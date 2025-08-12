Ο Γιακουμάκης, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ, και η λύση του… 4,1 (vids)

Ολοκληρώνει μια εξαιρετικά σημαντική μεταγραφική κίνηση ο ΠΑΟΚ, αφού ο Γιώργος Γιακουμάκης αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης (12/8), προκειμένου να τελειώσει τη μεταγραφή του στον Δικέφαλο, ως δανεικός από την Κρουζ Αζούλ.

Κάπως έτσι, οι Θεσσαλονικείς ενισχύονται στην επιθετική τους γραμμή με έναν παίκτη με έφεση στο γκολ και to10.gr καταγράφει όσα έκανε ο Έλληνας στράικερ Γιώργος Γιακουμάκης στο Μεξικό, την περασμένη σεζόν, το αγωνιστικό του προφίλ και τον τρόπο με τον οποίο θα βοηθήσει το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Την περσινή σεζόν με την Κρουζ Αζούλ, ο Γιακουμάκης είχε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 9 γκολ και μοιράζοντας 7 ασίστ. Σύμφωνα με τα δεδομένα του datamb.football και συγκριτικά με τους υπόλοιπους κεντρικούς επιθετικούς στο μεξικανικό πρωτάθλημα, ο 30χρονος στράικερ ήταν πρώτος σε γκολ με κεφαλιά, ανά 90 λεπτά, με 0,25. Παράλληλα, ήταν δεύτερος σε γκολ+ασίστ με 0,7, ενώ την ίδια θέση και επίδοση στη σχετική λίστα είχε και σε γκολ+ασίστ, χωρίς να υπολογίζονται τα πέναλτι.

Ωστόσο, ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του είναι οι επαφές του μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Ο Γιακουμάκης είχε 4,1 επαφές με τη μπάλα μέσα σε αυτή, ανά 90 λεπτά, αριθμός που τον φέρνει στην τέταρτη θέση της σχετικής λίστα, συγκριτικά με τους άλλους επιθετικούς του μεξικανικού πρωταθλήματος.

Κλασσικός στράικερ περιοχής, ο Γιακουμάκης «έβγαζε το ψωμί του» τα τελευταία χρόνια με αυτό ακριβώς το προσόν. Ήταν πάντα στο σωστό σημείο, την κατάλληλη στιγμή, προκειμένου να απειλήσει την αντίπαλη εστία και τις περισσότερες φορές με μία επαφή.

Πλέον, θα αγωνίζεται με παίκτες όπως ο Κωνσταντέλιας, ο Ζίφκοβιτς, ο Τάισον και ο Ντεσπότοφ, που είναι ικανοί στη δημιουργία και έτσι ο Γιακουμάκης θα γίνεται αποδέκτες αρκετών τελικών μεταβιβάσεων, σε πλεονεκτική θέση μέσα στο κουτί. Μένει να φανεί αν θα καταφέρει να «δέσει» με το σύνολο του Λουτσέσκου και να συνεισφέρει από μία θέση στην οποία τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει πολλά πρόσωπα, με τους Τσάλοφ, Τισουντάλι και Μπράντον Τόμας να είναι τα πιο πρόσφατα παραδείγματα.