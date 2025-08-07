Μια… ανάσα από τον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης

Έτοιμος να επαναπατριστεί φαίνεται πως είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης, αφού ο ΠΑΟΚ τα βρήκε σε όλα με την Κρουζ Αζούλ ώστε να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή με τη μορφή δανεισμού για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Οι δύο ομάδες βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις το τελευταίο διάστημα, όμως όπως φαίνεται βρήκαν την χρυσή τομή και έδωσαν τα χέρια για τον διεθνή επιθετικό.

Η συμφωνία ορίζει πως ο Γιακουμάκης θα παραχωρηθεί δανεικός στον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα διαθέτει και μια οψιόν αγορά τους το ερχόμενο καλοκαίρι, ενώ αναμένεται να καλύψει και ένα πολύ μεγάλο μέρος από τον μισθό του 30χρονου φορ που ανέρχεται στα 2.8 εκατομμύρια ευρώ.

Έτσι ο «δικέφαλος του βορρά» ενισχύεται σημαντικά στον επιθετικό τομέα, με ένα Έλληνα διεθνή, ο οποίος επιστρέφει στη χώρα μας ύστερα από το 2020 όταν είχε φύγει δανεικός από την ΑΕΚ στην Γκόρνικ, ενώ στη συνέχεια πωλήθηκε στη Φένλο.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι πριν από λίγες ώρες ο προπονητής της Κρουζ Αζούλ, Νικολάς Λακαρμόν, αναφέρθηκε στον Ελληνα επιθετικό και προανήγγειλε την αποχώρησή του από το ρόστερ της μεξικάνικης ομάδας.

«Περιμένουμε να φύγει ο Γιακουμάκης. Είναι δική του και δική μας επιθυμία. Μόλις αδειάσει αυτή η θέση, υπάρχει η πιθανότητα να πάρουμε τον Φερνάντες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Κρουζ Αζούλ.

Η σχετική ανάρτηση: