Ο Γιακουμάκης, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ, και η λύση του… 4,1 (vids)
Ο Γιακουμάκης, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ, και η λύση του… 4,1 (vids)

Ο Γιώργος Γιακουμάκης θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του ΠΑΟΚ και ο "δικέφαλος" του Βορρά περιμένει πολλά από τον διεθνή στράικερ

Σύνταξη
Ηλικία: Αν νιώθουμε νεότεροι, κινδυνεύουμε λιγότερο!

Ηλικία: Αν νιώθουμε νεότεροι, κινδυνεύουμε λιγότερο!

Spotlight

Ολοκληρώνει μια εξαιρετικά σημαντική μεταγραφική κίνηση ο ΠΑΟΚ, αφού ο Γιώργος Γιακουμάκης αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης (12/8), προκειμένου να τελειώσει τη μεταγραφή του στον Δικέφαλο, ως δανεικός από την Κρουζ Αζούλ.

Κάπως έτσι, οι Θεσσαλονικείς ενισχύονται στην επιθετική τους γραμμή με έναν παίκτη με έφεση στο γκολ και to10.gr καταγράφει όσα έκανε ο Έλληνας στράικερ Γιώργος Γιακουμάκης στο Μεξικό, την περασμένη σεζόν, το αγωνιστικό του προφίλ και τον τρόπο με τον οποίο θα βοηθήσει το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Την περσινή σεζόν με την Κρουζ Αζούλ, ο Γιακουμάκης είχε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 9 γκολ και μοιράζοντας 7 ασίστ. Σύμφωνα με τα δεδομένα του datamb.football και συγκριτικά με τους υπόλοιπους κεντρικούς επιθετικούς στο μεξικανικό πρωτάθλημα, ο 30χρονος στράικερ ήταν πρώτος σε γκολ με κεφαλιά, ανά 90 λεπτά, με 0,25. Παράλληλα, ήταν δεύτερος σε γκολ+ασίστ με 0,7, ενώ την ίδια θέση και επίδοση στη σχετική λίστα είχε και σε γκολ+ασίστ, χωρίς να υπολογίζονται τα πέναλτι.

Ωστόσο, ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του είναι οι επαφές του μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Ο Γιακουμάκης είχε 4,1 επαφές με τη μπάλα μέσα σε αυτή, ανά 90 λεπτά, αριθμός που τον φέρνει στην τέταρτη θέση της σχετικής λίστα, συγκριτικά με τους άλλους επιθετικούς του μεξικανικού πρωταθλήματος.

Η σύγκριση του Γιακουμάκη με τους άλλους επιθετικούς του μεξικανικού πρωταθλήματος.

Κλασσικός στράικερ περιοχής, ο Γιακουμάκης «έβγαζε το ψωμί του» τα τελευταία χρόνια με αυτό ακριβώς το προσόν. Ήταν πάντα στο σωστό σημείο, την κατάλληλη στιγμή, προκειμένου να απειλήσει την αντίπαλη εστία και τις περισσότερες φορές με μία επαφή.

YouTube thumbnail

Πλέον, θα αγωνίζεται με παίκτες όπως ο Κωνσταντέλιας, ο Ζίφκοβιτς, ο Τάισον και ο Ντεσπότοφ, που είναι ικανοί στη δημιουργία και έτσι ο Γιακουμάκης θα γίνεται αποδέκτες αρκετών τελικών μεταβιβάσεων, σε πλεονεκτική θέση μέσα στο κουτί. Μένει να φανεί αν θα καταφέρει να «δέσει» με το σύνολο του Λουτσέσκου και να συνεισφέρει από μία θέση στην οποία τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει πολλά πρόσωπα, με τους Τσάλοφ, Τισουντάλι και Μπράντον Τόμας να είναι τα πιο πρόσφατα παραδείγματα.

Ανεβάζει ρυθμούς ο Πέρεθ, τα δεδομένα με Δώνη
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Ανεβάζει ρυθμούς ο Πέρεθ, τα δεδομένα με Δώνη

O Ισπανός εξτρέμ συμμετείχε σε μεγάλο μέρος της προπόνησης και φαίνεται ότι θα είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ενώ σε πλήρες πρόγραμμα εκγύμνασης αναμένεται να ενσωματωθεί τις επόμενες μέρες και ο Έλληνας μεσοεπιθετικός.

