Sold out ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με τη Ριέκα

Η Τούμπα θα είναι κατάμεστη στη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Ριέκα, καθώς ο σύλλογος ανακοίνωσε sold out. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Πέμπτη (28/8) στις 20:30, παρουσία αποκλειστικά των οπαδών του Δικεφάλου του Βορρά, καθώς έχει αποφασιστεί απαγόρευση μετακίνησης για τους φίλους της πρωταθλήτριας Κροατίας.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης καλείται να ανατρεψει το 1-0 του πρώτου αγώνα στην Κροατία, με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Η σχετική ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

Η μεγάλη ζήτηση φάνηκε από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας των εισιτηρίων (26/8), τα οποία εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή στήριξη του κόσμου στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, ενόψει της καθοριστικής αναμέτρησης.