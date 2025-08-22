Λουτσέσκου: «Περιμένω μία δυναμική αντίδραση στην Τούμπα»

Ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε κατώτερος των προσδοκιών στην Κροατία και ηττήθηκε με 1-0 από τη Ριέκα στο πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League.

Στις δηλώσεις του μετά το ματς ο Ραζβάν Λουτσέσκου τόνισε πως οι λεπτομέρειες ήταν υπέρ των γηπεδούχων και έδωσε το σύνθημα για τη ρεβάνς.

Όσα είπε ο Λουτσέσκου:

«Νομίζω ότι οι λεπτομέρειες καθόρισαν το τελικό αποτέλεσμα που έγειραν υπέρ τους σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι, και οι δύο είχαν φάσεις αλλά αυτοί σκόραραν. Δεν είχαμε καλές τελικές επιλογές, θα τα πούμε όμως ξανά στη Θεσσαλονίκη.

Όλα τα ματς είναι σημαντικά, αρχής γενομένης από αυτό με την ΑΕΛ, περιμένω μία δυναμική αντίδραση, το γήπεδο να είναι γεμάτο και να μας ωθήσει. Να έχουμε αυτοπεποίθηση για να ανατρέψουμε την κατάσταση».