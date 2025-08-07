sports betsson
Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
Μια… ανάσα από τον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης
Ποδόσφαιρο 07 Αυγούστου 2025 | 23:32

Μια… ανάσα από τον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης

Πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Γιακουμάκης, καθώς οι Θεσσαλονικείς έδωσαν τα χέρια με την Κρουζ Αζούλ για τον δανεισμό του παίκτη.

Σύνταξη
Spotlight

Έτοιμος να επαναπατριστεί φαίνεται πως είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης, αφού ο ΠΑΟΚ τα βρήκε σε όλα με την Κρουζ Αζούλ ώστε να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή με τη μορφή δανεισμού για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Οι δύο ομάδες βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις το τελευταίο διάστημα, όμως όπως φαίνεται βρήκαν την χρυσή τομή και έδωσαν τα χέρια για τον διεθνή επιθετικό.

Η συμφωνία ορίζει πως ο Γιακουμάκης θα παραχωρηθεί δανεικός στον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα διαθέτει και μια οψιόν αγορά τους το ερχόμενο καλοκαίρι, ενώ αναμένεται να καλύψει και ένα πολύ μεγάλο μέρος από τον μισθό του 30χρονου φορ που ανέρχεται στα 2.8 εκατομμύρια ευρώ.

Έτσι ο «δικέφαλος του βορρά» ενισχύεται σημαντικά στον επιθετικό τομέα, με ένα Έλληνα διεθνή, ο οποίος επιστρέφει στη χώρα μας ύστερα από το 2020 όταν είχε φύγει δανεικός από την ΑΕΚ στην Γκόρνικ, ενώ στη συνέχεια πωλήθηκε στη Φένλο.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι πριν από λίγες ώρες ο προπονητής της Κρουζ Αζούλ, Νικολάς Λακαρμόν, αναφέρθηκε στον Ελληνα επιθετικό και προανήγγειλε την αποχώρησή του από το ρόστερ της μεξικάνικης ομάδας.

«Περιμένουμε να φύγει ο Γιακουμάκης. Είναι δική του και δική μας επιθυμία. Μόλις αδειάσει αυτή η θέση, υπάρχει η πιθανότητα να πάρουμε τον Φερνάντες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Κρουζ Αζούλ.

Η σχετική ανάρτηση:

MSCI Greece: Παραμένει με εννιά μετοχές

MSCI Greece: Παραμένει με εννιά μετοχές

ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

Conference League: «Άλμα» πρόκρισης για την Άντερλεχτ που περιμένει την… ΑΕΚ (3-0) – Τα αποτελέσματα
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Conference League: «Άλμα» πρόκρισης για την Άντερλεχτ που περιμένει την… ΑΕΚ (3-0) – Τα αποτελέσματα

Η Άντερλεχτ είχε εύκολο έργο απέναντι στη Σέριφ Τίρασπολ της οποίας και επιβλήθηκε με 3-0 εντός έδρας και ουσιαστικά… περιμένει τον νικητή του ζευγαριού της ΑΕΚ.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Europa League: Ανατροπή και «τριάρα» η Ουτρέχτη μέσα στην Σερβέτ – Επιβλητική με τέσσερα γκολ η ΑΕΚ Λάρνακας

Τα αποτελέσματα της Πέμπτης (7/8) για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League. Νίκη με 3-1 η Ουτρέχτη επί της Σερβέτ μέσα στην Ελβετία, ζευγάρι που παίζει με τον ηττημένο του Παναθηναϊκός – Σαχτάρ.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 07.08.25

«Κοντά στη Σεβίλλη ο Βλαχοδήμος»

Ο επόμενος σταθμός του Οδυσσέα Βλαχοδήμου αναμένεται να είναι η Σεβίλλη, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα.

