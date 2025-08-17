ΠΑΟΚ: Προπόνηση με το βλέμμα στη Ριέκα – Τα νεότερα για τον Ντεσπόντοφ

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το πρώτο ματς των play offs του Europa League κόντρα στη Ριέκα, την ερχόμενη Πέμπτη (21/8, 21:45) στην Κροατία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Η προετοιμασία για τη μάχη στην Κροατία συνεχίζεται κι η ομάδα δουλεύει πάνω στην τακτική προσέγγιση της επικείμενης αναμέτρησης.

Την Κυριακή (17.08) οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο δούλεψαν στην κυκλοφορία της μπάλας και την ανάπτυξη, ενώ στο τελευταίο μέρος του προγράμματος διεξήχθη δίτερμα σε μικρό χώρο.

Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ έκανε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ ο Τάισον υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Τη Δευτέρα (18.08) θα προπονηθεί στις 18:45».