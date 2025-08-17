Ο Ζαφείρης έχει το μυαλό του στον ΠΑΟΚ – Τι είπε ο προπονητής της Σλάβια Πράγας

Ο Χρήστος Ζαφείρης δεν έπαιξε ούτε λεπτό στον αγώνα πρωταθλήματος της Σλάβια Πράγας με αντίπαλο τη Γιάμπλονετς και οι φήμες… φούντωσαν ξανά για την ενδεχόμενη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ!

Ο Τσέχος προπονητής της Σλάβια, Γίντριχ Τρπισόφσκι, αποκάλυψε πως είχε μια σύντομη συζήτηση με τον Ζαφείρη πριν από το ματς, ενώ σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας τον προετοίμαζε ως βασικό, αλλά ήταν πνευματικά ανέτοιμος για το παιχνίδι. Ενώ συσχέτισε τη ψυχική ανετοιμότητα του παίκτη με την «αποχώρησή του» από τη Σλάβια.

Ωστόσο, ο Τρπισόφσκι τόνισε προς πάσα κατεύθυνση πως θέλει τον Ζαφείρη και αυτή τη σεζόν στην ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής της Σλάβια Πράγας για τον Ζαφείρη:

-Για ποιο λόγο δεν αγωνίστηκε καθόλου ο Ζαφείρης;

«Ο Ζάφι δεν ήταν πνευματικά προετοιμασμένος για τον αγώνα. Είναι δίκαιο και σωστό να το λέει αυτό. Έχουμε τους παίκτες, τους χρειαζόμαστε 100% έτοιμους για τον αγώνα. Είναι καλύτερο να το λέει αυτό παρά η απόδοσή του να μην είναι 100%».

– Σχετίζεται με την αποχώρησή του το γεγονός ότι δεν ήταν έτοιμος ψυχικά;

«Φυσικά και είναι. Συμφωνώ ότι θα έπρεπε να είναι εδώ. Συμφώνησε σε κάτι με τον σύλλογο το καλοκαίρι. Έρχεται το Champions League και πιστεύω ότι θα επανέλθει την επόμενη εβδομάδα και θα είναι σε άριστη φόρμα για τον επόμενο αγώνα».

– Άρα ο σύλλογος του έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα φύγει;

«Δεν ξέρω τι συνέβη μεταξύ ποιου. Το συζητήσαμε μόνο για λίγο μαζί πριν από τον αγώνα. Ήταν στην αρχική ενδεκάδα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Είναι σαφές ότι πρέπει να μείνει εδώ. Νομίζω ότι έχει ένα υπέροχο φθινόπωρο μπροστά του. Τον χρειαζόμαστε».