Σύνταξη
Κύπρος: Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο
Πρωτότυπες ανακοινώσεις 08.08.25

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο στην Κύπρο

Σαράντα πανεπιστημιακοί και άλλοι μελετητές θα συμμετάσχουν με πρωτότυπες ανακοινώσεις τους στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ
Λόγω περικοπών 07.08.25

Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας των ΗΠΑ ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ

Οι περικοπές χρηματοδότησης και προσωπικού είχαν παρεμποδίσει την ικανότητα της Υπηρεσίας Δεδομένων Εργασίας να συγκεντρώνει ζωτικής σημασίας αναφορές - Και πριν από τον Τραμπ

Σύνταξη
Παράπονα από τον Τουράν για τον διαιτητή: «Δεν ξέρει τόσο καλά από ποδόσφαιρο»
Europa League 07.08.25

Παράπονα από τον Τουράν για τον διαιτητή: «Δεν ξέρει τόσο καλά από ποδόσφαιρο»

Τα παράπονά του για την διαιτησία εξέφρασε ο Αρντά Τουράν, μετά το 0-0 της Σαχτάρ κόντρα στον Παναθηναϊκό – «Ένας παίκτης μας δέχθηκε σπρώξιμο από πίσω», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Τα δώρα και τα λουλούδια που πρόσφεραν οι θαυμαστές στον Όζι Όσμπορν θα φυλαχτούν σε μια μυστική τοποθεσία
«Παιχνίδια-νυχτερίδες» 07.08.25

Τα δώρα και τα λουλούδια που πρόσφεραν οι θαυμαστές στον Όζι Όσμπορν θα φυλαχτούν σε μια μυστική τοποθεσία

Το Central Business Improvement District (BID) με έδρα το Μπέρμιγχαμ ανακοίνωσε ότι ξεκινά μια διαδικασία «ταξινόμησης [των αναμνηστικών]» που άφησαν οι θαυμαστές στον εκλιπόντα Όζι Όσμπορν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιορδανία: «Οι Άραβες δεν θα καθαρίσουν το χάος που προκάλεσε ο Νετανιάχου», λέει αξιωματούχος
Στο Reuters 07.08.25

«Οι Άραβες δεν θα καθαρίσουν το χάος που προκάλεσε ο Νετανιάχου», λέει Ιορδανός αξιωματούχος

Oι Άραβες «θα υποστηρίξουν μόνο ό,τι συμφωνήσουν και αποφασίσουν οι Παλαιστίνιοι» δήλωσε αξιωματούχος από την Ιορδανία, σχολιάζοντας τα σχέδια Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας

Σύνταξη
Καμπάνια για τη Γάζα από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα: «Ενώστε τις φωνές σας για να μπει ένα τέλος στη φρίκη»
Συλλογή υπογραφών 07.08.25

Καμπάνια για τη Γάζα από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα: «Ενώστε τις φωνές σας για να μπει ένα τέλος στη φρίκη»

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καλούν την ελληνική κυβέρνηση και τους βουλευτές, να αναλάβουν δράση για να σταματήσει η σφαγή και η λιμοκτονία στη Γάζα. Συλλογή υπογραφών για να «δοθεί ένα τέλος στη φρίκη».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Και εγένετο «φιλικός σοσιαλισμός» – Το κοινωνικό φαινόμενο κατά της ακρίβειας και υπέρ της ψυχαγωγίας
Μοιράζομαι σημαίνει νοιάζομαι 07.08.25

Και εγένετο «φιλικός σοσιαλισμός» – Το κοινωνικό φαινόμενο κατά της ακρίβειας και υπέρ της ψυχαγωγίας

Πολλοί είναι οι φίλοι που μοιράζονται μεταξύ τους λογαριασμούς για πλατφόρμες μουσικής και ταινιών, δημιουργώντας κάτι που θα μπορούσε να βαπτιστεί ως «φιλικός σοσιαλισμός»

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»
Η υπόθεση 07.08.25

Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»

«Ετοιμάζω μια ανταγωγή» ανέφερε ο Busta Rhymes σε δήλωση του στον Guardian, ως απάντηση στην αγωγή που κατέθεσε ο πρώην βοηθός του στην οποία τον κατηγορεί για σωματική βία.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

