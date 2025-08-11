ΠΑΟΚ: Πότε έρχεται στην Ελλάδα ο Γιακουμάκης
Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση της μεταγραφής του Γιώργου Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ
Ολοκληρώνεται η εξαιρετικά σημαντική μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος Γιακουμάκης αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης (12/8), προκειμένου να τελειώσει τη μεταγραφή του στον «Δικέφαλο του Βορρά» ως δανεικός από την Κρουζ Αζούλ.
Ο 30χρονος επιθετικός θα ταξιδέψει με πτήση μέσω Φρανκφούρτης και αναμένεται να προσγειωθεί στις 22:00. Θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, για να ακολουθήσει η ανακοίνωση της μεταγραφής του.
Δανεικός στον ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Γιακουμάκη με δανεισμό (δύο εκατομμύρια ευρώ το ποσό που δίνουν οι «ασπρόμαυροι» στους Μεξικανούς), ενώ ο ίδιος θα λάβει 1.5 εκατομμύριο ευρώ. Την ίδια ώρα έχει προβλεφθεί και οψιόν αγοράς ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι.
Την περσινή σεζόν με την Κρουζ Αζούλ είχε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 9 γκολ και μοιράζοντας 7 ασίστ. Ο ΠΑΟΚ κλείνει μια πολύ σημαντική εκκρεμότητα στο ρόστερ του, αφού η έλλειψη επιθετικού με έφεση στο γκολ είναι εμφανής στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας.
