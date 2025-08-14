Πρόεδρος Κρουζ Αζούλ: «Ο Γιακουμάκης και η οικογένειά του κινδύνευσαν στο Μεξικό»

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το deal της απόκτησης του Γιώργου Γιακουμάκη, όπως γνωστοποίησαν εχθές (13/8) οι ασπρόμαυροι μέσα από ανακοίνωσή τους. Όμως, οι εξελίξεις που διαδραματίστηκαν μέχρι να έρθει ο διεθνής στράικερ στον «Δικέφαλο του Βορρά» ήταν αρκετά κρίσιμες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κρουζ Αζούλ.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της μεξικανικής ομάδας αποκάλυψε ότι η διαρροή του συμβολαίου του Γιακουμάκη ήταν κάτι που πυροδότησε ένα κακό κλίμα στις τάξεις της ομάδας και παράλληλα, έθεσε σε κίνδυνο τον Έλληνα επιθετικό και την οικογένειά του.

Όλα όσα είπε ο πρόεδρος της Κρουζ Αζούλ για τον Γιακουμάκη: