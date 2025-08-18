Μπλόκο» των Κροατών στους οπαδούς του ΠΑΟΚ για το ματς με τη Ριέκα
Το υπουργείο Εσωτερικών και η αστυνομία χαρακτηρίζουν υψηλού κινδύνου το παιχνίδι της Πέμπτης (21/8) Ριέκα-ΠΑΟΚ για τα πλέι οφ του Europa League. Οι αρχές της Κροατίας έστειλαν επιστολή και στην UEFA
- Από το TikTok απευθείας στο λεξικό του Cambridge: Τα «skibidi», «delulu» και «tradwife» ήρθαν για να μείνουν
- Κρατούμενος δραπέτευσε από το νοσοκομείο Καστοριάς - Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.
- Προκαταρκτική έρευνα για το πεντάχρονο που υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια
- Διπλός σεισμός στα Φαλάσαρνα
«Φρένο» στην παρουσία οπαδών του ΠΑΟΚ στο εκτός έδρας παιχνίδι της Πέμπτης (21/8) με τη Ριέκα έβαλαν οι αρχές της Κροατίας. Στην εισήγησή της προς το Υπουργείο Εσωτερικών της Κροατίας η τοπική αστυνομία επικαλείται δυο λόγους καθώς χαρακτηρίζει «υψηλού ρίσκου» το ματς με την ομάδα της Θεσσαλονίκης για τα πλέι οφ του Europa League και παράλληλα κάνει αναφορά και σε «προηγούμενες εμπειρίες», υπονοώντας ότι υπάρχει φόβος επεισοδίων.
Σχετική επιστολή, μέσω της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Κροατίας εστάλη και στην UEFA, με αποτέλεσμα να απαγορευτεί οριστικά η παρουσία οπαδών του ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι με την Ριέκα, για τα πλέι οφ του Europa League. Πιο συγκεκριμένα απαγορεύεται τόσο η οργανωμένη όσο και η μεμονωμένη μετακίνηση. Όπως συμβαίνει σε αυτές της περιπτώσεις και η Ριέκα δεν θα πάρει εισιτήρια για τη ρεβάνς της άλλης Πέμπτης (28/8).
Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να εξασφαλίσει εισιτήρια για λογαριασμό των φιλάθλων του, όμως ήταν πάνω από τις δυνάμεις του. Οι αρχές της Κροατίας και η Ριέκα δεν μπήκαν καν σε συζήτηση, ενημερώνοντας και την UEFA ότι συντρέχουν λόγοι ασφαλείας. Ετσι, στο ματς της Τούμπας η θύρα 8 θα δοθεί στους φίλους του «δικεφάλου του βορρά».
- Παναιτωλικός και Λεβαδειακός προκρίθηκαν στη League Phase του Κυπέλλου (vid)
- Ο Νίκος Γκάλης στο Νο1 του top10 των σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής στα Eurobasket – Η θέση του Σπανούλη
- Ο Γάλλος Λανουά υπογράφει το γερμανικό μοντέλο με τις ηλικίες των διαιτητών
- Έχει και η Μπιλμπάο…. Γιαμάλ!
- Μπάγερν: Τα σημεία «κλειδιά» για τη νέα σεζόν και το κενό του Μουσιάλα
- Μια «τρελή, τρελή» ιστορία με Λαμέλα και Μουζακίτη – Η αποκάλυψη Καραπαπά για όσα έγιναν πέρυσι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις