Επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του Ζαφείρη ο πρόεδρος της Σλάβια: «Θα ενταχθεί στον ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο»
Ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντικ με ανάρτησή του επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τη Σλάβια για τη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη, είδηση την οποία επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο πρόεδρος της ομάδας της Πράγας. Γιάροσλαβ Τβρντικ.
Με ανάρτησή του ο Τσέχος παράγοντας χαρακτήρισε τη συμφωνία ως την πιο συμφέρουσα λύση για όλες τις πλευρές, εξηγώντας στη συνέχεια ότι ο Έλληνας διεθνής μέσος θα αγωνιστεί πρώτα στη League Phase του Champions League για να ενταχθεί στο στο ροστερ του ΠΑΟΚ από την 1η Ιανουαρίου του 2026.
Όσον αφορά το κόστος της μεταγραφής για τον ΠΑΟΚ, η ομάδα του Ιβάν Σαββίδη θα καταβάλλει το ποσό των 12 εκατομμυρίων ευρώ (10+2 ως μπόνους) στη Σλάβια.
«Ναι, βρήκαμε μια λύση συμφέρουσα για όλες τις πλευρές. Ο Ζάφι θα παίξει στο Champions League με τη Σλάβια και από τον Ιανουάριο θα αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ».
Δείτε παρακάτω την ανάρτηση του προέδρου της Σλάβια
Ano, nalezli jsme reseni vyhodne pro vsechny strany. Zafi si se Slavii zahraje Ligu mistru, od ledna pak za Paok 👍 https://t.co/Cd4S1eEiCA
— Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) August 20, 2025
