ΠΑΟΚ: Πότε έρχεται στην Ελλάδα ο Γιακουμάκης

Ολοκληρώνεται η εξαιρετικά σημαντική μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος Γιακουμάκης αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης (12/8), προκειμένου να τελειώσει τη μεταγραφή του στον «Δικέφαλο του Βορρά» ως δανεικός από την Κρουζ Αζούλ.

Ο 30χρονος επιθετικός θα ταξιδέψει με πτήση μέσω Φρανκφούρτης και αναμένεται να προσγειωθεί στις 22:00. Θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, για να ακολουθήσει η ανακοίνωση της μεταγραφής του.

Δανεικός στον ΠΑΟΚ