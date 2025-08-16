sports betsson
Γιακουμάκης: «Ταιριάζουμε σαν χαρακτήρες με τον Λουτσέσκου»
Ποδόσφαιρο 16 Αυγούστου 2025 | 14:26

Γιακουμάκης: «Ταιριάζουμε σαν χαρακτήρες με τον Λουτσέσκου»

Ο Γιώργος Γιακουμάκης παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης του ΠΑΟΚ και μίλησε για τον επαναπατρισμό του, τους στόχους του, την υποδοχή από τον κόσμο και τους νέους συνεργάτες του.

Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι επίσημα ο Γιώργος Γιακουμάκης. Ο Έλληνας διεθνής, επιστρέφει στην πατρίδα του για τον επόμενο χρόνο ως δανεικός από την Κρουζ Αζούλ, με τον «Δικέφαλο» να έχει και οψιόν αγοράς, στην περίπτωση που επιθυμήσει την περαιτέρω παραμονή του.

Ο 30χρονος, παραχώρησε στο κανάλι του ΠΑΟΚ την πρώτη του συνέντευξη με τα ασπρόμαυρα και μίλησε για όλα. Τόνισε ότι είχε ανάγκη την επιστροφή στην Ελλάδα επειδή ένιωθε «άδειος» ψυχικά, ενώ επιστρέφει εντελώς διαφορετικός συγκριτικά με την περίοδο που έφυγε για το εξωτερικό, αφού ωρίμασε ως άνθρωπος και έκανε οικογένεια.

Παράλληλα αναφέρθηκε στον Χρήστο Καρυπίδη, πρώην συμπαίκτη του και νυν τεχνικό διευθυντή του «Δικεφάλου», ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που οργάνωσε τη μεταγραφή, ενώ μίλησε και για το πόσο βοήθησε η παρουσία συμπαικτών του από την Εθνική και του Γκρεγκ Τέιλορ, που αγωνίστηκαν μαζί στη Σέλτικ, ώστε να πει το «ναι».

Ο Γιακουμάκης, όταν τον ρώτησαν για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, δήλωσε ότι ταιριάζει στον τρόπο παιχνιδιού του Ρουμάνου, ενώ πρόσθεσε ότι ταιριάζουν και σαν χαρακτήρες, καθώς κυριεύονται και οι δύο από το πάθος τους να κερδίσουν. Κλείνοντας, μίλησε για τη θερμή υποδοχή που δέχτηκε από τους φίλους της ομάδας, την οποία δεν περίμενε, αλλά εκτίμησε έντονα, και υποσχέθηκε ότι θα δώσει τα πάντα για να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις που έκανε ο Γιακουμάκης

Για την επιστροφή του στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ: «Φαίνεται ότι μου πάνε τα ασπρόμαυρα! Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Είμαι χαρούμενος που επιστρέφω στην Ελλάδα για χάρη μιας μεγάλης ομάδας που έχει πολύ υψηλούς στόχους, με -πρώτα ο Θεός – συμμετοχή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κάτι το οποίο μου είχε λείψει αρκετά. Οι φίλαθλοι της ομάδας εκφράζουν την κουλτούρα και είναι κομμάτι του συλλόγου. Αυτό το πάθος που έχουν για την ομάδα είναι κάτι το οποίο μου είχε λείψει και κάτι το οποίο δεν βρίσκεις εύκολα στην άλλη μεριά του κόσμου, τουλάχιστον στα πρωταθλήματα που αγωνίστηκα. Είναι μια αγάπη ανιδιοτελής και αυτό μου έλειψε από την μεριά των φιλάθλων»

Για το story της μεταγραφής του: «Το story είναι ότι ο χαρακτήρας  – κλειδί σε αυτή την υπόθεση ήταν ο Χρήστος Καρυπίδης. Είχαμε συνυπάρξει μαζί στον Πλατανιά ως συμπαίκτες και είχαμε μια πάρα πολύ καλή σχέση, μια αλληλοεκτίμηση μεταξύ μας. Εκείνος επικοινώνησε μαζί μου, με ρώτησε αρχικά αν ενδιαφέρομαι να συνεργαστούμε και το πώς βλέπω την συνέχεια της καριέρας μου. Με ρώτησε επίσης για την οικογένεια μου, γιατί πλέον έχω οικογένεια και δεν είναι μόνο το αθλητικό κομμάτι. Δεν το είχα στο μυαλό μου τόσο έντονα να γυρίσω στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι ήταν η ιδανική επιλογή για εμένα, να γυρίσω στην Ελλάδα, έστω αρχικά για έναν χρόνο. Νομίζω ότι είχα αδειάσει λίγο ψυχικά στο εξωτερικό και ήθελα μια ομάδα με υψηλό κίνητρο για να μπω ξανά στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος και ανυπομονώ να αγωνιστώ στην Τούμπα».

Για τους φετινούς του στόχους, τόσο ομαδικά όσο και ατομικά: «Ιδανικά θα ήθελα να πάρουμε το πρωτάθλημα, σε συνδυασμό με το να βγω πρώτος σκόρερ».

