Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ρίσκαρε, ο ΠΑΟΚ έπαιξε «συντηρητικά» στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης με τη Ριέκα στην Κροατία κι έτσι οι μαχητικοί Κροάτες επικράτησαν με 1-0 (39′ Μέναλο), παίρνοντας προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League.

Σε κάθε περίπτωση πάντως οι γηπεδούχοι – αν και κέρδισαν δικαίως- έδειξαν οτι δεν διαθέτουν δα και καμιά ομάδα… φόβητρο. Συνεπώς αν ο δικέφαλος παρουσιαστεί στοιχειωδώς καλύτερος στον επαναληπτικό, έχει αρκετή τύχη ανατρέψει το 1-0 και να πάρει εκείνος την πρόκριση.

Πώς παρατάχθηκε ο ΠΑΟΚ

Ο Λουτσέσκου κατέβασε 11άδα με τον Παβλένκα στο τέρμα, άμυνα με (από τα αριστερά προς τα δεξιά) Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Κεντζιόρα και Κένι, κέντρο με Μεϊτέ και Οζντόεφ, Ιβάνουσετς πίσω από τον μοναδικό φορ Τσάλοφ και πτέρυγες με Κωνσταντέλια και Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Ανοικτό ματς, πιο απειλητική η Ριέκα

Παιχνίδι με αρκετά καλό ρυθμό είδαμε στο πρώτο μέρος, με τη Ριέκα ωστόσο να αναζητά το γκολ πιο επιτακτικά. Οι Κροάτες είχαν περισσότερα καλά διαστήματα από τον δικέφαλο, έφταναν σχετικά εύκολα στην περιοχή, του, ωστόσο είχαν μια μεγάλη ευκαιρία, αυτή του 7′ με ένα διαγώνιο σουτ του Φρουκ που «έβγαλε» σωτήρια ο Παβλένκα.

Μια μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο 45λεπτο είχε και ο ΠΑΟΚ, με τον Ιβάνουσετς να «τραντάζει» με το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, το οριζόντιο δοκάρι, μετά από ωραίο στρώσιμο του Ζίβκοβιτς (20′).

Αδράνεια στην άμυνα του ΠΑΟΚ και 1-0 οι Κροάτες

Όσο ο χρόνος κυλούσε η ομάδα του Λουτσέσκου γινόταν ολοένα και πιο ευάλωτη στη μεσοαμυντική λειτουργία της. Όχι οτι επέτρεπε στους γηπεδούχους να κάνουν σπουδαίες φάσεις (εξαίρεση ίσως η σωτήρια επέμβαση του Κεντζιόρα προ του Φρουκ που έβγαινε μόνος του τετ α τετ) αλλά τους άφηνε να πλησιάζουν όλο και περισσότερο στην περιοχή του μετά το 25′-30′

Έτσι σε μια από αυτές τις φορές, η Ριέκα άνοιξε το σκορ (συγκεκριμένα στο 39′) εκμεταλλευόμενη την μεγάλη αδράνεια στο κέντρο της άμυνας των ασπρόμαυρων. Ο Γιάνκοβιτς εκτέλεσε ένα φάουλ λίγο έξω από την περιοχή και ο επικίνδυνος Μέναλο νίκησε την αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ (συμπεριλαμβανομένου του διακριθέντα ως τότε Παβλένκα) για το 1-0.

Ίδια εικόνα και τριπλή αλλαγή από Λουτσέσκου

Στο πρώτο 15λεπτο του Β’ μέρους η εικόνα του ματς παρέμενε ίδια με τη Ριέκα να έχει περισσότερη ενέργεια και «νεύρο» και τον ΠΑΟΚ να παίζει πίσω από τη μπάλα. Στο 60′ ο Λουτσέσκου έκανε τριπλή αλλαγή με τους Σάστρε, Καμαρά και Χατσίδη να περνάνε στο ματς και τον σχηματισμό της ομάδας του να αλλάζει: Ο Ζίβκοβιτς «μετακινήθηκε» αριστερά, ο Χατσίδης να παίζει δεξιά και ο Κωνσταντέλιας στον άξονα.

Βελτίωση, αλλά.. φλυαρία κι έλλειψη δημιουργίας

Μετά τις αλλαγές (στο 75′ μπήκε ο ο Μύθου αντί του Τσάλοφ) ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε πιο «ζωηρός», ανέκτησε την κατοχή της μπάλας κι έφτασε αρκετές φορές στην αντίπαλη περιοχή, όμως αδυνατούσε χαρακτηριστικά να δημιουργήσει κλασικές ευκαιρίες.

Στο 86′ λίγο έλειψε να γίνει το 2-0 όμως ο Παβλένκα έκανε μία ακόμη σωτήρια επέμβαση σε δύσκολο σουτ του Τσοπ! Τίποτα δεν άλλαξε ως το τέλος με το 1-0 να παραμένει για έναν ΠΑΟΚ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Φρουκ και Μέναλο ήταν οι μεγαλύτερες απειλές της Ριέκα, με τον δεύτερο να μετουσιώνει σε γκολ μία από τις λίγες μεγάλες φάσεις που έφτιαξαν οι γηπεδούχοι.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Αυτός που έπρεπε να αλλαξει το ματς ήταν ο Λουτσέσκου και δεν το έκανε έχοντας «κρατημένη» την ομάδα του στο μεγαλύτερο μέρος του ματς.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Το κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ αδράνησε χαρακτηριστικά στο 1-0.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Οι αποφάσεις του Σλοβάκου Ιβάν Κρούζλιακ δεν επηρέασαν την εξέλιξη του αγώνα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:Στο 59′ ο ΠΑΟΚ ζήτησε πέναλτι σε χέρι μετά από σέντρα του Κένι, ωστόσο σωστά δεν καταλογιστηκε η εσχάτη των ποινών μετά τον έλεγχο του VAR.

ΣΚΟΡΕΡ: 39′ Μέναλο

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΡΙΕΚΑ: Ζλόμισλιτς, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντέβετακ, Πέτροβιτς, Ντάντας (75′ Ιλίνκοβιτς), Γιάνκοβιτς, Εντοκίτ (75′ Μπούτιτς), Μέναλο (62′ Τσοπ), Φρουκ (85′ Μπογκόεβιτς).

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι (59′ Σάστρε), Μεϊτέ, Οζντόεφ (59′ Καμαρά), Ιβανούσετς (59′ Χατσίδης), Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τσάλοβ (75′ Μύθου).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Την ερχόμενη Πέμπτη (28/8) και ώρα 20:30, στο γήπεδο της Τούμπας, θα πραγματοποιηθεί ο επαναληπτικός