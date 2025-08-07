Προπονητής Κρουζ Αζούλ: «Περιμένουμε να φύγει ο Γιακουμάκης»

Στην πόρτα της εξόδου βρίσκεται ο Γιώργος Γιακουμάκης από την Κρουζ Αζούλ, μετά τις δηλώσεις του προπονητή της ομάδας, Νικολάς Λακαρμόν.

Ο Έλληνας επιθετικός επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ, με την μεξικάνικη ομάδα να είναι κοντά στο να δώσουν τα χέρια με τον «Δικέφαλο του Βορρά» για την παραχώρηση του παίκτη.

Ο 30χρονος επιθετικός δεν υπολογίζεται από τον Λακαρμόν και μετά τις τελευταίες του δηλώσεις, προανήγγειλε την αποχώρηση του Γιακουμάκη από το Μεξικό, με την επιστροφή του στην Ελλάδα να βρίσκεται προ των πυλών.

Οι δηλώσεις του προπονητή της Κρουζ Αζούλ:

«Περιμένουμε να φύγει ο Γιακουμάκης. Είναι δική του και δική μας επιθυμία. Μόλις αδειάσει αυτή η θέση, υπάρχει η πιθανότητα να πάρουμε τον Φερνάντες»