Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης
Ποδόσφαιρο 09 Αυγούστου 2025 | 14:48

Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης

Ο Γιώργος Γιακουμάκης αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο Γιώργος Γιακουμάκης φέρεται να είναι προ των πυλών του ΠΑΟΚ, με τον Έλληνα φορ να αναμένεται στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με δημοσιεύματα, για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του.

Ο 29χρονος φορ της Κρουζ Αζούλ έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για τη μεταγραφή του και οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει σε όλα για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς για την επόμενη σεζόν.

Σημαντικό ρόλο στην συμφωνία έχει παίξει ο ίδιος ο Γιακουμάκης που ήθελε εξαρχής να γυρίσει στην Ελλάδα και να αγωνιστεί στον Δικέφαλο του Βορρά.

Την περσινή σεζόν με την Κρουζ Αζούλ είχε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 9 γκολ και μοιράζοντας 7 ασίστ.

Ο Γιακουμάκης και τα δημοσιεύματα στο Μέξικο

Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, όπως το clarosports.com, η Κρουζ Αζούλ αναμένεται να δώσει την τελική έγκριση μέσα στις επόμενες ώρες, ώστε να πετάξει ο ποδοσφαιριστής για τη Θεσσαλονίκη.

Η αποχώρηση του Έλληνα στράικερ θα ανοίξει θέση ξένου στο ρόστερ της, γεγονός που θα επιτρέψει στους Μεξικανούς να κινηθούν για την απόκτηση αντικαταστάτη.

Αν και εφόσον οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του Γιακουμάκη, ο ΠΑΟΚ θα έχει κλείσει μια πολύ σημαντική εκκρεμότητα στο ρόστερ του αφού η έλλειψη καθαρόαιμου επιθετικού ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής.

AGRO
Αγροδιατροφικός τομέας: Ποιες προκλήσεις διαγράφονται στον ορίζοντα [γραφήματα]

Αγροδιατροφικός τομέας: Ποιες προκλήσεις διαγράφονται στον ορίζοντα [γραφήματα]

Αθλητική Ροή


Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με την φανέλα της Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με την φανέλα της Μπράιτον

Η Μπράιτον δίνει φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Βόλφσμπουργκ με τους Κωστούλα και Τζίμα να ετοιμάζονται να φορέσουν για πρώτη φορά την φανέλα των «γλάρων». Τι είπε ο προπονητής τους.

Σύνταξη
Η Νιούκαστλ συνεχίζει δυναμικά για τον Παυλίδη – Ποιο είναι το ποσό που ζητάει η Μπενφίκα
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Η Νιούκαστλ συνεχίζει δυναμικά για τον Παυλίδη – Ποιο είναι το ποσό που ζητάει η Μπενφίκα

Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται στο στόχαστρο της Νιούκαστλ, η οποία θέλει να βρει τον αντικαταστάτη του Αλεξάντερ Ίσακ. Με ποιο ποσό παραχωρεί τον Έλληνα φορ η Μπενφίκα.

Σύνταξη
Τερ Στέγκεν: «Αγαπώ την Μπαρτσελόνα θα συνεργαστώ με την ομάδα για να βρεθεί λύση»
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Τερ Στέγκεν: «Αγαπώ την Μπαρτσελόνα θα συνεργαστώ με την ομάδα για να βρεθεί λύση»

Ο Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν τοποθετήθηκε για το ζήτημα που έχει προκύψει με την Μπαρτσελόνα, τονίζοντας πως θέλει να συνεργαστεί με την ομάδα προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη λύση για όλους.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)
On Field 08.08.25

Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)

Σταύρος Πνευμονίδης και Αργύρης Λιατσικούρας τα τεράστια κέρδη της Ολλανδίας για τον Ολυμπιακό – Οι απόλυτοι πρωταγωνιστές μιας προετοιμασίας που έχει την «υπογραφή» τους

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Riefenstahl: Τα ψέματα της οραματίστριας σκηνοθέτριας που «έχτισε» την γοητευτική εικόνα του ναζισμού
Αποδόμηση 09.08.25

