ΠΑΟΚ: Πρόβλημα με Τάισον πριν την κρίσιμη ευρωπαϊκή ρεβάνς της Αυστρίας

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει μετ’ εμποδίων την προετοιμασία για τη ρεβάνς με τη Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League, καθώς ο Τάισον αποχώρησε από την προπόνηση αισθανόμενος ενοχλήσεις στον δικέφαλο.

Η συμμετοχή του στην κρίσιμη ευρωπαϊκή ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης (14/8, 20:00) με τη WAC είναι αμφίβολη, ενώ η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά. Από εκεί και πέρα ο Ντεσπόντοφ έκανε ατομικό, ενώ η σημερινή (11/8) προπόνηση ήταν αφιερωμένη κυρίως στην επιθετική τακτική.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στη σχετική της ενημέρωση:

«Το πρόγραμμα της Δευτέρας (11.08) ήταν αφιερωμένο στην επιτθετική τακτική, μέσα από διάφορες ασκήσεις και παιχνίδια, ενώ οι παίκες έπαιξαν και δίτερμα σε μικρό χώρο.

Ο Τάισον έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ενοχλήσεων στον δικέφαλο. Η κατάσταση του Βραζιλιάνου θα επανεξετάζεται καθημερινά. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ δούλεψε ατομικά στο γήπεδο.

Την Τρίτη (12.08) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 18:45».

Μεγάλη νίκη της Βόλφσμπεργκερ πριν τον επαναληπτικό με τον ΠΑΟΚ

Η Βόλφσμπεργκερ κέρδισε εκτός έδρας την Αούστρια Βιέννης με 2-0, για τη δεύτερη αγωνιστική της αυστριακής Bundesliga, πριν τον επαναληπτικό αγώνα του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League.

Η αντίπαλος του «δικεφάλου του βορρά», επικράτησε της Αούστρια χάρη στο γκολ επιθετικού χαφ Σεπφ στο 6ο λεπτό και το αυτογκόλ του Κανγκ-Λι στο 23′. Από τη στιγμή που η ομάδα του Ντίντι Κιμπάουερ πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων έλεγξε απόλυτα τον ρυθμό κι έφτασε τελικά με σχετική ευκολία νίκη.