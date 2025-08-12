Πήρε θέση για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ
Πολύ μακριά από την πραγματικότητα τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Σλάβια Πράγας για τον Χρήστο Ζαφείρη λένε στον Δικέφαλο.
Από το πρωί γίνεται ένας χαμός σε ελληνικά και ξένα Μέσα για τον Χρήστο Ζαφείρη και την πιθανή μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.
Κάποιοι μάλιστα παρουσίασαν την ιστορία τελειωμένη και με ποσά που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ακόμη και εξωπραγματικά.
Τόσο αυτά που αναμένεται να δώσουν οι «ασπρόμαυροι» στη Σλάβια για να κάνουν δικό τους τον ποδοσφαιριστή όσο και αυτά που προσφέρει ο Δικέφαλος στον διεθνή χαφ.
Από τον ΠΑΟΚ πάντως πήραν θέση ξεκαθαρίζοντας πως όλα αυτά τα περί οριστικής συμφωνίας είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, με την υπόθεση να έχει δρόμο ακόμη όπως φαίνεται.