Riefenstahl: Τα ψέματα της οραματίστριας σκηνοθέτριας που «έχτισε» την γοητευτική εικόνα του ναζισμού

Το Riefenstahl ερευνά τα μέχρι τώρα αδημοσίευτα αρχεία της σκηνοθέτριας του προπαγανδιστικού «Triumph of the Will» και αποκρυπτογραφεί μια από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες του 20ού αιώνα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μητσοτάκης: Ελληνικά αεροσκάφη έριξαν 8,5 τόνους ειδών διατροφής στη Γάζα
Παλαιστίνη 09.08.25

Ελληνικά αεροσκάφη έριξαν 8,5 τόνους ειδών διατροφής στη Γάζα

Η επιχείρηση που συμμετείχαν τα αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής - Τι ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
ΦΠΑ: Το κρυφτούλι της κυβέρνησης και η αφαίμαξη των «συνήθων υποζυγίων»
Έμμεση φορολογία 09.08.25

Το κρυφτούλι της κυβέρνησης με τον ΦΠΑ και η αφαίμαξη των νοικοκυριών

Η Ελλάδα είναι ένα βήμα πριν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή δεν εφαρμόζει τις κοινοτικές οδηγίες για τη μείωση του ΦΠΑ καταγγέλλει η αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση απαντά ότι όλα είναι καλώς καμωμένα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ταϊλανδοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από νάρκη κοντά στην Καμπότζη εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας
Κόσμος 09.08.25

Ταϊλανδοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από νάρκη κοντά στην Καμπότζη εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας

Το νέο περιστατικό υπονομεύει την ήδη τεταμένη κατάσταση και δημιουργεί αμφιβολίες για το αν η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ταϊλανδή και την Καμπότζη μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα

Σύνταξη
«Ήμουν ο μπάτλερ του Έπσταϊν για 18 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να αυτοκτόνησε»
«Monsieur» ή «Patron» 09.08.25

«Ήμουν ο μπάτλερ του Έπσταϊν για 18 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να αυτοκτόνησε»

Ο Βάλντσον Βιέιρα Κότριν, ο έμπιστος βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν, διηγείται στην Telegraph τη ζωή του στενού κύκλου του παιδόφιλου χρηματιστή, στην οποία συμμετείχαν ο Μπιλ Κλίντον, ο Μπιλ Γκέιτς και ο Γούντι Άλεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου – Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους και τα λιμάνια
Όπου φύγει φύγει 09.08.25

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου - Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους και τα λιμάνια

Έντονη κίνηση εντοπίζεται στο οδικό δίκτυο με κατεύθυνση τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο - Στο «κόκκινο» τα διόδια Ελευσίνας και Μαλακάσας - Επί ποδός η Τροχαία

Σύνταξη
Κρίστι Νόεμ: Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ απαντά στην πολιτική σάτιρα του South Park
Βίντεο 09.08.25

Κρίστι Νόεμ: Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ απαντά στην πολιτική σάτιρα του South Park

«Tεμπέλικη» και «μικροπρεπή» βρήκε η Κρίστι Νόεμ την αναφορά του South Park στο πρόσωπό της, καταγγέλλοντας ως απαράδεκτη την προσέγγιση που εστιάζει στην εμφάνισή της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί το Eurobasket βάζει δύσκολα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό – Οι παίκτες που «χάνουν» οι αιώνιοι και οι… μεταγραφές
Μπάσκετ 09.08.25

Γιατί το Eurobasket βάζει δύσκολα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό – Οι παίκτες που «χάνουν» οι αιώνιοι και οι… μεταγραφές

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα… ταλαιπωρηθούν από το επικείμενο Eurobasket και ήδη αναζητούν λύσεις ώστε να μην μείνουν «ξεκρέμαστοι» ενόψει της νέας σεζόν.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Ανθρωποθυσία στους χώρους δουλειάς – «Επτά θύματα στις πρώτες μέρες του Αυγούστου»
Πυρά στην κυβέρνηση 09.08.25

«Ανθρωποθυσία στους χώρους δουλειάς» - Νέα Αριστερά για τα απανωτά εργατικά δυστυχήματα

