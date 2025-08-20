Συμφώνησε ο ΠΑΟΚ με Σλάβια για τον Χρήστο Ζαφείρη – Πότε θα ενταχθεί στον δικέφαλο ο Έλληνας μέσος

Στον ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την καριέρα του, όπως όλα δείχνουν, ο Χρήστος Ζαφείρης, αφού οι Θεσσαλονικείς τα βρήκαν σε όλα με την Σλάβια Πράγας, ώστε ο Έλληνας μέσος να επιστρέψει στην πατρίδα μας.

Οι δύο ομάδες είχαν έρθει σε επαφή πριν από λίγες μέρες, ωστόσο δεν είχαν καταφέρει να έρθουν σε κάποια συμφωνία, με την υπόθεση να μοιάζει να… παγώνει. Ωστόσο, ο Δικέφαλος του βορρά επέστρεψε με νέα βελτιωμένη πρόταση, προσφέροντας 10 εκατομμύρια ευρώ, συν άλλα 2 εκατομμύρια σε μπόνους

Έτσι «έπεσαν» οι όποιες αντιρρήσεις είχαν οι Τσέχοι για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή, όμως υπάρχει μια έξτρα λεπτομέρεια. Συγκεκριμένα, η Σλάβια φαίνεται πως ζήτησε ο Ζαφείρης να παραμείνει για τώρα στο ρόστερ της και να μετακομίσει στον ΠΑΟΚ από την 1η Γενάρη, θέλοντας να έχει χρόνο ώστε να βρει τον αντικαταστάτη του.

Οι συμφωνία των δύο πλευρών μπορεί να είναι οριστική, όμως μένει ακόμα να ξεκαθαριστεί το ακριβές ποσό για τα μπόνους, το οποίο θα κυμαίνεται γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και το ποσοστό μεταπώλησης που θα έχει η Σλάβια σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ πουλήσει στο μέλλον τον Έλληνα χαφ.