Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης

Ο Γιώργος Γιακουμάκης φέρεται να είναι προ των πυλών του ΠΑΟΚ, με τον Έλληνα φορ να αναμένεται στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με δημοσιεύματα, για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του.

Ο 29χρονος φορ της Κρουζ Αζούλ έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για τη μεταγραφή του και οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει σε όλα για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς για την επόμενη σεζόν.

Σημαντικό ρόλο στην συμφωνία έχει παίξει ο ίδιος ο Γιακουμάκης που ήθελε εξαρχής να γυρίσει στην Ελλάδα και να αγωνιστεί στον Δικέφαλο του Βορρά.

Την περσινή σεζόν με την Κρουζ Αζούλ είχε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 9 γκολ και μοιράζοντας 7 ασίστ.

Ο Γιακουμάκης και τα δημοσιεύματα στο Μέξικο

Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, όπως το clarosports.com, η Κρουζ Αζούλ αναμένεται να δώσει την τελική έγκριση μέσα στις επόμενες ώρες, ώστε να πετάξει ο ποδοσφαιριστής για τη Θεσσαλονίκη.

Η αποχώρηση του Έλληνα στράικερ θα ανοίξει θέση ξένου στο ρόστερ της, γεγονός που θα επιτρέψει στους Μεξικανούς να κινηθούν για την απόκτηση αντικαταστάτη.

Αν και εφόσον οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του Γιακουμάκη, ο ΠΑΟΚ θα έχει κλείσει μια πολύ σημαντική εκκρεμότητα στο ρόστερ του αφού η έλλειψη καθαρόαιμου επιθετικού ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής.