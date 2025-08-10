O προπονητής της Σλάβια για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Ζαφείρη: «Θέλει να μείνει εδώ»

Ο ΠΑΟΚ έχει στο στόχαστρό του τον Χρήστο Ζαφείρη και δείχνει αποφασισμένος να κάνει δικό του τον Έλληνα μέσο, ωστόσο ο προπονητής του στη Σλάβια Πράγας, Γίντριχ Τρπισόφσκ, δήλωσε πως ο ποδοσφαιριστής είναι αφοσιωμένος στην ομάδα του και δεν θέλει να αποχωρήσει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Τσεχία, η Σλάβια Πράγας αρνήθηκε πρόταση 9 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΠΑΟΚ για τον Ελλήνα διεθνή, Χρήστο Ζαφείρη.

Η ομάδα της Πράγας δεν θέλει να παραχωρήσει τον Έλληνα άσο, καθώς θεωρείται ένα δυνατό «όπλο» στην ομάδα του Γίντριχ Τρπισόφσκι. Για τον λόγο αυτό, οι ιθύνοντες του συλλόγου προχώρησαν σε επέκταση του συμβολαίου του Ζαφείρη έως το καλοκαίρι του 2028.

Μάλιστα ο διεθνής άσος σκόραρε χθες στο 3-0 επί της Τέπλιτσε για το πρωτάθλημα δείχνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Όσα είπε ο Τρπισόφσκι για τον Ζαφείρη:

«Στο ματς με τη Σλοβάτσκο είχα πει ότι ο Ζάφι δεν ήταν εντελώς ο εαυτός του. Φυσικά, γνωρίζουμε όλοι τι συμβαίνει γύρω του. Την Πέμπτη μιλήσαμε μαζί του και με τον Χούστια και μας είπε ότι είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στη Σλάβια, ότι σήμερα θα έκανε ένα καλό παιχνίδι – και το απέδειξε με το γκολ που πέτυχε. Αυτό ήταν το μόνο που συζητήσαμε. Πιστεύω ότι ο «Ζάφι» θέλει να μείνει εδώ.

Για εμάς είναι ένας σημαντικός παίκτης. Έχει ανταποκριθεί σε αυτά που ζητήσαμε, μας βοήθησε να πάρουμε το πρωτάθλημα, μας περιμένει το Champions League. Θα είμαστε όλοι χαρούμενοι αν μείνει εδώ. Είναι 100% συγκεντρωμένος στη Σλάβια, κάτι που επιβεβαίωσε με το γκολ. Είμαστε χαρούμενοι γι’ αυτό».