Για το πόσο διαφορετικός άνθρωπος είναι από την τελευταία φορά που έπαιξε στην Ελλάδα: «Δεν έχει καμία σχέση! Απολύτως καμία σχέση! Ούτε παικτικά, ούτε σαν χαρακτήρας. Γενικά η ζωή μου η ίδια έχει αλλάξει ολοκληρωτικά. Όταν έφυγα ήμουν ένα παιδί, ένας νεαρός άγουρος παίκτης. Δεν είχα οικογένεια όπως έχω τώρα, δεν είχα παιδιά. Το μόνο που με ένοιαζε τότε ήταν φύγω από την Ελλάδα για να βρω ένα μέρος και μια ομάδα να με… αναστήσει ποδοσφαιρικά, να μπω στον χάρτη ξανά γιατί είχα μια περίοδο τότε πάρα πολύ δύσκολη εδώ. Οπότε πήρα το ρίσκο, μου βγήκε. Δούλεψα αρκετά, στερήθηκα άπειρα πράγματα, κυρίως την οικογένεια μου, τους φίλους μου, τα πάντα. Αυτά τα 5-6 χρόνια είναι κάτι παραπάνω από αρκετά και πλέον γυρίζω ως ένας πολύ πιο ώριμος άντρας, οικογενειάρχης. Ένας παίκτης που έχει δουλέψει άπειρα, πολύ πιο δομημένα και σωστά πάνω στις ατέλειες του. Πνευματικά είμαι πολύ πιο δυνατός πλέον και οι εμπειρίες που έχω είναι πολύ διαφορετικές, πολλαπλάσιες από αυτές που είχα όταν έφυγα».

Για τα γνώριμα πρόσωπα της ομάδας και πόσο συνέβαλαν στην επιλογή του: «Όταν λέω ότι άδειασα ψυχικά όπως πριν, εννοώ ότι ήθελα ένα σημείο επιστροφής, ένα σημείο γνώριμο που να ξέρω τι να περιμένω, ένα οικείο περιβάλλον. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ γιατί έχω αρκετούς γνωστούς παίκτες που έχουμε παίξει στην Εθνική ή ακόμα και τον Τέιλορ που παίξαμε μαζί στην Σέλτικ, είμαστε και φίλοι. Ήθελα μια ομάδα να μου δείξει ότι είμαι σημαντικός χωρίς να μου πάρει χρόνο να προσαρμοστώ. Ήθελα κάτι το οποίο θα με βοηθήσει να εγκατασταθώ γρήγορα και παράλληλα να ξέρω ότι η ομάδα έχει μεγάλους και ταυτόχρονα ρεαλιστικούς στόχους και όχι στόχους μόνο για τα media».

Για την επερχόμενη συνεργασία του με τον Ραζβάν Λουτσέσκου: «Γνωρίζω το στυλ που παίζει, γνωρίζω το στυλ που θα ήθελε να έχει το σέντερ φορ. Νομίζω ότι αυτά τα χαρακτηριστικά τα έχω ούτως ή άλλως σε αυτά που ψάχνει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε πιο αναλυτικά με κάποια βίντεο, με κάποιες επεξηγήσεις αναλυτικότερες για να μου πει ακριβώς τι χρειάζεται. Η προσαρμογή μου δεν θα είναι δύσκολη, είναι ένας προπονητής που μοιράζεται τα ίδια ιδανικά με εμένα. Τον κυριεύει το πάθος όπως και η υπερβολική θέληση για να κερδίσει όπως και εμένα. Δεν μπορεί όταν χάνει, οπότε σαν χαρακτήρες ταιριάζουμε. Σίγουρα θεωρώ ότι θέλει έναν σέντερ φορ εργατικό να δουλεύει για την ομάδα, να έχει αυτό το πάθος και να βάζει γκολ. Τα τελευταία χρόνια έχω αποδείξει πως τα έχω όλα αυτά, οπότε ανυπομονώ να συνεργαστούμε».

Για τα μηνύματα που δέχτηκε από τον κόσμο του ΠΑΟΚ το μήνυμά του προς αυτούς: «Σίγουρα τα μηνύματα είναι πολλά. Δεν θα σταθώ σε αυτό, θα σταθώ στο ότι γνωρίζω ότι ίσως ήταν δύσκολο να με δεχτούν εδώ και όλοι γνωρίζουμε τους λόγους, όμως εγώ ποτέ δεν πούλησα οπαδιλίκι, δεν προκάλεσα. Οπότε θα ήθελα να πω ευχαριστώ για την υποδοχή, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γι’ αυτό. Πίστευα ότι ακόμα και οι άνθρωποι που θα με αμφισβητήσουν για τον χαρακτήρα μου ή για την αξία μου θα τους κέρδιζα μέσα στο γήπεδο. Οπότε ήμουν προετοιμασμένος για μια υποδοχή λίγο… κρύα, αλλά η υποδοχή ήταν πολύ θερμή. Δέχομαι μηνύματα από κόσμο που δεν γνωρίζω, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και θα κάνω τα πάντα για τον ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο».

