«Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόταση στον Αντρέ Σίλβα» (pic)

Μετά τον Γιώργο Γιακουμάκη, ο ΠΑΟΚ παραμένει στην αγορά για επιθετικό, καθώς ψάχνει για τον παρτενέρ του Έλληνα διεθνή στράικερ.

Ο Δικέφαλος του βορρά εμπλέκεται σε διάφορα σενάρια από την Ισπανία για τον Σεντρίκ Μπακαμπού, όμως δεν είναι ο μόνος που έχει στη λίστα, καθώς σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Εκρέμ Κονούρ, βρίσκεται στο «παιχνίδι» και για τον Αντρέ Σίλβα της Λειψίας.

Ο Πορτογάλος βρίσκεται στη λίστα αρκετών ομάδων, όμως δεν έχει απαντήσει σε καμία από τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί από τις Μπεσίκτας, ΠΑΟΚ, Αλ Ετιφάκ, Ελλάς Βερόνα, Σασουόλο, Θέλτα και Ράγιο Βαγιεκάνο. Παράλληλα, το συμβόλαιό του με τη Λειψία λήγει το 2026, όμως δεν βρίσκεται στα πλάνα της ομάδας, η οποία τον παραχώρησε δανεικό στη Βέρντερ Βρέμης το δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν.

Τι λένε στην Τουρκία για ΠΑΟΚ και Αντρέ Σίλβα

André Silva has yet to respond to offers from Beşiktaş, PAOK, Al Ettifaq, Hellas Verona, Sassuolo, Celta Vigo and Rayo Vallecano. Although under contract with RB Leipzig until 2026. pic.twitter.com/SbTQkxiIm3 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 17, 2025

Από εκεί και πέρα, ο Αντρέ Σίλβα έχει τις περισσότερες συμμετοχές με τη Λειψία, όπου σε 110 παιχνίδια έχει σημειώσει 27 γκολ και 20 ασίστ, και μαζί της κατέκτησε και δύο κύπελλα Γερμανίας, ενώ έχει μεγάλες παραστάσεις και στο υψηλότερο διασυλλογικό επίπεδο, έχοντας 10 γκολ και 5 ασίστ σε 28 παιχνίδια στο Champions League, με Λειψία, Πόρτο και Σοσιεδάδ.

Παράλληλα, είναι διεθνής με την Εθνική Πορτογαλίας, έχοντας 19 γκολ σε 53 ματς.