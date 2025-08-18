Μπλόκο» των Κροατών στους οπαδούς του ΠΑΟΚ για το ματς με τη Ριέκα

«Φρένο» στην παρουσία οπαδών του ΠΑΟΚ στο εκτός έδρας παιχνίδι της Πέμπτης (21/8) με τη Ριέκα έβαλαν οι αρχές της Κροατίας. Στην εισήγησή της προς το Υπουργείο Εσωτερικών της Κροατίας η τοπική αστυνομία επικαλείται δυο λόγους καθώς χαρακτηρίζει «υψηλού ρίσκου» το ματς με την ομάδα της Θεσσαλονίκης για τα πλέι οφ του Europa League και παράλληλα κάνει αναφορά και σε «προηγούμενες εμπειρίες», υπονοώντας ότι υπάρχει φόβος επεισοδίων.

Σχετική επιστολή, μέσω της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Κροατίας εστάλη και στην UEFA, με αποτέλεσμα να απαγορευτεί οριστικά η παρουσία οπαδών του ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι με την Ριέκα, για τα πλέι οφ του Europa League. Πιο συγκεκριμένα απαγορεύεται τόσο η οργανωμένη όσο και η μεμονωμένη μετακίνηση. Όπως συμβαίνει σε αυτές της περιπτώσεις και η Ριέκα δεν θα πάρει εισιτήρια για τη ρεβάνς της άλλης Πέμπτης (28/8).

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να εξασφαλίσει εισιτήρια για λογαριασμό των φιλάθλων του, όμως ήταν πάνω από τις δυνάμεις του. Οι αρχές της Κροατίας και η Ριέκα δεν μπήκαν καν σε συζήτηση, ενημερώνοντας και την UEFA ότι συντρέχουν λόγοι ασφαλείας. Ετσι, στο ματς της Τούμπας η θύρα 8 θα δοθεί στους φίλους του «δικεφάλου του βορρά».