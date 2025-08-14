Πρόεδρος Κρουζ Αζούλ: «Ο Γιακουμάκης και η οικογένειά του κινδύνευσαν στο Μεξικό»
Ο Γιώργος Γιακουμάκης ανήκει κι επίσημα στο δυναμικό του ΠΑΟΚ. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Κρουζ Αζούλ αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από την ολοκλήρωση της μεταγραφής.
Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το deal της απόκτησης του Γιώργου Γιακουμάκη, όπως γνωστοποίησαν εχθές (13/8) οι ασπρόμαυροι μέσα από ανακοίνωσή τους. Όμως, οι εξελίξεις που διαδραματίστηκαν μέχρι να έρθει ο διεθνής στράικερ στον «Δικέφαλο του Βορρά» ήταν αρκετά κρίσιμες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κρουζ Αζούλ.
Όλα όσα είπε ο πρόεδρος της Κρουζ Αζούλ για τον Γιακουμάκη:
«Είναι λυπηρό. Για την ασφάλεια του ίδιου του παίκτη, δεν μπορούμε να αποκαλύπτουμε πόσα πληρώνεις για έναν παίκτη ή πόσα κερδίζει. Αυτό τον εκθέτει σε κίνδυνο, όπως και την οικογένειά του. Αυτό είναι που με ενοχλεί από τη διαρροή.«Ένας σύλλογος που θέλει να λέγεται μεγάλος, με εκατομμύρια φιλάθλους και σταθερή δέσμευση για την κατάκτηση τίτλων, δεν μπορεί να παζαρεύει για τις τιμές των μεταγραφών. Η Κρουζ Αζούλ θα συνεχίσει να πληρώνει ό,τι χρειάζεται για να διατηρεί ένα ρόστερ ικανό να διεκδικεί τίτλους.
Όλοι στη διοίκηση εργάζονται για να έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα. Ξέρουμε ακριβώς τι επενδύεται στον σύλλογο και τι θέλουμε από αυτόν. Θα ήταν παράλογο να πιστεύουμε ότι φέρνοντας παίκτες αξίας 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων θα βρεθούμε στις πρώτες θέσεις.
Πρέπει να συνεχίσουμε να αναζητούμε ποιοτικούς παίκτες και μια άλλη διαδικασία είναι η ανάπτυξή τους σε ομάδες νέων, αλλά αυτό θα πάρει πολύ χρόνο και η Κρουζ Αζούλ είναι ένας σύλλογος που δεν περιμένει πολύ. Θέλουμε άμεσα αποτελέσματα».
