«Θρίλερ» με Ζαφείρη και ΠΑΟΚ – Ο πρόεδρος της Σλάβια πέρασε στην αντεπίθεση

Η μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ δεν εξελίσσεται ιδανικά για τον «Δικέφαλο», με τον πρόεδρο της Σλάβια να δίνει διαρκώς νέες πληροφορίες για την υπόθεση στο «X» και να αιτιολογεί τη μη παραχώρησή του παίκτη, παρά την έντονη επιθυμία του.

Ο προπονητής της ομάδας δήλωσε ότι ο Ζαφείρης δεν ήταν ψυχολογικά έτοιμος, και γι’ αυτό απουσίασε από την αναμέτρηση με τη Γιάμπλονετς (1-1). Ο ισχυρός άνδρας των Τσέχων, φαίνεται να ρίχνει την ευθύνη στην οικογένεια του Έλληνα μέσου.

«Κατανοώ την οικογένειά του, που θέλει να δει τον γιο της στην πατρίδα με ένα συμβόλαιο που θα τους εξασφαλίσει όλους. Όμως έχει βρεθεί κάτω από τεράστια πίεση από εκείνους, την οποία πρέπει να διαχειριστεί μόνος του», ήταν η απάντηση του Τβρντικ σε φίλο της Σλάβια. Υπενθυμίζεται ότι ο ΠΑΟΚ προσέφερε στον Ζαφείρη συμβόλαιο ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ, υπερτριπλασιάζοντας τις αποδοχές του.

Παράλληλα μίλησε για την υπόθεση της ανανέωσης συμβολαίου του Ζαφείρη το καλοκαίρι, που θύμιζε… τρενάκι του λούνα παρκ, με τον 22χρονο να υπογράφει τελικά μέχρι το 2028.

«Είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, στον οποίο ο σύλλογος έκανε όλα τα χατίρια. Ήθελε να φύγει, τον αφήσαμε. Άλλαξε γνώμη, ήθελε να μείνει και να παίξει στο Champions League, του δώσαμε νέο συμβόλαιο». Η ανανέωση του Ζαφείρη, μάλιστα, οδήγησε αρκετούς παίκτες της ομάδας σε δανεισμούς, καθώς δεν υπήρχε χώρος για να παίξουν, ενώ αν δεν υπέγραφε νέο συμβόλαιο, θα παρέμεναν στη Σλάβια να διεκδικήσουν την θέση τους.

Ο Τβρντικ εξήγησε το λόγο που απέρριψε τις προσφορές του ΠΑΟΚ, δηλώνοντας:«Εξετάσαμε τώρα τις δυνατότητες, αν έχουμε κάποια άλλη επαρκή λύση σε μια σεζόν που είναι αγωνιστικά εξαιρετικά σημαντική, και δεν βρήκαμε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Ζάφι πριν από τον Ιανουάριο του 2026», ενώ πρόσθεσε:

«Το χτίσιμο της ομάδας έχει τους δικούς του κανόνες. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε σαν σούπερ μάρκετ, όπου ο καθένας μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή και να αγοράσει ό,τι χρειάζεται. Ο ΠΑΟΚ ενημερώθηκε πως είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε τον παίκτη τον Ιανουάριο και να υπογράψουμε το συμβόλαιο τώρα, εφόσον τον θέλουν τόσο πολύ. Αλλά δεν γίνεται να αποδυναμώσουμε την ομάδα λίγες μέρες πριν από το Champions League χωρίς επαρκή αντικαταστάτη».

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Σλάβια φάνηκε αισιόδοξος ότι ο Ζαφείρης θα επιστρέψει στην ομάδα και θα την ενισχύσει σημαντικά: «Μένει εδώ. Και έχουμε το δικαίωμα να περιμένουμε ότι στον επόμενο αγώνα ο Ζάφι θα είναι ξανά ένας από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας. Η Σλάβια είναι πάντα πάνω απ’ όλα»