ΠΑΟΚ: «Πρώτη» για Γιακουμάκη, ανεβάζει στροφές ο Ντεσπόντοφ (pics)

Με την ψυχολογία στα ύψη μετά την πρόκριση επί της Βόλφσμπεργκερ και με νέο πρόσωπο τον Γιώργο Γιακουμάκη ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του για το ματς της Κροατίας κόντρα στη Ριέκα, στο πλαίσιο των play offs του Europa League την ερχόμενη Πέμπτη (21/8, 21:00).

Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα στην Αυστρία ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης, στο γήπεδο, το γυμναστήριο και την πισίνα. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές έκαναν πρόγραμμα που περιελάμβανε παιχνίδι κατοχής, ασκήσεις τακτικής και στο φινάλε παιχνίδι σε μικρό χώρο.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος και συνέχισε με ατομικό. Θυμίζουμε πως αμφότεροι συμπριλήφθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα για τα ματς με τους Κροάτες. Τέλος, ο Τάισον υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Την Κυριακή (17/08) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 18:45