Σύνταξη
Νασιμέντο: «Η πιο μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός – Έχω πάθος με το ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Νασιμέντο: «Η πιο μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός – Έχω πάθος με το ποδόσφαιρο»

Ο Ντιόγκο Νασιμέντο παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στην Πορτογαλία όπου αναφέρθηκε στη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και στη μέχρι τώρα πορεία του στο ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
Η κρυφή ζωή του Σερ Γιούαν Φορμπς, του τρανσέξουαλ βαρονέτου – Το πιστοποιητικό γέννησής του έγραφε Ελίζαμπεθ
Διεκδίκηση δικαιωμάτων 12.08.25

Η κρυφή ζωή του Σερ Γιούαν Φορμπς, του τρανσέξουαλ βαρονέτου - Το πιστοποιητικό γέννησής του έγραφε Ελίζαμπεθ

Παρά τα βαθιά προνόμια του Γιούαν Φορμπς και την εγγύτητα με τη βασιλική οικογένεια, το ταξίδι του δεν ήταν εύκολο - η πάλη του να κληρονομήσει τον τίτλο του έμοιαζε σχεδόν με θρίλερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βραχυχρόνιες μισθώσεις, μακροχρόνια στεγαστική κρίση – Για κάθε 100 νέα Airbnb τα ενοίκια αυξάνονται 2%
Στεγαστική κρίση 12.08.25

Βραχυχρόνιες μισθώσεις, μακροχρόνια στεγαστική κρίση – Για κάθε 100 νέα Airbnb τα ενοίκια αυξάνονται 2%

Επιστημονική μελέτη αποδεικνύει ότι τα Αirbnb συνδέονται πολλαπλά με την άνοδο των ενοικίων, αλλάζοντας τον αναδιανεμητικό ρόλο της κατοικίας. Μιλά στο in ο ερευνητής Κ. Γουρζής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κίνημα Δημοκρατίας: Η Ελλάδα διολισθαίνει ταχύτατα σε καθεστώς «αυταρχικής δημοκρατίας»
Βολές κατά Μητσοτάκη 12.08.25

Κίνημα Δημοκρατίας: Η Ελλάδα διολισθαίνει ταχύτατα σε καθεστώς «αυταρχικής δημοκρατίας»

«Εντός και εκτός συνόρων, τον βλέπουν όπως πραγματικά είναι: τον πρωθυπουργό που θάβει τη Δημοκρατία», ανέφερε το Κίνημα Δημοκρατίας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Σύνταξη
Ουκρανία: Προέλαση του ρωσικού στρατού σε στρατηγική περιοχή – Τι λέει ο Ζελένσκι
Κόσμος 12.08.25

Προέλαση του ρωσικού στρατού σε στρατηγική περιοχή στην Ουκρανία - Ετοιμάζουν νέες επιθέσεις, λέει ο Ζελένσκι

Λίγο πριν τις συνομιλίες Τραμπ και Πούτιν, τα ρωσικά στρατεύματα προωθήθηκαν σε ένα στρατηγικής σημασίας τομέα του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Για πόσο ακόμη η κυβέρνηση θα συγκρίνεται με τα μνημόνια; – Σπαταλώνται πολύτιμες δυνατότητες της χώρας
ΠΑΣΟΚ 12.08.25

Τσουκαλάς: Για πόσο ακόμη η κυβέρνηση θα συγκρίνεται με τα μνημόνια; – Σπαταλώνται πολύτιμες δυνατότητες της χώρας

«Ενώ για την πλειοψηφία δεν βγαίνει ο λογαριασμός, κάποιοι αρεστοί της κυβέρνησης έχουν μόνιμο και ανοιχτό λογαριασμό με τα δημόσια ταμεία», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μύδροι εργαζόμενων του «Ευαγγελισμός» κατά του «υπουργού εμπορίου της Υγείας» Γεωργιάδη – «Δεν βλέπει τα χάλια στα νοσοκομεία»
«Μαύρη προπαγάνδα» 12.08.25

Μύδροι εργαζόμενων του «Ευαγγελισμός» κατά του «υπουργού εμπορίου της Υγείας» Γεωργιάδη – «Δεν βλέπει τα χάλια στα νοσοκομεία»

«Όλα καλώς καμωμένα» οι ισχυρισμοί του Άδωνι Γεωργιάδη για την πτώση του ασανσέρ στο «Γεννηματάς» - Οι εργαζόμενοι του «Ευαγγελισμός» τον κατηγορούν ως «υπουργό εμπορίου της Υγείας» και ως «επιθεωρητή Κλουζώ»

Σύνταξη
Ανεβάζει ρυθμούς ο Πέρεθ, τα δεδομένα με Δώνη
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Ανεβάζει ρυθμούς ο Πέρεθ, τα δεδομένα με Δώνη

O Ισπανός εξτρέμ συμμετείχε σε μεγάλο μέρος της προπόνησης και φαίνεται ότι θα είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ενώ σε πλήρες πρόγραμμα εκγύμνασης αναμένεται να ενσωματωθεί τις επόμενες μέρες και ο Έλληνας μεσοεπιθετικός.

Σύνταξη
Συνελήφθη 25χρονος για εισαγωγή κάνναβης από τις ΗΠΑ – Αναζητείται ο τράπερ συνεργός του
ΕΛ.ΑΣ. 12.08.25

Συνελήφθη 25χρονος για εισαγωγή κάνναβης από τις ΗΠΑ – Αναζητείται ο τράπερ συνεργός του

Στη δικογραφία της υπόθεσης περιλαμβάνεται ένας 30χρονος υπήκοος Κύπρου -που είναι γνωστός τράπερ-, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, συνέργεια, καθώς και για τα όπλα

Σύνταξη
