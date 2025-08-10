«Τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης»

Στο Μεξικό θεωρείται παίκτης του ΠΑΟΚ ο Γιώργος Γιακουμάκης, αφού σύμφωνα με δημοσίευμα, η Κλουζ Αζούλ και ο Δικέφαλος του Βορρά συμφώνησαν για τον δανεισμό του παίκτη.

Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει πως τις επόμενες ημέρες ο Έλληνας στράικερ θα ταξιδέψει στη χώρα μας για να ενταχθεί στη νέα του ομάδα, ενώ στη συμφωνία προβλέπεται υποχρεωτική οψιόν αγοράς, που θα ενεργοποιηθεί αν επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι.

¡GIAKOUMAKIS, NUEVO JUGADOR DEL PAOK! 🚨 El futuro de Giorgos Giakoumakis ya es oficial. El delantero griego se va al PAOK de Grecia, en un préstamo por 1 año con una opción de compra obligatoria que se activará por objetivos. ✅ Se espera que el jugador viaje a Grecia en los… pic.twitter.com/9DRXsJClF5 — HistoriaAzul (@Historia_Azul) August 10, 2025

«Γιακουμάκης, νέος παίκτης του ΠΑΟΚ! Το μέλλον του Γιώργου Γιακουμάκη είναι πλέον επίσημο. Ο Έλληνας επιθετικός μετακομίζει στον ΠΑΟΚ και την Ελλάδα, με δανεισμό για 1 χρόνο και υποχρεωτική οψιόν αγοράς που θα ενεργοποιηθεί με βάση συγκεκριμένους στόχους. Αναμένεται ο παίκτης να ταξιδέψει στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες για να ενταχθεί στη νέα του ομάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά το μεξικανικό δημοσίευμα.