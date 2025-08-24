Προπονητής Σλάβια για Ζαφείρη: «Δύσκολο να καλύψεις τέτοιο κενό»

Ο Χρήστος Ζαφείρης, παρότι δεν ξεκίνησε ξανά στη βασική εντεκάδα της Σλάβια Πράγας απέναντι στην Παρντούμπιτσε, αυτή τη φορά αγωνίστηκε περνώντας ως αλλαγή.

Μετά τον αγώνα, ο προπονητής της ομάδας, Γίντριχ Τριπισόφσκι, μίλησε για την ποιότητα του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του ΠΑΟΚ, τονίζοντας το πόσο σημαντικός είναι για το σύνολό του, ενώ πρόσθεσε ότι η παραμονή στη Σλάβια μέχρι τον Δεκέμβριο είναι η καλύτερη περίπτωση τόσο για την ομάδα όσο και τον παίκτη.

Αναλυτικά, όσα είπε ο προπονητής της Σλάβια:

«Φάνηκε στο ματς με τη Γιάμπλονετς, όπου δεν αγωνίστηκε και μας έλειψε. Ωστόσο, μέσα στην εβδομάδα η κατάσταση βελτιώθηκε, στις προπονήσεις ήταν πολύ καλός και γι’ αυτό τον χρησιμοποιήσαμε. Από την Τετάρτη είναι χαμογελαστός, σε καλή διάθεση. Ο Μόουζες είχε ένα μικρό πρόβλημα και έτσι δώσαμε χρόνο στον Χρήστο, ο οποίος έδειξε την ποιότητά του. Είναι ίσως ο πιο δυνατός μας ποδοσφαιριστής όταν προωθείται και σίγουρα τον χρειαζόμαστε, κάτι που το επιβεβαίωσε ξανά σήμερα», ήταν τα λόγια του Τριπισόφσκι αναφορικά με την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Στη συνέχεια, μίλησε για τη μεταγραφή του Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ αλλά και το κενό που θα δημιουργούσε η αποχώρηση του από τώρα: «Μιλήσαμε μαζί του κι αν γινόταν τώρα η αλλαγή, θα επρόκειτο για πολύ μεγάλο πλήγμα στην ομάδα. Θα έπρεπε να ψάξουμε άμεσα αντικαταστάτη και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να καλύψεις ένα τέτοιο κενό. Του έλεγα πως δεν έδινε κάθετες πάσες στην πλάτη της άμυνας, κι αυτό το έχει βελτιώσει. Του είπα: ‘Επιτέλους παίζεις όπως πρέπει προς τα μπροστά κι εσύ θέλεις να φύγεις;’. Θα μας λείψει πάρα πολύ. Δίνει το 100%, είναι από τους καλύτερούς μας παίκτες. Ο σύλλογος έχει τέσσερις μήνες να αποφασίσει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή, η παραμονή του για ένα εξάμηνο είναι η καλύτερη λύση και για τις δύο πλευρές».

Υπενθυμίζεται ότι ο Χρήστος Ζαφείρης θα ταξιδέψει τη Δευτέρα (25/8) στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ και, μέχρι στιγμής, προβλέπεται ότι θα επιστρέψει στη Σλάβια μέχρι τον Ιανουάριο, ωστόσο ο «Δικέφαλος του βορρά» προσπαθεί να συμφωνήσει με τη Σλάβια για την άμεση μετακίνηση του παίκτη.