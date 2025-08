«Επίσημη πρόταση του ΠΑΟΚ στην Κρουζ Αζούλ για Γιακουμάκη» (pic)

Συνεχίζει την προσπάθεια για την απόκτηση του Γιώργου Γιακουμάκη ο ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με τον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο «δικέφαλος του βορρά» κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Κρουζ Αζούλ για τον Έλληνα επιθετικό και οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών εξελίσσονται.

Οι Μεξικανοί θέλουν να καλυφθεί ένα σημαντικό ποσό του συμβολαίου του 30χρονου άσου και να τον παραχωρήσουν δανεικό για έναν χρόνο με οψιόν που δεν θα είναι υποχρεωτική.

Η οψιόν θα είναι κοντά στα 4,5 εκατ. ευρώ ενώ οι απολαβές που έχει ο Γιακουμάκης εκεί είναι στα 2,8 εκατ. ευρώ, με το ποσό που προτίθεται να καλύψει ο ΠΑΟΚ να μην απέχει πολύ από τις απαιτήσεις της Κρουζ Αζούλ.

🚨🇬🇷 Greek side PAOK sent an official bid to Cruz Azul for Giakoumakis, talks are underway. pic.twitter.com/BCk8T651ZW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2025