vids)
Europa League 21.08.25

Της άμυνης τα παιδιά έφεραν την ανατροπή για τον Παναθηναϊκό (2-1)

Ο Καλάμπρια με την αύρα του και οι Κυριακόπουλος και Πάλμερ-Μπράουν με τα γκολ τους, έδωσαν στον Παναθηναϊκό τη νίκη με 2-1 κόντρα στη Σαμσουνσπόρ που προηγήθηκε με τον Τόμασουν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
LIVE: Ριέκα – ΠΑΟΚ
Europa League 21.08.25

LIVE: Ριέκα – ΠΑΟΚ

LIVE: Ριέκα – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ριέκα – ΠΑΟΚ, για τα play offs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη OPEN TV.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ
Europa League 21.08.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ

LIVE: Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ, για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας
Europa League 21.08.25

LIVE: Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας

LIVE: Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας, για τα play offs του Europa League.

Σύνταξη
Λουτσέσκου : «Πάντα υπάρχει πίεση στον ΠΑΟΚ»
Europa League 20.08.25

Λουτσέσκου : «Πάντα υπάρχει πίεση στον ΠΑΟΚ»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του Ριέκα - ΠΑΟΚ, αναφερόμενος στην πίεση που επικρατεί πάντα στον Δικέφαλο, τα παιχνίδια με τους Κροάτες, αλλά και για τον Γιώργο Γιακουμάκη. Τι είπε από την πλευρά του ο Μεϊτέ.

Σύνταξη
Μπλόκο» των Κροατών στους οπαδούς του ΠΑΟΚ για το ματς με τη Ριέκα
Europa League 18.08.25

Μπλόκο» των Κροατών στους οπαδούς του ΠΑΟΚ για το ματς με τη Ριέκα

Το υπουργείο Εσωτερικών και η αστυνομία χαρακτηρίζουν υψηλού κινδύνου το παιχνίδι της Πέμπτης (21/8) Ριέκα-ΠΑΟΚ για τα πλέι οφ του Europa League. Οι αρχές της Κροατίας έστειλαν επιστολή και στην UEFA

Σύνταξη
Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Θα κάνουμε την έκπληξη κόντρα στον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 18.08.25

Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Θα κάνουμε την έκπληξη κόντρα στον Παναθηναϊκό»

Σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, αναφέρθηκε τόσο στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό όσο και σε άλλα ζητήματα που αφορούν την τουρκική ομάδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Είχα γράψει στα σχόλια ότι θέλω Έλληνα διανομέα» – Βίντεο με παραγγελία πελάτισσας προκαλεί σάλο [βίντεο]
TikTok 22.08.25

«Είχα γράψει στα σχόλια ότι θέλω Έλληνα διανομέα» - Βίντεο με παραγγελία πελάτισσας προκαλεί σάλο

Viral για όλους τους λάθος λόγους έχει γίνει βίντεο με πελάτισσα που είχε κάνει παραγγελία και τα βάζει με τον άτυχο διανομέα επειδή... δεν ήταν Έλληνας και επειδή της την παρέδωσε πιο γρήγορα!

Σύνταξη
Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ
Conference League 22.08.25

Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ

Η Ομόνοια δεν τα κατάφερε με τη Βόλφσμπεργκερ (2-1) παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε – «Διπλά» πρόκρισης για Φιορεντίνα (0-3), Άλκμααρ (0-2), τριάρα για τη Γιαγκελόνια (3-0), εφτάρα η Χάκεν (7-2)!

Σύνταξη
ΕΣΥ: Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση – Πολίτες μιλούν για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία
Αφοπλιστικές μαρτυρίες 21.08.25

Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για το ΕΣΥ - Πολίτες μιλούν για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία

Σε αντίθεση με την αυτοαξιολόγηση του υπουργείου Υγείας οι πολίτες βιώνουν εντελώς διαφορετικά την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία. Βγήκαν τα… «νυστέρια» μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το ΕΣΥ.

Σύνταξη
Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα
Σε κλοιό 21.08.25

Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα

Ευθύνες στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό επιρρίπτει η αντιπολίτευση για τις καταστροφικές πυρκαγιές που «σάρωσαν» τη χώρα, κάνοντας λόγο για ανεπάρκεια στην πρόληψη και αναποτελεσματική διαχείριση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παναθηναϊκός-Σαμσουνσπόρ 2-1: Της άμυνης τα παιδιά έφεραν την ανατροπή (vids)
Europa League 21.08.25

Της άμυνης τα παιδιά έφεραν την ανατροπή για τον Παναθηναϊκό (2-1)

Ο Καλάμπρια με την αύρα του και οι Κυριακόπουλος και Πάλμερ-Μπράουν με τα γκολ τους, έδωσαν στον Παναθηναϊκό τη νίκη με 2-1 κόντρα στη Σαμσουνσπόρ που προηγήθηκε με τον Τόμασουν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μια ομάδα 32.000 αντρών ενώθηκε στο Facebook για να εκθέσει γυναίκες χωρίς συναίνεση
InShorts 21.08.25

Μια ομάδα 32.000 αντρών ενώθηκε στο Facebook για να εκθέσει γυναίκες χωρίς συναίνεση

Η ομάδα με το όνομα Mia Moglie (“η γυναίκα μου”), που δημιουργήθηκε το 2019, είχε φτάσει φέτος να αριθμεί περισσότερα από 32.000 μέλη, ανταλλάσσοντας εκατοντάδες εικόνες και σεξιστικά σχόλια.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Συνελήφθησαν 4 ανήλικοι για βανδαλισμούς και κλοπές στο Γυμνάσιο Ιτέας
Ελλάδα 21.08.25

Συνελήφθησαν 4 ανήλικοι που τα έκαναν γυαλιά καρφιά στο Γυμνάσιο Ιτέας

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι δράστες τους τελευταίους 3 μήνες προκάλεσαν φθορές 7 φορές στο σχολείο ενώ άλλες τρεις φορές έκλεψαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό - Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Σύνταξη
Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για κορίτσια-επικριτές και φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης τον Τζέικομπ Ελόρντι
Αμφιλεγόμενο; 21.08.25

Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για κορίτσια-επικριτές και φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης τον Τζέικομπ Ελόρντι

Η Σίντνεϊ Σουίνι πήρε θέση για την κατακραυγή που προκάλεσε η κυκλοφορία ενός σαπουνιού περιορισμένης έκδοσης για άνδρες, το οποίο περιείχε «νερό από το μπάνιο της».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Απόστολος Βεσυρόπουλος: Το Σάββατο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας η κηδεία του
Παρουσία Μητσοτάκη 21.08.25

Το Σάββατο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών, βουλευτής Ημαθίας και μέχρι σήμερα γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, έφυγε από τη ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς

Σύνταξη