«Η τραγική αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα αποτελεί όνειδος και δείχνει την διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων και την απαξίωση της ανθρώπινης ζωής» τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ανακοινώθηκε το line up της φιλανθρωπικής συναυλίας για την Παλαιστίνη στο Γουέμπλεϊ, με επικεφαλής τον Μπράιαν Ίνο
Σιωπή = συνενοχή 09.08.25

Ανακοινώθηκε το line up της φιλανθρωπικής συναυλίας για την Παλαιστίνη στο Γουέμπλεϊ, με επικεφαλής τον Μπράιαν Ίνο

Καλλιτέχνες όπως ο Damon Albarn, η Paloma Faith, ο Sampha και ο Jamie xx θα εμφανιστούν μαζί με Παλαιστίνιους καλλιτέχνες στο Together for Palestine, που οργανώνει ο Μπράιαν Ίνο, στις 17 Σεπτεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ – Φωτιές: Η θωράκιση της χώρας χρειάζεται πολλά περισσότερα από δηλώσεις του πρωθυπουργού και βιντεάκια
Πολιτική Γραμματεία 09.08.25

ΣΥΡΙΖΑ – Φωτιές: Η θωράκιση της χώρας χρειάζεται πολλά περισσότερα από δηλώσεις του πρωθυπουργού και βιντεάκια

Ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην Πυροσβεστική και για ελάχιστα έως ανύπαρκτα τα έργα στον τομέα της πρόληψης

Σύνταξη
Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με την φανέλα της Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με την φανέλα της Μπράιτον

Η Μπράιτον δίνει φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Βόλφσμπουργκ με τους Κωστούλα και Τζίμα να ετοιμάζονται να φορέσουν για πρώτη φορά την φανέλα των «γλάρων». Τι είπε ο προπονητής τους.

Σύνταξη
Μαριχουάνα: Ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε καν να τη μυρίσει, αλλά σκέφτεται να την… επαναφέρει – Γιατί;
Γιατί; 09.08.25

Μαριχουάνα: Ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε καν να τη μυρίσει, αλλά σκέφτεται να την... επαναφέρει

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κάνει ελάχιστα στο θέμα από τότε που ανέλαβε, γεγονός που ώθησε το λόμπι που «σπρώχνει» τη μαριχουάνα να λάβει ολοένα και πιο επιθετικά μέτρα.

Σύνταξη
Το Ιράν συλλαμβάνει 20 φερόμενους κατάσκοπους του Ισραήλ – Εκτελεί έναν πυρηνικό επιστήμονα
Κόσμος 09.08.25

Το Ιράν συλλαμβάνει 20 φερόμενους κατάσκοπους του Ισραήλ – Εκτελεί έναν πυρηνικό επιστήμονα

Οι εκτελέσεις Ιρανών που καταδικάστηκαν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ έχουν αυξηθεί σημαντικά, με τουλάχιστον οκτώ θανατικές ποινές να έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες

Σύνταξη
«Τσιμεντένια ζούγκλα»: Το φαινόμενο της θερμικής νησίδας που κάνει τις πόλεις στην Ευρώπη αφόρητα ζεστές
Ευρώπη 09.08.25

«Τσιμεντένια ζούγκλα»: Το φαινόμενο της θερμικής νησίδας που κάνει τις πόλεις αφόρητα ζεστές

Καθώς οι καύσωνες πλήττουν την Ευρώπη, οι κάτοικοι των πόλεων επηρεάζονται ιδιαίτερα λόγω του φαινομένου της «θερμικής νησίδας». Οι πόλεις προσαρμόζονται, αλλά είναι αρκετό;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Φωτιά στην Κερατέα: Οι ηρωικές ρίψεις νερού από Canadair μετά τη δύση του ήλιου
Συγκλονιστικά πλάνα 09.08.25

Φωτιά στην Κερατέα: Οι ηρωικές ρίψεις νερού από Canadair μετά τη δύση του ήλιου

Στην Κερατέα, οι πιλότοι των Canadair ρίχτηκαν στις φλόγες ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου, πραγματοποιώντας νυχτερινές ρίψεις νερού σε μια σπάνια και τολμηρή επιχείρηση

Σύνταξη
