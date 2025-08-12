Ο πρόεδρος της Σλάβια απάντησε στα δημοσιεύματα για Ζαφείρη
Ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας απάντησε στο δημοσίευμα σχετικά με τη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ και δέχθηκε… καυστική απάντηση από δημοσιογράφο.
Σε «θρίλερ» έχει μετατραπεί η μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ, αφού ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας παρενέβη και απάντησε ο ίδιος στο δημοσίευμα Τσέχου δημοσιογράφου.
Συγκεκριμένα, ο Γιάροσλαβ Τβρντικ, σχολίασε στην ανάρτηση του Μίχαλ Κβάσνιτσα σχετικά με τη νέα προσφορά του ΠΑΟΚ, που φτάνει τα 16 εκατομμύρια ευρώ, και διέψευσε τον ρεπόρτερ, λέγοντας ότι δεν έχει έρθει τέτοια προσφορά.
«Καλημέρα, Δεν έχει σταλεί. Χαιρετίσματα από το Eden (η προηγούμενη ονομασία του γηπέδου της Σλάβια)», ήταν η απάντηση του προέδρου της ομάδας της Πράγας.
Ο δημοσιογράφος που δημοσίευσε το ρεπορτάζ για τον Ζαφείρη, απάντησε στον Τβρντικ, αναφέροντας παλαιότερες περιπτώσεις που το ρεπορτάζ του ήταν επιτυχημένο, ενώ δήλωσε ότι ελπίζει η απόφαση που θα πάρει ο πρόεδρος να είναι η καλύτερη για την ομάδα και το τσέχικο ποδόσφαιρο.
«Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Ίσως να είμαστε τόσο «ανακριβείς» όσο την άνοιξη με τους Σανγιάνγκ, Γιαβόρτσεκ, Χάσιοκα, Κλίμεντ, Σουλτς, Πετς… Σε κάθε περίπτωση, σας εύχομαι τη σωστή απόφαση υπέρ της Σλάβια και του τσεχικού ποδοσφαίρου. Και μια σπουδαία καριέρα στον Χρήστο. Χαιρετισμούς από τη Μοραβία», απάντησε ο Κβάσνιτσα.
